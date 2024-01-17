الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سائقات متألقات يواجهن عالما ذكوريا في سباقات السيارات بإصرار وتحد

المتسابقة نانسي المجالي وملاحتها ناديا شنودة - (من المصدر)
المتسابقة نانسي المجالي وملاحتها ناديا شنودة - (من المصدر)
عمان - تزداد مشاركة الفتاة الأردنية في سباقات السيارات بشكل ملحوظ محليا وعربيا في السنوات الأخيرة، مع ظهور سلاسل سباقات جديدة مثل، رالي جميل الذي يقام للسيدات فقط في السعودية.اضافة اعلان
وهناك أيضا سباقات سلسلة "دبليو"، التي تتكون بأكملها من سائقات، وتقدم 18 مقعدا لموسم كامل، بينما تتطلب قوانين بطولة "إكستريم إي أن" أن يكون نصف المشاركين من السيدات في كل فريق.  
وجاء الدعم الأكبر في العام الماضي للمشاركات النسائية، عبر "اف 1 أكاديمي"، وهي سلسلة جديدة تهدف لمساعدة النساء على تسلق هرم سباقات المقعد الأحادي.
ولا يختلف اثنان على أن الفتيات الأردنيات دخلن الرياضات الميكانيكية بقوة، وجلسن خلف مقود السيارة ليكسرن الهيمنة الذكورية على السباقات، ونافسن بكل قوة الرجال في العديد من السباقات.  
ومن أسماء السيدات الأردنيات اللواتي اقتحمن غمار رياضات السباقات، وحققن نتائج مميزة، تبرز نانسي المجالي وملاحتها ناديا شنودة، وميرا ترزي وفرح زكريا وبيان زكريا. 
وكان الحضور الأردني في رالي جميل الدولي للسيدات العام الماضي في السعودية، مميزا من خلال عدد المشاركات. 
لكن، وعند النظر إلى قمة سباقات السيارات، هناك  عوامل عدة، يمكن النقاش فيها، بدءاً من غياب الدعمين الاحترافي والمالي، إلى صعوبة مشاركة السيدات في الرالي، والذي يطغى عليه المنافسون الذكور.
المسألة متعلقة بعوامل عدة مترابطة، لا بد من حلها لتمهيد الطريق أمام الجيل اليافع من الفتيات. 
وقالت المجالي لـ"الغد": "شاركت في راليات محلية ودولية عدة، إلى جانب أبطال الراليات من الرجال، واحترفت السباقات الدولية، وكان العام 2000 بداية انطلاقتي الحقيقية، عندما شاركت في رالي الأردن الدولي، وحصلت على نتيجة مشرفة على المستوى العربي، ثم توالت مشاركاتي في الراليات الدولية". 
وحول واقع المرأة في رياضة السيارات قالت المجالي: "إن المشاكل التي واجهتني في رياضة السيارات، لا تختلف عن أي مشاكل تواجه باقي المتسابقين. دخلت رياضة السيارات بوقت صعب جدا، وتعلمت الكثير من أرجاء الصحراء الشاسعة ومتاهاتها الكبيرة، التي ألهمتني الصبر والتحدي والتواضع والذكاء والفطنة، واختبرت تجربة الحرص والتركيز الكامل على كل شيء دقيق في القيادة، وعشت في كنف الصحراء، ما منحني دروسا ثمينة وفريدة من نوعها، خصوصا عند مشاركتي في بطولة الشرق الأوسط للراليات". 
وأردفت:" بالطبع لم أحظ بأي دعم مادي خلال مشاركتي ما شكل عائقا كبيرا، وحد من مشاركتي متسابقة في الراليات، وتوجهت للعب دور الملاحة كي لا أبتعد عن رياضة السيارات، وشاركت ملاحة مع المتسابق شاكر جويحان، والعام الماضي شاركت متسابقة الى جانب الملاحة ناديا شنودة وحققنا نتائج جيدة في بطولة الأردن للراليات والمركز الأول للمجموعة ام تي". 
وأكدت: "من بين الأمور التي تزعج المتسابقات الناشئات، وفقا لأسئلتهم لي، هي الأمور الفنية المتعلقة بسيارة المتسابق والفريق الفني، بالنسبة إلي لا فرق بين المرأة والرجل، فكلاهما في حاجة إلى الذكاء والبنية الجسدية، بكل تأكيد بوسع الفتيات تحقيق النتائج نفسها التي يحققها الرجال في هذا المجال، والفرق الوحيد بينهما، يكمن في كيفية مواجهة الصعوبات التي قد تعترض طريقهما، ونجاح المرأة يرتبط بالأساس بسقف طموحاتها فكلما كان مرتفعا ازدادت إنجازاتها". 
واختتمت المجالي حديثها بالقول: "أنا أختلف عمن حولي، بشغفي لرياضة السيارات، وهو ما يعطيني حافزا كبيرا لمواصلة الاستمرار فيها، رغم كل العوائق والحواجز".
من جهتها، صرحت ميرا ترزي لـ"الغد": "أعشق رياضة السيارات منذ الصغر، وأحظى  بدعم كامل من عائلتي، في البدايات عملت في لجنة الفحص الفني في الأردنية لرياضة السيارات، ثم شاركت بسباقات الكارتينج، وطورت نفسي واتجهت لعلم هندسة السيارات، وانتقلت إلى عالم المحركات، وشاركت في سباقات للسرعة".
وحول واقع المرأة في عالم المحركات قالت ترزي: "أصبحت المرأة تنافس الرجال في السباقات، وتوجهت الفتيات بسؤال لي خلال مشاركتي في السباقات عن شعوري خلف مقود سيارة الرالي، وعما إذا كان الأمر صعبا، وأقول لكل فتاة ترغب في ممارسة رياضة السيارات، أن  تغذي روحها بالشجاعة، وتعمل بإصرار على المشاركة في سباقات الكارتينج، لأن المرأة أصبحت الآن رغم الانتقادات، تضاهي الرجال في المجالات الرياضية كافة،، ولا تقتصر رياضة المحركات الميكانيكية على الرجال فقط، حيث شقت المرأة طريقها محققة إنجازات كبيرة في راليات صحراوية صعبة".
الملاحة ناديا شنودة، تحدثت لـ"الغد" عن عودتها للمنافسات بعد غياب طويل، قائلة: "عدت للمشاركة في الراليات بعد انقطاع دام 11 عاما، ولعبت دور الملاحة للمتسابقة نانسي المجالي في رالي الأردن الدولي وفي بطولة الأردن للراليات، وأمنيتي هي أن أرى مزيدا من الفتيات في السباقات كافة، في المستقبل القريب".
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