"روح النشامى".. ملاذ الجماهير في كأس آسيا لمواجهة تردي الأداء والنتائج

خالد الخطاطبة

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ذهب الشارع الرياضي للاستنجاد بـ"روح النشامى"، لإيقاف الانحدار المتسارع في أداء ونتائج المنتخب الوطني لكرة القدم، في الفترة الأخيرة، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة.ويعول الجمهور الأردني كثيرا، على استنهاض الروح القتالية العالية لمنتخب النشامى، قبيل أيام من انطلاق بطولة كأس آسيا التي تبدأ غدا؛ حيث يستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم 15 الحالي بلقاء منتخب ماليزيا، قبل أن يواجه كوريا الجنوبية يوم 20 الحالي، ومن ثم اختتام دور المجموعات بلقاء منتخب البحرين.ويرى المشجع الأردني، أن المنتخب استنفد جميع الخيارات، ولم ينجح في إقناع عشاقه بإمكانية تحقيق نتائج لافتة في البطولة الآسيوية التي تقام في قطر، حيث فشل في عهد عموتة في مباراة النرويج التي خسرها 0-6، قبل أن يخسر أمام أذربيجان، ومن ثم الحصول على المركز الرابع والأخير في البطولة الدولية الودية التي أقيمت في عمان بمشاركة منتخبات إيران والعراق وقطر، ومن ثم التعادل مع طاجكستان 1-1 في مستهل مشواره بتصفيات كأس العالم، والخسارة أمام السعودية بالبطولة نفسها، فيما حقق فوزا معنويا وديا على قطر، ثم الخسارة بسداسية أمام اليابان وديا.ويؤكد المشجعون والمتابعون والنجوم، في تصريحات لـ"الغد"، أن مسيرة عموتة مع المنتخب لا تدعو للتفاؤل، خاصة فيما يتعلق بإحداث تغييرات جوهرية في الأداء والنتائج في كأس آسيا، على اعتبار أن "المكتوب مقروء من عنوانه"، ولكن تبقى روح النشامى هي ملاذ الشارع الرياضي لإحداث مفاجآت سعيدة تضع المنتخب ضمن قائمة المتنافسين على اللقب أو مركز متقدم.ويقول المشجع وعاشق النشامى عمر الزغول، إن المنتخب لم يظهر بالشكل المطلوب في الأشهر الستة الأخيرة، ما تسبب في خسائر ثقيلة وأداء مخيب، الأمر الذي قتل التفاؤل في الشارع الرياضي بإمكانية تحقيق نتائج جيدة في كأس آسيا.وأضاف "أعتقد أن أملنا في البطولة، يتمثل في أن تظهر "روح النشامى" التي اعتدنا عليها في المناسبات الكبرى، حيث الروح القتالية العالية والحماسة التي من الممكن أن تعوض شيئا من التراجع في الأداء، وغياب الانسجام بين اللاعبين نتيجة كثرة التغييرات".واعتبر الزغول أن تأهل المنتخب للدور الثاني، يفترض أن يكون متاحا وبسهولة، ولا نشك في ذلك، ولكن يبقى الاختبار الحقيقي في الأدوار الاقصائية، متمنيا للمنتخب التوفيق في المنافسة على الصعود للدور نصف النهائي.الطالب الجامعي زيد أسامة، كشف عن تراجع نسبة التفاؤل لديه في تحقيق المنتخب لنتائج طموحة في البطولة الآسيوية، لافتا إلى أن الجهاز الفني للمنتخب بالغ في التغييرات في التشكيلة، ولم يكن موفقا في خلق تشكيلة مثالية، ما تسبب في تراجع المستوى الفني والنتائج أيضا.وأشار زيد أسامة، إلى أن ما يجعله ينتظر مباريات المنتخب الرسمية في كأس آسيا، هو ظهور الروح القتالية عند اللاعبين، ما قد يقودنا لأدوار متقدمة في البطولة.أما النجم السابق في الكرة الأردنية عمر الكيالي الذي كان معروفا بـ"الصاروخ"، فقد أكد أن نتائج المنتخب والأداء لا يدعوان للتفاؤل في البطولة الآسيوية، لافتا إلى أنه سيواصل مساندة المنتخب أملا في تغيير الصورة.وأضاف "اللاعبون أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الجماهير، من خلال استعادة الروح، واللعب بحرارة وحماسة لمخالفة التوقعات وتحقيق نتائج مأمولة في كأس آسيا"، مشيرا إلى أن منتخب النشامى عادة ما يظهر بشكل جيد في المنافسات والبطولات الكبرى، وهو ما يجعلنا متفائلين بتأهل المنتخب لأدوار متقدمة في البطولة الآسيوية القوية.وينتظر الشارع الرياضي الأردني بفارغ الصبر، حلول موعد مباراة المنتخب أمام ماليزيا يوم 15 الحالي، لتحقيق انتصار حقيقي يرفع المعنويات، ويضع الفريق على أعتاب الدور الثاني الذي يحتاج لإعداد أفضل.