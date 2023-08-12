الأحد 13 آب 2023
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سحب قرعة بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما اليوم

اتحاد المصارعة
اتحاد المصارعة
اللجنة الاعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي

 يعقد رئيس اتحاد المصارعة، م.محمد العواملة ونائبه م.عبدالله قطيشات، مؤتمرا صحفيا عند الساعة الثالثة من عصر اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بحضور رئيس الاتحاد الدولي الصربي نيناد لالوفيتش، وذلك على هامش استضافة المملكة لنهائيات بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما، والتي تنطلق يوم غد وتستمر حتى الـ 20 من الشهر الحالي.اضافة اعلان
ويعقب المؤتمر الصحفي، سحب قرعة منافسات "المصارعة الحرة" عند الساعة الرابعة من عصر اليوم، على أن تسحب قرعة "المصارعة الرومانية" يوم الأربعاء المقبل 16 آب (أغسطس) الحالي، علما أن النزالات تبدأ عند الساعة 10 صباحا من كل يوم وتستمر حتى الساعة الثالثة مساء، وستكون منقولة بشكل مباشر عبر شاشة قناة الأردن الرياضية.
وتنطلق منافسات البطولة يوم غد، بإقامة التصفيات التأهيلية للمصارعة الحرة، وتستمر حتى 16 من الشهر الحالي، ثم تقام منافسات السيدات يومي 17 و18، على أن تلعب منافسات المصارعة الرومانية يومي 19 و20 من الشهر الحالي.
وتحظى بطولة العالم تحت 20 عاما، بمشاركة 640 لاعبا ولاعبة (457 لاعبا و183 لاعبة) إلى جانب 216 مدربا و35 مديرا فنيا و54 حكما، وبإجمالي 1172 مشاركا يمثلون 61 دولة من ختلف أرجاء العالم، وفقا لما أعلنه رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة في تصريحات سابقة.
ويشارك المنتخب الوطني بـ 10 لاعبين في بطولة العالم عن مختلف الأوزان، وهم: أحمد أبو العدس وصهيب الحسنات وغيث عودة الله وعمر ضراغمة ومعتصم كساسبة (روماني)، صهيب مرافي وزيد اسحاق وأورتس شاميل وعبدالله مكون (حرة)، واللاعبة نورا الطيبين، بقيادة المدربين يحيى أبو طبيخ وإبراهيم عرعر.
في المقابل، تواصل بعثات المنتخبات المشاركة بالتوافد إلى أرض المملكة، حيث وصلت مؤخرا بعثات، اليابان والولايات المتحدة وبورتريكو وبلغاريا وتركمانستان وكندا والارجنتين، على أن تصل في وقت لاحق من اليوم بعثة المنتخب الصيني.
وقال م.عبدالله قطيشات نائب رئيس اتحاد المصارعة والناطق الإعلامي: "نقوم بعملية توزيع الوفود على أماكن إقامتها عند وصولها تباعا"، لافتا إلى أن وفدا من الاتحاد الدولي أبدى اعجابه خلاله زيارته لصالة الأميرة سمية بترتيبات الاستضافة والعمل المنجز على أرض الواقع قبل انطلاقة الحدث العالمي.
الاتحاد الأردني لكرة القدم

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