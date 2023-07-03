سباق الكارتينغ الثالث ينطلق الجمعة في حلبة منجا بمادبا

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عمان - الغد- ينطلق يوم الجمعة سباق الكارتينغ (الجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ) في حلبة منجا بمحافظة مادبا، والذي ‏يقام بدعم من شركة زين الأردن.‏وتجري يوم السباق عملية الفحص الفني للسيارات لفئة السينيور- ماكس من الساعة 9 – 10 صباحا، وسيتم شرح مفصل عن جولة ‏السينيور- ماكس من الساعة 10.5 – 10.10 صباحا، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة 10.30 – 10.35 صباحا، وتبدأ التصفيات ‏من الساعة 10.55 – 11.5 صباحا، وتبدأ جولة (بريد غرايد للسباق الأول)، من الساعة 11.20 – 11.25 صباحا، وتبدأ جولة (بري ‏فاينل) للسباق الأول وتضم (12) لفة الساعة 11.25 صباحا، وتبدأ جولة (بريد غرايد للسباق الثاني)، من الساعة 12 – 12.5 ظهرا ‏ومن ثم جولة (فاينل) للسباق الثاني وتضم (17) لفة عند الساعة 12.5 ظهرا.‏وكان السائق مهند أبو دبرة قد نال لقب الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ لفئة "السنيور"،‎ ‎ولحق به السائق سند حموي في المركز الثاني، ‏وجاء السائق عبد الله الجبوري في المركز الثالث، كما حقق السائق سند حموي لقب الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ لفئة "السنيور"، وجاء ‏السائق فيصل ناشخو في المركز الثاني، واحتل السائق عبد الله قوقا المركز الثالث.‏ويدير السباق لجنة الحكام المكونة من خالد زكريا (رئيسا) وأحمد زلاطيمو وعز بسطامي، ويدير السباق طارق سختيان، ونائبه لؤي ‏مرعي، ومسؤولو التوقيت والنتائج سامر عبيدو، وعبد الرحيم محمود، ومؤيد الحلواني، وضابط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس، ومسؤول المارشل لؤي مرعي، ‏ومسؤول الفحص الفني خالد فراح، والفاحص الفني عمر فراح ، ومسؤولة التسويق والاتصال داليا ناصر الدين، ومسؤول منطقة ‏الصيانة حنا قبطي، والمدير المالي محمد السيد، والمسؤول اللوجستي خليل السواعير، ومسؤول المعدات رضا بكر، ومسؤول ‏التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج والاتصالات محمد الدبوبي.‏الترتيب العام لبطولة الأردن لفئة السينيور- ماكس بعد الجولة الثانية ‏‏- المركز الأول: سند حموي برصيد 80 نقطة.‏‏- المركز الثاني: مهند أبو دبرة برصيد 74 نقطة.‏‏- المركز الثالث: فيصل ناشخو برصيد 52 نقطة.‏‏- المركز الرابع: جمال صوالحي برصيد 49 نقطة.‏‏ المركز الخامس: عبد الله الجبوري برصيد 48 نقطة.‏‏-المركز السادس: عبد الله قوقا برصيد 42 نقطة.‏‏- المركز السابع: عون الناصر برصيد 24 نقطة.‏