الأحد 13 آب 2023
النسخة المطبوعة

سحاب يتخطى شباب الأردن بصعوبة في دوري المحترفين

صراع على الكرة بين لاعب شباب الأردن أحمد صبرة ولاعب سحاب ورد البري - (تصوير: أمجد الطويل)
صراع على الكرة بين لاعب شباب الأردن أحمد صبرة ولاعب سحاب ورد البري - (تصوير: أمجد الطويل)
تخطى فريق سحاب نظيره شباب الأردن بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم أمس على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.اضافة اعلان
وسجل اللاعب البديل أحمد العيساوي هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة الثانية والثمانين من زمن المباراة، ليرفع من رصيد فريقه إلى النقطة الرابعة، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق شباب الأردن بدون نقاط، بتلقيه الخسارة الثانية على التوالي.
وأقيمت في وقت متأخر من مساء أمس آخر مباريات الجولة الثانية، والتي جمعت فريقي معان ومغير السرحان على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء. وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء بوجه لاعب شباب الأردن أويس زيادات عند الدقيقة 38 من زمن اللقاء، ليكمل “أسود غمدان” اللقاء بعشرة لاعبين.
تشكيلة الفريقين 
سحاب: منذر الزعبي، عمر قنديل، رواد أبو خيزران، خالد الردايدة، إيهاب الخوالدة، ورد البري، أحمد طنوس، محمد الرازم، حمزة الصيفي، زيد أبو عابد وأحمد أبو كبير.
المدير الفني: أمجد أبو طعيمة 
شباب الأردن: أحمد جعيدي، شوقي القزعة، أحمد أيمن، كارلوس ألبيرتو، فيصل أبو شنب، فضل هيكل، أحمد صبرة، صلاح الحسنات، حمزة النعيم، أويس زيادات ودوغلاس ليما.
المدير الفني: محمود الحديد 
سيناريو الهدف 
- انسل لاعب سحاب أحمد أبو كبير من الجهة اليسرى، واضعا الكرة لزميله أحمد العيساوي الذي سدد الكرة من اللمسة الأولى بالشباك (82).
فرص المباراة 
- سدد ورد البري كرة قوية بيسراه لكنها علت عارضة مرمى شباب الأردن (18).
- نفذ شوقي القزعة ركلة حرة ثابتة لفريقه، إلا أنها جانبت القائم (43).
- هيأ رواد أبو خيزران كرة برأسه أمام زميله خالد الردايدة داخل منطقة الجزاء، والأخير سددها بتسرع فوق المرمى (48).
- سدد البديل محمد طه كرة من خارج منطقة الجزاء التقطها حارس سحاب بنجاح (53).
- تصدى جعيدي لمحاولة أبو كبير بعد اختراقه دفاعات شباب الأردن، وأهدر البديل أحمد العيساوي فرصة التقدم بكرة رأسية لتعلو المرمى (62).
- وضع العيساوي زميله الصيفي في مواجهة المرمى، لكن الأخير سددها بجانب القائم الأيمن للحارس (90+2).
رجل المباراة 
استحق لاعب سحاب أحمد العيساوي لقب رجل المباراة، بعد أن فك عقدة شباك فريقه الأسبق بعد دخوله بفترة قصيرة، إضافة إلى صناعته للفارق في الثلث الهجومي منذ دخوله.
المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة - (تصوير: أمجد الطويل)

العبابنة: مستوى المحليين غير ثابت.. وتعادل الوحدات نقطة انطلاق الجليل منذ2 ساعة

الاتحاد الأردني لكرة القدم

أندية المحترفين تأمل برد "اتحادي" إيجابي بشأن مطالبها منذ2 ساعة

لاعب جورجيا تورنوكي شينجيليا يحاول المرور أمام متابعة مزدوجة من لاعبي المنتخب الوطني شاهر والنجداوي - (من المصدر)

منتخب السلة يخسر وديا أمام جورجيا ويلاقي إيران اليوم منذ2 ساعة

تعبيرية

الأرثوذكسي يتجاوز عمان اف سي بثلاثية بدوري المحترفات منذ2 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مغير السرحان يتعادل مع معان بدوري المحترفين

مغير السرحان يتعادل مع معان بدوري المحترفين

منذ 45 دقيقة
لاعب المنتخب الوطني محمود الطرايرة (يمين) يوجه ضربه لأحد منافسيه - (من المصدر)

حرفية العمل في "التايكواندو" تبشر بإنجازات فنية وإدارية جديدة

منذ2 ساعة
اتحاد المصارعة

سحب قرعة بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما اليوم

منذ2 ساعة
تشكيلة فريق الوحدات في إحدى المباريات الرسمية المحلية مؤخرا - (من المصدر)

الوحدات يسافر إلى دبي.. وغضب من قرار المشاركة

منذ2 ساعة
بطلة السيدات الواعدة ربى القضاة تتصدر فئة تحت 16 سنة في "شطرنج" الفئات العمرية - (الغد)

"الشراكة" تفرض نفسها في صدارة "شطرنج" الفئات العمرية

منذ2 ساعة
كرة سلة

خزنة.. طموحات كبيرة وشغف متواصل للارتقاء برسالة التحكيم

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

جرش.. تغييب الممثل الأردني

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

ما يفعله السفراء والدبلوماسيون هنا

ماهر أبو طير |اليوم

مستقبل الهيمنة في عصر الما بعد إنسانية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

دوام المحال التجارية في عمان

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشاركة المرأة في رسم السياسات العامة

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"ثقة ونص"

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات | منذ2 ساعة
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
 