سحاب يتخطى شباب الأردن بصعوبة في دوري المحترفين

مهند جويلس

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تخطى فريق سحاب نظيره شباب الأردن بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم أمس على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.وسجل اللاعب البديل أحمد العيساوي هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة الثانية والثمانين من زمن المباراة، ليرفع من رصيد فريقه إلى النقطة الرابعة، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق شباب الأردن بدون نقاط، بتلقيه الخسارة الثانية على التوالي.وأقيمت في وقت متأخر من مساء أمس آخر مباريات الجولة الثانية، والتي جمعت فريقي معان ومغير السرحان على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء. وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء بوجه لاعب شباب الأردن أويس زيادات عند الدقيقة 38 من زمن اللقاء، ليكمل “أسود غمدان” اللقاء بعشرة لاعبين.تشكيلة الفريقينسحاب: منذر الزعبي، عمر قنديل، رواد أبو خيزران، خالد الردايدة، إيهاب الخوالدة، ورد البري، أحمد طنوس، محمد الرازم، حمزة الصيفي، زيد أبو عابد وأحمد أبو كبير.المدير الفني: أمجد أبو طعيمةشباب الأردن: أحمد جعيدي، شوقي القزعة، أحمد أيمن، كارلوس ألبيرتو، فيصل أبو شنب، فضل هيكل، أحمد صبرة، صلاح الحسنات، حمزة النعيم، أويس زيادات ودوغلاس ليما.المدير الفني: محمود الحديدسيناريو الهدف- انسل لاعب سحاب أحمد أبو كبير من الجهة اليسرى، واضعا الكرة لزميله أحمد العيساوي الذي سدد الكرة من اللمسة الأولى بالشباك (82).فرص المباراة- سدد ورد البري كرة قوية بيسراه لكنها علت عارضة مرمى شباب الأردن (18).- نفذ شوقي القزعة ركلة حرة ثابتة لفريقه، إلا أنها جانبت القائم (43).- هيأ رواد أبو خيزران كرة برأسه أمام زميله خالد الردايدة داخل منطقة الجزاء، والأخير سددها بتسرع فوق المرمى (48).- سدد البديل محمد طه كرة من خارج منطقة الجزاء التقطها حارس سحاب بنجاح (53).- تصدى جعيدي لمحاولة أبو كبير بعد اختراقه دفاعات شباب الأردن، وأهدر البديل أحمد العيساوي فرصة التقدم بكرة رأسية لتعلو المرمى (62).- وضع العيساوي زميله الصيفي في مواجهة المرمى، لكن الأخير سددها بجانب القائم الأيمن للحارس (90+2).رجل المباراةاستحق لاعب سحاب أحمد العيساوي لقب رجل المباراة، بعد أن فك عقدة شباك فريقه الأسبق بعد دخوله بفترة قصيرة، إضافة إلى صناعته للفارق في الثلث الهجومي منذ دخوله.