سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان ينطلق بمشاركة أردنية وفلسطينية ولبنانية الجمعة

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عمان - تنطلق الجمعة، منافسات سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان 2024، في محافظة جرش ‏‏بمنطقة الرمان، ويشارك في السباق 28 سائقا من الأردن وفلسطين ولبنان ويتكون السباق من 3 جولات لكافة المشاركين، ويبلغ طول المسار 3000 متر والبداية 203 أمتار، والنهاية 446 مترا وفرق الارتفاع ‏‏‏243 مترا ويبلغ مستوى التدرج 8%.ويقام السباق بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وبرعاية شركة زين الأردن، وتويوتا جازو الأردن للسباقات، والصياد.وسيجري السائقون تدريباتهم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، فيما ستجري يوم الخميس عملية الفحص الفني الثاني ‏ في ساحة التدريب بنادي السيارات الملكي.وكان السائق اللبناني روجيه فغالي على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 6 قد كسر العام 2023 ‏الرقم القياسي المسجل باسم السائق ‏خاتشيك ‏شاديان الذي احتفظ به منذ العام 2019، بزمن 1.48.28 دقيقة، ليسجل فغالي رقما قياسيا جديدا بزمن 1.47.139 دقيقة، ‏‎ ‎وكان رقم فغالي القياسي الذي حققه العام 2007، صمد 12 عاما، بزمن ‏‏‏1.48.76 دقيقة، قبل أن يكسره خاتشيك.‏كما نال فغالي، لقب السباق العام 2013، بزمن 1.49.90 دقيقة، وفي العام 2014، بزمن 1.51.78 دقيقة، كما يشارك نجله أليكس في السباق.في المقابل، يطمح السائقون الشباب لتحقيق إنجاز مميز في السباق كمصطفى عطاري الفائز بالسباق للمرة الأولى العام 2022، بزمن 1.51.410 دقيقة، وكان قد حقق مؤخرا المركز الأول للجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا اوتوكروس التي أقيمت في مدينة جدة، وشاكر جويحان لنيل لقب السباق للمرة الثالث، حيث فاز بلقب السباق مرتين الأولى في العام 2020 بزمن 1.51.249 ‏دقيقة، والثانية في العام 2021، بزمن 1.50.093 ‏دقيقة، كما سيشكل كل من أمير هشام النجار وإبن عمه هشام أمير النجار، ضغطا كبيرا على السائقين.وكان هشام أمير النجار نال المركز الأول في الجولة الثالثة والأخيرة لبطولة صعود الهضبة، التي أقيمت العام الماضي في مدينة الطائف السعودية للمرة الأولى على متن سيارة ميتسوبيشي كولت بزمن 2.07.427 دقيقة.المشاركون في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان 2024روجيه فغالي (لبنان) على متن سيارة ميتسوبيشي بروتوتايب، مصطفى عطاري ‏‏‏على متن سيارة ميتسوبيشي 8 بروتوتايب، وحسام سالم على متن سيارة ميتسوبيشي لانسر غلاديتير، وأيمن النجار سيارة على متن سيارة ايفو بروتو تايب، وأمير هشام النجار على متن سيارة ميتسوبيشي اسفو 9، وهشام أمير النجارعلى متن سيارة ميستوبيشي كولت بروتوتايب، ومحمد شاهين على متن سيارة سوبارو امبريز، وشادي الفقيه (لبنان) على متن سيارة رينوز كليو 5، وأليكس فغالي (لبنان) على متن سيارة ميتسوبيشي لانسر ايفو 8، وحمادة عودة (فلسطين) على متن سيارة يتسوبيشي ايفو ‏‏‏10، وسالم طعيمة على متن سيارة بي ام دبليو ايه 30، وشاكر جويحان على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، وإيهاب الشرفا على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو10، ورائد دهشان على متن سيارة بروتون ويرا، وخليل ‏‏المحيسن على متن سيارة بي ام دبليو ام ايه 30 ام 3، وأمجد الحوراني على متن سيارة سيات ليون، وعدي الداود على متن سيارة ميتسوبيشي ‏‏ايفو8، ومحمد الشرفا (فلسطين) على متن سيارة بي ام دبليو ايه 30، وعمار القيسي على متن سيارة غولف في دبليو، وعاصم عارف على متن سيارة رينو كليو آر اس، وأحمد جانخوت على متن سيارة غولف في دبليو ام ك 2، وسيف منصور على متن سيارة تويوتا كورولا 86، وعامر موسى على متن تويوتا ستارليت، وطارق صرصور (فلسطين) على متن سيارة بي ام دبليو ايه 30، وعبد الله شاهين على متن سيارة سوبارو امبريزا اس تي اي، وفادي شاهين على متن سيارة بي ام دبليو ايه 30، ورامي جابر (فلسطين) على متن سيارة سوبارو امبريزا اس تي اي، ويزن جمعة على متن سيارة رينو كليو آر اس.