الإثنين 03 تموز 2023
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سباق الكارتينغ الثالث ينطلق الجمعة في حلبة منجا بمادبا

بوستر سباق الكارتينغ الثالث (1)
بوستر السباق .-(من المصدر)
عمان - الغد- ينطلق يوم الجمعة سباق الكارتينغ (الجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ) في حلبة منجا بمحافظة مادبا، والذي ‏يقام بدعم من شركة زين الأردن.‏اضافة اعلان

وتجري يوم السباق عملية الفحص الفني للسيارات لفئة السينيور- ماكس من الساعة 9 – 10 صباحا، وسيتم شرح مفصل عن جولة ‏السينيور- ماكس من الساعة 10.5 – 10.10 صباحا، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة 10.30 – 10.35 صباحا، وتبدأ التصفيات ‏من الساعة 10.55 – 11.5 صباحا، وتبدأ جولة (بريد غرايد للسباق الأول)، من الساعة 11.20 – 11.25 صباحا، وتبدأ جولة (بري ‏فاينل) للسباق الأول وتضم (12) لفة الساعة 11.25 صباحا، وتبدأ جولة (بريد غرايد للسباق الثاني)، من الساعة 12 – 12.5 ظهرا ‏ومن ثم جولة (فاينل) للسباق الثاني وتضم (17) لفة عند الساعة 12.5 ظهرا.‏

وكان السائق مهند أبو دبرة قد نال لقب الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ لفئة "السنيور"،‎ ‎ولحق به السائق سند حموي في المركز الثاني، ‏وجاء السائق عبد الله الجبوري في المركز الثالث، كما حقق السائق سند حموي لقب الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ لفئة "السنيور"، وجاء ‏السائق فيصل ناشخو في المركز الثاني، واحتل السائق عبد الله قوقا المركز الثالث.‏

ويدير السباق لجنة الحكام المكونة من خالد زكريا (رئيسا) وأحمد زلاطيمو وعز بسطامي، ويدير السباق طارق سختيان، ونائبه لؤي ‏مرعي، ومسؤولو التوقيت والنتائج سامر عبيدو، وعبد الرحيم محمود، ومؤيد الحلواني، وضابط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس، ومسؤول المارشل لؤي مرعي، ‏ومسؤول الفحص الفني خالد فراح، والفاحص الفني عمر فراح ، ومسؤولة التسويق والاتصال داليا ناصر الدين، ومسؤول منطقة ‏الصيانة حنا قبطي، والمدير المالي محمد السيد، والمسؤول اللوجستي خليل السواعير، ومسؤول المعدات رضا بكر، ومسؤول ‏التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج والاتصالات محمد الدبوبي.‏

الترتيب العام لبطولة الأردن لفئة السينيور- ماكس بعد الجولة الثانية ‏
‏- المركز الأول: سند حموي برصيد 80 نقطة.‏
‏- المركز الثاني: مهند أبو دبرة برصيد 74 نقطة.‏
‏- المركز الثالث: فيصل ناشخو برصيد 52 نقطة.‏
‏- المركز الرابع: جمال صوالحي برصيد 49 نقطة.‏
‏ المركز الخامس: عبد الله الجبوري برصيد 48 نقطة.‏
‏-المركز السادس: عبد الله قوقا برصيد 42 نقطة.‏
‏- المركز السابع: عون الناصر برصيد 24 نقطة.‏
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