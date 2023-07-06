سباق الكارتينغ الثالث ينطلق اليوم في مادبا

اضافة اعلان

ينطلق اليوم سباق الكارتينغ الثالث في حلبة منجا بمحافظة مادبا، والذي ‏يقام بدعم من شركة زين الأردن.‏كما تجري اليوم عملية الفحص الفني للسيارات لفئة السينيور- ماكس من الساعة 9 – 10 صباحا، وسيتم تقديم شرح مفصل عن جولة ‏السينيور- ماكس من الساعة 10.5 – 10.10 صباحا، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة 10.30 – 10.35 صباحا، وتبدأ التصفيات ‏من الساعة 10.55 – 11.5 صباحا، وتبدأ جولة (بريد غرايد للسباق الأول)، من الساعة 11.20 – 11.25 صباحا، وتبدأ جولة (بري ‏فاينل) للسباق الأول وتضم (12) لفة الساعة 11.25 صباحا، وتبدأ جولة (بريد غرايد للسباق الثاني)، من الساعة 12 – 12.5 ظهرا، ‏ومن ثم جولة (فاينل) للسباق الثاني وتضم (17) لفة عند الساعة 12.5 ظهرا.‏ويتصدر الترتيب العام لبطولة الأردن لفئة السينيور- ماكس بعد الجولة الثانية، سند حموي برصيد 80 نقطة، ويحتل مهند أبو دبرة المركز الثاني برصيد 74 نقطة، خلف ويحتل فيصل ناشخو المركز الثالث برصيد 52 نقطة، ويأتي جمال صوالحي في المركز الرابع برصيد 49 نقطة، ويحتل عبد الله الجبوري المركز الخامس برصيد 48 نقطة، ويأتي عبد الله قوقا في المركز السادس برصيد 42 نقطة، فيما يحتل عون الناصر المركز السابع برصيد 24 نقطة.‏