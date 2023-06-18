الثلاثاء 20 حزيران 2023
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ركلات الترجيح "الإيرانية" تحرم "الأولمبي" من بلوغ نهائي غرب آسيا

لاعب المنتخب الأولمبي عرفات الحاج يمرر الكرة أمام مراقبه لاعب المنتخب الإيراني أمير جافاريسغلاني - (من المصدر)
لاعب المنتخب الأولمبي عرفات الحاج يمرر الكرة أمام مراقبه لاعب المنتخب الإيراني أمير جافاريسغلاني - (من المصدر)
 ودع المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما من الدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا بنسختها الرابعة، وذلك على يد المنتخب الإيراني بفارق الركلات الترجيحية 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل دون أهداف، في المباراة التي جرت أمس على ملعب المدينة في العاصمة العراقية بغداد.اضافة اعلان
وأقيمت في ساعة متأخرة أمس مواجهة نصف النهائي الثانية، والتي جمعت المنتخب العراقي بنظيره العماني على الملعب نفسه، لتحديد هوية المتأهل الثاني للمشهد الختامي للبطولة الذي سيقام غدا.
وكان المنتخب الوطني قد تأهل للمربع الذهبي بعد حلوله في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، وتأهله كأفضل وصيف من بين المجموعات الثلاث، حيث تعادل في افتتاح مشواره مع العراق بهدفين لمثلهما، فيما فاز في اللقاء الثاني على المنتخب الإماراتي بهدفين مقابل هدف.
ويتحضر “الأولمبي” للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (قطر 2024)، حيث جاء المنتخب في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات سورية، سلطنة عمان وبروناي، علما بأن التصفيات ستقام في الأردن خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
الأردن 0 (3)  إيران 0 (4)
 بدأ المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله أبو زمع بتشكيلة مكونة من أحمد جعيدي، عرفات الحاج، ليث أبو رحال، محمد أبو النادي، فيصل أبو شنب، مهند العرامشة، محمد كحلان، أمين الشناينة، سيف الدين ودرويش، مهند أبو طه ورزق بني هاني.
وعلى الطرف المقابل، دفع المدير الفني للمنتخب الإيراني غولاميرزا إيناياتي بصفة أساسية بكل من محمد رضا، سامان تورانيان، أمين هازبافي، سامان فالاهفارنامي، محمد غورباني، حسين إسلامي، سعيد إرانكا، أمير جافاريسغلاني، ياسين سالماني، سايداريا بارزيغار وأحمد شارياتزاده.
وسيطر المنتخب الإيراني على غالبية فترات الشوط الأول، حيث سدد المهاجم شارياتزداه سدد كرة من مسافة بعيدة أبعدها جعيدي لركنية، ورأسية أخرى من المدافع تورانيان وتصدى لها الحارس بهدوء تام، فيما اعتمد “الأولمبي” على الهجمات المرتدة مع تقدم عدد قليل من اللاعبين للمنطقة الأمامية، ما ساهم في عدم تشكيل خطورة على مرمى المنافس.
وفي المقابل تعرض لاعبو المنتخب لتدخلات خشنة من لاعبي إيران، ما جعل حكم اللقاء البحريني حسين الشويخ يمنح أكثر من لاعب البطاقة الصفراء، لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي.
وواصل جعيدي تألقه مع بداية الشوط الثاني، بعد تصديه لمحاولة خطيرة من المنتخب الإيراني عبر اللاعب بارزيغار، ليلجأ أبو زمع لدكة البدلاء ويزج باللاعبين بشار الذيابات وعلي العزايزة لتحسين الناحية الهجومية، ليطلق أبو طه كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس الإيراني لركنية د.64، ليضطر بعدها مدرب “الأولمبي” بإشراك عامر جاموس عوضا عن ليث أبو رحال بداعي إصابة الأخير، ليتواصل قيام الفريقين في تسجيل الأهداف واللجوء بعد ذلك لركلات الترجيح.
ونجح من المنتخب الوطني بالتسجيل من خلال بشار الذيابات، أمين الشناينة ومهند أبو طه، وإهدار ركلتين عبر محمد أبو النادي، عامر جاموس، فيما سجل للمنتخب الإيراني كل من ياسين سالماني، أليريزا بافيه، محمد غورباني ومهدي هاشم، وإهدار اللاعب أمين هازبافي ركلة وحيدة.
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