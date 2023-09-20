سحاب يستقبل الرمثا.. والعقبة يلتقي الحسين إربد بدوري المحترفين

مهند جويلس

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تنطلق اليوم منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، بإقامة مباراتين، إذ يستقبل سحاب نظيره الرمثا على ستاد البتراء عند الساعة السادسة مساء، فيما يرحل الحسين إربد لملاقاة شباب العقبة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة الثامنة والنصف مساء.وتتطلع الفرق المتنافسة اليوم إلى تسجيل 3 نقاط في المبارتين، من أجل تحسين مراكزها على سلم الترتيب، فيما يأمل الحسين إربد بتعزيز صدارته ومواصلة تحقيق الانتصارات.وتتواصل منافسات الجولة غدا، بمباراتين أيضا، إذ يحتضن ستاد الأمير محمد مواجهة مغير السرحان والجليل، فيما يلعب الأهلي مع الفيصلي على ستاد عمان الدولي، على أن تختتم الجولة بعد غد، بمبارتي الوحدات وشباب الأردن على ستاد عمان، وختاما بمواجهة معان والسلط على ستاد الأمير محمد.وأعلنت أندية المحترفين خلال الأيام الماضية وبالإجماع، تعليق مشاركتها ببطولة الدوري وعدم خوض منافسات الجولة الحالية لحين تحقيق مطالبها من اتحاد الكرة بزيادة الدعم المادي، إلا أن القرار قد يتغير خلال الساعات المقبلة، وتشارك الفرق بالمباريات.سحاب × الرمثالا يعيش فريق سحاب أفضل أيامه بعد أن تغير الجهاز الفني مؤخرا، وخوضه اللقاء الماضي أمام الجليل من دون مدرب، ما ساهم في تراجع نتائج الفريق على سلم الترتيب رغم الانطلاقة الجيدة.ويتطلع سحاب (6 نقاط) مع المدرب أحمد عبد القادر، الذي لم يتم تسجيله حتى اللحظة في كشوفات الاتحاد، إلى القيام بعمل جيد رغم الأحوال الصعبة، ومحاولة تسجيل الفوز الرابع تاريخيا للفريق على الرمثا ببطولة الدوري، فيما خسر سحاب في 5 مناسبات وتعادلا في مرة واحدة.ومن المتوقع، أن يظهر سحاب بتشكيلة مكونة من: تامر صالح، عمر قنديل، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، إيهاب الخوالدة، محمد طنوس، محمد الرازم، أحمد العيساوي، حمزة الصيفي، ورد البري وأحمد أبو كبير.وبدوره، يسعى الرمثا (6 نقاط) إلى محو الصورة الذي ظهر عليها أمام السلط مؤخرا، وتصحيح مساره في البطولة، بالعودة لسكة الانتصارات ومحاولة تكرار الفوز على المنافس ذاته، بعد أن تغلب عليه في آخر مباراة جمعت الفريقين ببطولة الدرع للموسم الحالي بهدف نظيف.ويأمل المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور، في إعادة الروح للاعبي "الغزلان" بعد الخسارة المفاجئة، وتراجعه قليلا على سلم الترتيب، معتمدا في خياراته الفنية على كل من: مالك شلبية، عمر أبو عاقولة، عامر أبو هضيب، عبد الرحمن الدرايسة، هايل الذيابات، خالد أبو عاقولة، عبد الرحمن أبو الكاس، مجد الزعبي، بشار الذيابات، علي العزايزة والهادي سالم.شباب العقبة × الحسين إربدغاب الفريقان عن الجولة الماضية نظرا لوضع جدول مبارياتهما مع الوحدات والفيصلي اللذين شاركا مؤخرا في الاستحقاق الآسيوي، ليعودا بعد فترة غياب واحتكاك عن المباريات الرسمية قاربت الشهر.وتعد مواجهة الليلة التاريخية الحادية عشرة بين الفريقين بالدوري، إذ فاز الحسين متصدر ترتيب الدوري الحالي برصيد 12 نقطة في 4 مناسبات، مقابل حضور نتيجة التعادل في 4 مباريات أيضا، وفوز شباب العقبة مرتين.ويتطلع الحسين لتسجيل انتصاره الخامس على التوالي للمرة الأولى في تاريخه بأول 5 جولات، من خلال اعتماد المدرب البرتغالي جواو موتا على عناصر مميزة، وهم: عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، سعد الروسان، عبد الله نصيب "ديارا"، مصطفى كمال، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون، منذر أبو عمارة، مصعب اللحام، محمود مرضي وحمزة الدردور.وعلى الطرف الآخر، يسعى المدير الفني لفريق شباب العقبة رائد الداود، بالابتعاد قليلا عن مراكز المؤخرة، بعد جمع الفريق 5 نقاط في الجولات الماضية من 4 مباريات، ومحاولة صنع أولى مفاجآت الدوري للموسم الحالي، باعتماده على كل من اللاعبين: حماد الأسمر، أنس بدوي، أحمد أبو حلاوة، ياسر الرواشدة، قصي دواهدة، محمد عاصي، غيث المدادحة، محمد الحسنات، محيسن أبو جبلة، عمر سريوة وكريستيان فارغاس.