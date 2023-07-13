الخميس 13 تموز 2023
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سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان ينطلق اليوم

السائق أمير هشام النجار - (من المصدر)
السائق أمير هشام النجار - (من المصدر)
 ينطلق اليوم سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان 2023، في محافظة جرش – ‏‏منطقة الرمان وسجل للمشاركة في السباق 34 سائقا من الأردن وفلسطين ولبنان منهم متسابقة واحدة. اضافة اعلان
ويتكون السباق من 3 جولات للمشاركين كافة. 
المشاركون في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان 2023‏:
إيهاب الشرفا (ميتسوبيشي ايفو6)، حسام سالم (ميتسوبيشي لانسر غلاديتير)، أيمن النجار سيارة (ايفو بروتو تايب)، أمير ناصيف ‏‏‏(ميتسوبيشي ايفو 6)، هشام أمير النجار (ميتسوبيشي ايفو 8)، رائد دهشان (بروتون ويرا)، أمجد الحوراني (سيات ليون)، نانسي ‏‏المجالي (ميتسوبيشي ايفو 6)، عامر موسى (تويوتا ستارليت)، عروة مدانات (سوبارو امبريز)، عاصم عارف (رينو كليو آر اس)، فيصل القماز (ميتسوبيشي ايفو7)، إبراهيم علي (سوبارو امبريز ان 11)، محمد شاهين (سوبارو امبريز)، عدي الداود (ميتسوبيشي ‏‏ايفو8)، سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، روجيه فغالي (لبنان) – (ميتسوبيشي ايفو6)، وائل مصطفى (في دبليو بولو)، خليل ‏‏المحيسن (بي ام دبليو ام 3)، غيث وريكات على (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب)، حمادة عودة (فلسطين) – (ميتسوبيشي ايفو ‏‏‏10)، أحمد البنا (في دبليو غولف)، شادي الفقيه (لبنان) – (ميتسوبيشي ايفو 10)، سامي فليفل (ميتسوبيشي ايفو 9)، باسل أبو حمدان ‏‏‏(لبنان) – (سكودا فابيا أر 5)، سيف منصور (تويوتا كورولا 86)، محمد الشرفا (بي ام دبليو ايه 30)، مصطفى عطاري ‏‏‏(ميتسوبيشي ايفو8)، أمير النجار (ميتسوبيشي كولت)، موسى الأقطش (تويوتا سيليكا)، أليكس فغالي (لبنان) – (سوبارو امبريزا ان ‏‏‏11)، أحمد جانخوت (تويوتا كورولا)، عبد الرحمن شيكاخوا (ريستا جو)، هشام النجار (ميتسوبيشي كولت).‏
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