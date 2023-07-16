سحاب ومغير السرحان في تحد صعب أمام الرمثا والحسين إربد بدرع "المئوية"

مهند جويلس

اضافة اعلان

تختتم اليوم منافسات الجولة الحادية عشرة والأخيرة من بطولة درع اتحاد الكرة “المئوية” بنسختها السادسة والثلاثين، والتي تقام أحداثها على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، بمشاركة فرق المحترفين.ويلتقي فريق سحاب مع نظيره الرمثا عند الساعة السادسة مساء في اللقاء الأول اليوم، فيما يواجه مغير السرحان نظيره الحسين إربد عند الساعة التاسعة والنصف مساء.وأقيمت أمس مواجهتان لحساب الجولة ذاتها، إذ جمعت الأولى بين فريقي شباب العقبة والأهلي، والتقى شباب الأردن مع الجليل في المباراة الثانية، فيما فاز الوحدات أول من أمس على السلط بثلاثة أهداف مقابل هدف.وكان الفيصلي قد توج بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه والثانية على التوالي، في آخر مبارياته بالبطولة، إذ تعادل مع معان بدون أهداف، ليصل الفيصلي إلى النقطة 31 بعد 10 انتصارات وتعادل وحيد.سحاب × الرمثايتطلع فريق سحاب لتسجيل الانتصار الثالث على التوالي واختتام البطولة التنشيطية بأفضل صورة، بعد مطبات وقع بها الفريق خلال الفترة الماضية من عدم اكتمال الصفوف وتأخر إعلان الصفقات المحلية.ويأمل المدير الفني للفريق أمجد أبو طعيمة، بتحقيق فوز معنوي مهم قبل انطلاقة الدوري على منافس أثبت علو كعبه في الفترة الماضية، حيث حصد سحاب 14 نقطة خلال الجولات الماضية، وخسر في 4 مناسبات فقط من أمام أصحاب المركز الخمس الأولى باستثناء الرمثا.ومن المتوقع أن يدفع أبو طعيمة بصفة أساسية بكل من وليد عصام، عمر قنديل، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، خالد الردايدة، محمد الرازم، أحمد طنوس، إبراهيم الأخرس، حمزة الصيفي، أحمد أبو كبير وأحمد العيساوي.وعلى الطرف الآخر، يأمل الرمثا ضمان البقاء في المركز الثالث حال تحقيقه الفوز دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخيرة بين مغير السرحان والحسين إربد، حيث يملك “غزلان الشمال” 20 نقطة، مع احتمالية تراجعه مركزا واحدا على سلم الترتيب حال الخسارة وفوز المغير.وينشد المدير الفني للرمثا وسيم البزور استمرار أداء لاعبيه بالصورة القوية التي ظهر عليها الفريق، وتحديدا في المباراة الأخيرة أمام الحسين، معتمدا في تشكيلته الرئيسة على كل من عبد الله الشقران، خالد أبو عاقولة، عامر أبو هضيب، هايل الذيابات، عمر أبو عاقولة، عبد الرحمن أبو الكاس، أحمد المغربي، بشار الذيابات، مجد الزعبي، علي العزايزة والهادي سالم.مغير السرحان × الحسين إربدسجل فريق مغير السرحان انطلاقة مثالية في أول بطولات الموسم الكروي الجديد 2023-2024، بعد أن احتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة عقب مرور 10 جولات، لترتفع أسهم الفريق القادم من دوري “المظاليم” للموسم الثاني على التوالي بين الكبار، رغم عدم إبرام صفقات جديدة تحت قيادة المدرب خالد الدبوبي.ويعتمد الدبوبي على أساليب لعب مختلفة بحسب طبيعة المنافسين، إلا أن عناصره لم تخذله في المباريات الماضية، وقدمت أفضل المستويات أمام الفرق الكبيرة، لينطلق في تشكيلة اليوم معتمدا على كل من مؤمن شناق، سبيع الحموي، قصي طنوس، أحمد السليم، أحمد الصياحين، كريم سليمان، محمد العملة، حمزة الشمالي، مجاهد الزواهرة، صهيب أبو هشهش ومحمد الجوهري.في المقابل، يعيش فريق الحسين ظروفا صعبة من حيث استمرار النتائج السلبية رغم الكم الهائل من الصفقات على الصعيدين المحلي والأجنبي، ما يدفع المدرب البرتغالي جواو موتا لإيجاد طرق جديدة للوصول لشباك المنافسين، بعد تراجع النتائج مؤخرا، إذ يحتل “غزاة الشمال” المركز الخامس برصيد 16 نقطة.وتتنوع خيارات موتا في لقاء اليوم، إلا أن التشكيلة الأقرب لبدء اللقاء هي: محمود الكواملة، أدهم القرشي، سعد الروسان، أحمد عبيدات، مصطفى كمال، أحمد ثائر، رجائي عايد، محمود مرضي، سيف الدين درويش، حمزة الدردور وعبد العزيز نداي.