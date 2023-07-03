سباق الكارتينغ الثالث ينطلق الجمعة في حلبة منجا بمادبا

وتجري يوم السباق عملية الفحص الفني للسيارات لفئة السينيور- ماكس من الساعة 9 – 10 صباحا، وسيتم شرح مفصل عن جولة السينيور- ماكس من الساعة 10.5 – 10.10 صباحا، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة 10.30 – 10.35 صباحا، وتبدأ التصفيات من الساعة 10.55 – 11.5 صباحا، وتبدأ جولة (بريد غرايد للسباق الأول)، من الساعة 11.20 – 11.25 صباحا، وتبدأ جولة (بري فاينل) للسباق الأول وتضم (12) لفة الساعة 11.25 صباحا، وتبدأ جولة (بريد غرايد للسباق الثاني)، من الساعة 12 – 12.5 ظهرا ومن ثم جولة (فاينل) للسباق الثاني وتضم (17) لفة عند الساعة 12.5 ظهرا.
وكان السائق مهند أبو دبرة قد نال لقب الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ لفئة "السنيور"، ولحق به السائق سند حموي في المركز الثاني، وجاء السائق عبد الله الجبوري في المركز الثالث، كما حقق السائق سند حموي لقب الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ لفئة "السنيور"، وجاء السائق فيصل ناشخو في المركز الثاني، واحتل السائق عبد الله قوقا المركز الثالث.
ويدير السباق لجنة الحكام المكونة من خالد زكريا (رئيسا) وأحمد زلاطيمو وعز بسطامي، ويدير السباق طارق سختيان، ونائبه لؤي مرعي، ومسؤولو التوقيت والنتائج سامر عبيدو، وعبد الرحيم محمود، ومؤيد الحلواني، وضابط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس، ومسؤول المارشل لؤي مرعي، ومسؤول الفحص الفني خالد فراح، والفاحص الفني عمر فراح ، ومسؤولة التسويق والاتصال داليا ناصر الدين، ومسؤول منطقة الصيانة حنا قبطي، والمدير المالي محمد السيد، والمسؤول اللوجستي خليل السواعير، ومسؤول المعدات رضا بكر، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج والاتصالات محمد الدبوبي.
الترتيب العام لبطولة الأردن لفئة السينيور- ماكس بعد الجولة الثانية
- المركز الأول: سند حموي برصيد 80 نقطة.
- المركز الثاني: مهند أبو دبرة برصيد 74 نقطة.
- المركز الثالث: فيصل ناشخو برصيد 52 نقطة.
- المركز الرابع: جمال صوالحي برصيد 49 نقطة.
المركز الخامس: عبد الله الجبوري برصيد 48 نقطة.
-المركز السادس: عبد الله قوقا برصيد 42 نقطة.
- المركز السابع: عون الناصر برصيد 24 نقطة.