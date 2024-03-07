الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رقمان قياسيان للعبداللات ومهيار في "شتوية السباحة"

أرشيفية
أرشيفية
 شهدت فعاليات اليوم الثاني من البطولة الشتوية المفتوحة الأولى للسباحة، تحطيم العديد من الأرقام القياسية.
ونجح السباح عدنان العبداللات بتسجيل رقم أردني ورقم للفئة الثانية في سباق (200م) متنوع، بزمن قدره 02:07.83، متجاوزا بذلك الرقم السابق المسجل باسم السباح خضر بقله والبالغ 02:08.01.اضافة اعلان
بدورها، تمكنت السباحة سيرينا مهيار من الفئة الخامسة، من تسجيل زمن جديد وقدره 01:04.68، لتكسر الرقم السابق المسجل باسم السباحة فرح الرواشدة والبالغ01:06.04.
وقام رئيس اتحاد السباحة، نضال القريوتي، بتتويج الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى عن كل سباق، علما بأن منافسات البطولة تختتم يوم غد. 
وكانت فعاليات البطولة الشتوية المفتوحة للمسافات الطويلة (800 م حرة و1500 م حرة و400 م متنوع)، أقيمت على مسبح الأكاديمية الدولية – عمان، حيث قام أمين سر اتحاد السباحة معاذ البدور بتتويج الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى بكل سباق، علما بأنه لم يتم تحطيم أي أرقام قياسية في الجولة الأولى من المسافات الطويلة.
ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني للسباحة اكتفى بتحقيق ميدالية برونزية عبر السباح عماد الزبن، خلال مشاركته في البطولة الآسيوية الحادية عشرة للسباحة للفئات العمرية، والتي اختتمت مؤخرا في الفلبين، وسط مشاركة واسعة لنخبة من السباحين على مستوى القارة الآسيوية، فيما تحسنت أزمنة سباحي المنتخب الوطني المشاركين؛ هادي العابد ونزار الصوفي وعلي البدور وتارا العالول وكارين البلبيسي ونتاشا العزوني وسيما الخالدي، مع تسجيلهم أرقاما أردنية وأخرى على صعيد الفئات العمرية.
إلى ذلك، لم يحقق سباحو المنتخب الوطني، عمرو الور (50 م صدر) وعماد الزين (50 م حرة و100 م حرة) وتارا العالول (100 م و200 م صدر) وكارين البلبيسي (400 م حرة ومتنوع)، نتائج لافتة في مشاركتهم مع المنتخب الوطني في بطولة العالم الحادية والعشرين المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا.
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