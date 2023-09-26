رياضة "الباركور".. خامات واعدة ونقطة تحول بعد مشاركة إيجابية في بطولة العالم

خالد تيسير العميري

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لم يخف المدير الفني للمنتخب الوطني في رياضة الباركور، معتصم صالح الغويري، سعادته الكبيرة بالمكتسبات المتحققة من المشاركة التاريخية الأولى للمنتخب الوطني في بطولة العالم للباركور، التي اختتمت فعالياتها مؤخرا في العاصمة البلغارية صوفيا، والتي أثمرت عن حلول اللاعب بهاء السعيد في المركز 31 من إجمالي 50 مشاركا في مجموعته بمنافسات فئة "الفري ستايل"."الباركور"، تعد واحدة من الرياضات الحديثة المليئة بالإثارة والتشويق، والتي تهدف في مجملها إلى التغلب على العقبات عبر الحركة والجري والقفز والتسلق باستخدام توازن الجسم وقوته لتحدي الجاذبية الأرضية والانتقال من مكان لآخر، عبر تأدية حركات من خلال الالتفاف والدوران في الهواء.وباتت رياضة الباركور، جزءا من نشاطات اتحاد الجمباز، وذلك بعد إدراجها تحت مظلة الاتحاد الدولي للجمباز مع توقعات باعتمادها أولمبيا خلال المدى القصير.ويقول الغويري في حديثه لـ"الغد": "شاركنا بثلاثة لاعبين في بطولة العالم الأخيرة، وهي بطولة قوية وتحظى بمشاركة لاعبين بمستويات عالية، وراضون عن مشاركتنا الأولى، التي تركنا فيها بصمة إيجابية كممثلين وحيدين عن العرب".ويحمل الغويري درجة البكالوريوس في الإدارة والتدريب الرياضي، وحاصل أيضا على شهادة تدريب دولية معتمدة من الاتحاد الدولي للجمباز في رياضة الباركور، ونال الترتيب الثاني على مستوى القارة الآسيوية في الدورة الدولية.وتابع: "استطعنا الوصول إلى مرحلة جيدة بعد عام و7 شهور من التأسيس والتدريب، نمتلك اليوم 21 لاعبا موزعين على أربع فئات، و5 لاعبات كفريق نسائي، قاعدتنا قوية ونمتلك خامات واعدة، لكننا نحتاج إلى المزيد من التدريب، وأعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح إلى جانب الكويت، التي بدأت بتشكيل منتخباتها في اللعبة".وثمن الغويري (28 عاما)، الدعم الكبير الذي يقدمه اتحاد الجمباز برئاسة سمو الأميرة رحمة بنت الحسن، لضمان تطور اللعبة وزيادة رقعة انتشارها، مشيرا في هذا الصدد: "لم يبخل اتحاد الجمباز بدعمنا لوجستيا من خلال مساعدتنا على تجهيز صالة لممارسة اللعبة، وتأمين المعدات والأمور كافة التي يحتاجها لاعب الباركور".وحول أهمية وجوده عضوا في اللجنة الفنية للاتحاد الآسيوي لرياضة الباركور، والتي يرأسها الياباني كازيوشي هاريا وتضم عضوية الإيراني علي كاشيجار والصيني هوانغ كسو والكوري كيم جيهو والكويتي محمد العطار والمنغولي يرولباي غالبادركه، أشار الغويري: "وجودي في اللجنة الفنية يشكل نقطة قوة للأردن بين دول آسيا، ويفتح الفرصة أمام استضافة المملكة للأحداث الآسيوية والدولية من دورات ومعسكرات وبطولات، في ظل امتلاكنا صالة مخصصة للعبة وكوادر بشرية احترافية".ويأمل الغويري، في أن تنجح مساعيه في زيادة الاهتمام باللعبة ونشرها بمحافظات المملكة كافة، بقوله: "سعداء بأداء اللاعبين في الظهور العالمي الأول، نأمل أن يشكل ذلك نقطة تحول وقوة على مستوى اللعبة بالأردن، سنكون دائما على استعداد لمواجهة أي تحديات وصعوبات مالية محتملة"، مؤكدا أن الإنجازات قد تكون محدودة في البداية نظرا لطبيعة اللعبة وفوارق الخبرات، التي ستتضاءل مع زيادة الدعم واتساع القاعدة.وبعد أن كانت أغلب المصادر التعليمية لممارسي اللعبة منصبة على فضاء "السوشال ميديا"، في البداية، وسط انخفاض عوامل الأمان والسلامة العامة، جاء احتضان الاتحاد الدولي للجمباز هذه الرياضة وضمها تحت مظلته، بمثابة العلامة الفارقة لتنظيم الباركور ووضعه تحت قوانين وأماكن تدريب وبطولات عالمية مخصصة، وهو ما يساعد الغويري وزملائه على مواجهة أغلب التحديات، علما بأن لاعب الباركور يجب أن يمتاز بالخفة والرشاقة والقوة والتوافق العضلي العصبي.ومن الجدير بالذكر، أن الاتحاد الآسيوي يتجه لتنظيم بطولة عربية في العام 2024، وستقام في الأردن أو الكويت، إلى جانب إمكانية تنظيم بطولة آسيوية في العام 2025. ومن المتوقع أن تناقش أيضا أنظمة التحكيم وتعديلات القوانين والبطولات والأنشطة التي تضمها اللعبة على الصعيدين الآسيوي والعالمي.