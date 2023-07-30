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زين تطلق بطولات "جيلنا" لثلاثيات كرة السلة

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زين تطلق بطولات "جيلنا" لثلاثيات كرة السلة
أطلقت شركة زين الأردن، بطولات "جيلنا" لكرة السلة 3x3 للشباب والشابات، وذلك ضمن إسهاماتها تجاه قطاع الرياضة وحرصها على تشجيع الشباب من أصحاب المواهب الرياضية.اضافة اعلان

وانطلقت منافسات البطولة الأولى للشباب مساء الجمعة على ملاعب حدائق الحسين في العاصمة عمان وسط أجواء حماسية مميزة، وبمشاركة 23 فريقا ممن كان لهم أسبقية التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص، والذي أعلنته زين عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وتواصلت التصفيات بنظام خروج الفريق الخاسر.

واختتمت البطولة التي أدار مبارياتها طاقم تحكيمي من اتحاد كرة السلة، بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى وتوزيع الجوائز على لاعبيها، حيث فاز فريق "سند سالم" بالمركز الأول، وحل فريق "فينيوم" ثانيا، وجاء فريق "Beast"  بالمركز الثالث.
وأشارت شركة زين، أن هذه البطولة هي الأولى ضمن سلسلة بطولات ستقيمها تباعا خلال صيف العام الحالي، حيث ستقام البطولة الثانية للشباب يوم الجمعة 4 آب "أغسطس" المقبل على ملاعب حدائق الملك عبدالله الثاني بمنطقة المقابلين، ويمكن للراغبين بالمشاركة تسجيل فرقهم عبر الرابط المتاح على صفحات زين الرسمية.
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