سحب قرعة الدوري النسوي لكرة القدم تحت 19 عاما

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سحبت اليوم الأحد ، في مقر اتحاد كرة القدم قرعة بطولة الدوري النسوي تحت 19 عاما لموسم 2024/2023.وتنطلق منافسات البطولة في السابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بمشاركة 8 فرق: النصر، عمان FC، الأرثوذكسي، الاتحاد، الاستقلال، الراية، عجلون، والبتراء.وتشهد الجولة الأولى مواجهة عجلون مع النصر، فيما يلتقي الاستقلال نظيره الأرثوذكسي، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، ضمن المجموعة الأولى.ولحساب المجموعة الثانية، يلتقي الراية نظيره عمان FC، فيما يواجه البتراء نظيره الاتحاد، على ذات الملعب.وحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين عن طريق القرعة الموجهة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، لتحديد بطل الدوري.