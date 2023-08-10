سحب قرعة كأس الأردن وبطولتي "الأولى والثانية"

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سحبت أمس، في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة بطولة الدور التمهيدي لكأس الأردن CFI، لموسم 2023/2024، وبطولة دوري الدرجة الأولى والدرجة الثانية.ويقام الدور التمهيدي لبطولة كأس الأردن CFI، بمشاركة 20 فريقا: (أندية الدرجة الثانية 16 فريقي، وفريقي صما وأم القطين الصاعدين إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، إضافة إلى الطرة وكفرسوم صاحبي الترتيب الحادي عشر والثاني عشر من دوري الدرجة الأولى للموسم الماضي).وبحسب القرعة، يلتقي في الدور التمهيدي، كفرسوم مع الطيبة، غور الصافي مع مرج الحمام، صما مع الكرمل، بلعما مع دوقرة، الوحدة مع شباب حوارة، دير أبي سعيد مع الطرة، وادي الريان مع رباع السرحان، الخالدية مع أم القطين، حرثا مع الحصن، وجرش مع سحم.وتقام مباريات هذا الدور خلال الفترة 24-30 آب (أغسطس) الحالي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة على أن تتأهل الفرق الـ10 إلى دور الـ32 من بطولة كأس الأردن CFI، الذي يقام بمشاركة أندية المحترفين، والفرق المتبقية من دوري الدرجة الأولى.وأطلق اتحاد الكرة، مسمى جديدا على بطولة كأس الأردن خلال المواسم الثلاثة القادمة لتصبح (كأس الأردن - CFI).ويقام دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق في 3 أيلول (سبتمبر) المقبل، بمشاركة 14 فريقا: الجزيرة، الصريح، الهاشمية، السرحان، اتحاد الرمثا، اليرموك، عمان FC، العالية، البقعة، العربي، الطرة، كفرسوم، صما، وأم القطين.وبحسب القرعة، يلتقي في الأسبوع الأول، العالية مع اتحاد الرمثا، كفرسوم مع اليرموك، الجزيرة مع الطرة، صما مع السرحان، عمان FC مع الهاشمية، العربي مع البقعة، والصريح مع أم القطين.وتلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.يذكر أن فريق الأهلي، توج بلقب دوري الدرجة الأولى للموسم الماضي بعد أن تصدر ترتيب الفرق برصيد 30 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة أمام الجليل الذي حل بالمركز الثاني ورافقه إلى الدوري الأردني للمحترفين، فيما هبط فريقا الكرمل وبلعما إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.ويشارك في دوري الدرجة الثانية الذي ينطلق 7 من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل 16 فريقا: الكرمل، بلعما، جرش، غور الصافي، الطيبة، شباب حوارة، الوحدة، الحصن، الخالدية، حرثا، سحم، رباع السرحان، مرج الحمام، دوقرة، دير أبي سعيد، ووادي الريان.ووفقا لنظام البطولة، تم توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا، ليصعد الفائزان للدرجة الأولى مباشرة، فيما يهبط آخر فريقين من كل مجموعة لـ"الثالثة".وضمت المجموعة الأولى: الكرمل، جرش، مرج الحمام، شباب حوارة، وادي الريان، سحم، حرثا، الطيبة.في المقابل، استقرت أندية: غور الصافي، بلعما، الوحدة، الخالدية، دوقرة، دير أبي سعيد، الحصن، رباع السرحان.يذكر أن فريق صما، توج بلقب دوري الدرجة الثانية للموسم الماضي، ورافقه أم القطين إلى دوري الدرجة الأولى، فيما هبطت فرق شباب نزال ودير علا إلى دوري الدرجة الثالثة، إضافة إلى ذات راس ومنشية بني حسن بعد انسحابهم من البطولة.