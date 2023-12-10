الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ستينسون وكيفن ينافسان على لقب بطولة السعودية للجولف

هنريك ستينسون
لاعب الجولف هنريك ستينسون
عمان - سيتصدر نجما لايف جولف هنريك ستينسون وكيفن نا الملعب خلال منافسات بطولة السعودية المفتوحة للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة خلال الفترة من 14 و 17 الشهر الحالي.اضافة اعلان
وتشهد هذه الجولة هدفا مزدوجا بينما يتطلع الابطال إلى لقب بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة سيتم تأكيد تصنيفات وسام الاستحقاق للجولة الآسيوية في نهاية البطولة حيث سيحصل افضل 65 لاعبا في الترتيب النهائي على فرصة التأهل إلى الموسم المقبل 2024 .
ويتصدر الأمريكي آندي أولجيتري تصنيفات وسام الاستحقاق متقدما على ميغيل تابوينا قبل نهاية الموسم وسيتم تأكيده كبطل فاز في الرياض ويتأهل إلى دوري المحترفين العام 2024 .
والتزاما بقواعد اللعبة دعت شركة جولف السعودية، لاعبي الجولف الواعدين من كل من المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنافسة جنبًا إلى جنب مع بعض أفضل لاعبي الجولف في العالم.
وسينضم إلى جانب المحترفين السعوديين سعود الشريف وعثمان الملا وفيصل سلهب عددا من اللاعبين الهواه منهم خالد وليد عطية وعلي السخة، بينما تم توجيه 12 دعوة أخرى للمحترفين والهواة من المغرب والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر.
ومع استمرار بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في التركيز على# كسر_المستحيل سيكون لاعب الجولف المصنف رقم واحد في العالم، الإنجليزي كيب بوبيرت، جنبا إلى جنب مع نجوم LIV Golf و الجولة الاسيوية.

وبهذه المناسبة قال ستينسون: "أتطلع بشدة للعب في بطولة السعودية المفتوحة، بعد صعودها إلى الجولة الآسيوية، ستكون زيارتي الأولى للعاصمة الرياض ونادي الرياض للجولف وأنا أتطلع إلى رؤية ملعب الجولف والاستمتاع به أمام الجماهير وكذلك اللعب ضد أفضل لاعبي الجولة الآسيوية في نهائي الموسم وهي الطريقة المثالية لإنهاء العام 2023 وأنا مصمم على الفوز بالكأس".
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