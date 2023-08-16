الأربعاء 16 آب 2023
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سحاب يؤكد تمسكه بالجهاز الفني بقيادة أبو طعيمة

نادي سحاب
نادي سحاب
أكد رئيس نادي سحاب علي أبو حماد، تمسك إدارة النادي بالجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة المدرب أمجد أبو طعيمة حتى نهاية عقده على الأقل نهاية الموسم الكروي الحالي. اضافة اعلان
ونفى أبو حماد في حديثه  لـ "الغد"، ما تم تداوله مؤخرا بنية الإدارة الاستغناء عن الجهاز الحالي، والاستعانة بمدربين جدد الفترة المقبلة، مبديا ثقته بالموجودين بتحقيق نتائج مميزة بدوري المحترفين.

وأضاف: "رفضنا في وقت سابق من الموسم الحالي الموافقة على الاستقالة التي طالب بها المدرب أمجد طعيمة لأسباب خاصة شفويا، وفضلنا التمسك به وجهازه المعاون حتى نهاية الموسم".

الجدير بالذكر أن فريق سحاب يحتل المركز الخامس على سلم ترتيب دوري المحترفين بعد مرور جولتين، بتحقيقه التعادل في المواجهة الأولى مع شباب العقبة 2-2، والفوز على شباب الأردن بالجولة الماضية بهدف نظيف.
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