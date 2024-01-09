سداسية اليابان في مرمى منتخب الكرة تزيد مخاوف الجماهير

مهند جويلس

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زادت النتيجة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب الوطني لكرة القدم أمس أمام المنتخب الياباني بستة أهداف مقابل هدف، من مخاوف الجماهير بمشاركة سيئة في بطولة كأس آسيا في قطر، والمقرر انطلاقها بعد غد، نظرا للنتائج السلبية التي يتلقاها المنتخب في الآونة الأخيرة.وجرت المباراة الودية على ملعب الإرسال في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن تحضيرات الطرفين للبطولة الآسيوية بنسختها الثامنة عشرة، حيث تمت بأبواب مغلقة أمام الجماهير ووسائل الإعلام بطلب من الأجهزة الفنية، إلى جانب تعليمات البطولة التي تمنع بث أي مباراة بعد تاريخ 6 من الشهر الحالي.ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة بصفة أساسية بتشكيلة مكونة من يزيد أبو ليلى، إحسان حداد، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، سالم العجالين، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، محمود مرضي، موسى التعمري، علي علوان ويزن النعيمات، وهي التشكيلة نفسها التي شاركت في مباراة قطر الودية الجمعة الماضية.وقدم المنتخب أداء هزيلا في الشوط الأول، استحق على إثره التأخر بالنتيجة بأربعة أهداف، قبل أن تزداد الغلة في الشوط الثاني، ويسجل المنتخب الياباني الهدفين الخامس والسادس، فيما قلص المنتخب الوطني الفارق في الدقائق الأخيرة من المباراة عبر اللاعب البديل صالح راتب، لتنتهي المباراة بخسارة ثقيلة قبل الاستحقاق الرسمي.وتسببت الخسارة الكبيرة أمام المنتخب الياباني صاحب المركز 17 عالميا والأول آسيويا، صدمة كبيرة لدى عشاق المنتخب الوطني، الذين استغربوا في البداية كيفية اختيار مواجهة أفضل منتخب في القارة قبل انطلاق البطولة بيومين، ومدى تأثيرها نفسيا على اللاعبين بالدخول للبطولة بحالة معنوية صعبة.وأصبحت الجماهير الأردنية قلقة على مستقبل المنتخب في مشاركته القارية، لا سيما بعدم فوز المنتخب سوى في مواجهة وحيدة من 9 مباريات مع المدرب المغربي عموتة، إلى جانب تغييره في خطة اللعب وإشراكه بأسماء جديدة في القائمة، لم تحصل على دقائق لعب كافية كثيرا مع فرقها.ولم ينجح عموتة ورجاله في الاستمرار بالنتائج الإيجابية، بعد فوزه على قطر الأسبوع الماضي بهدفين لهدف، ليعود المنتخب للفترة الماضية التي شهدت خسارته في العديد من المواجهات تحت قيادة المدرب المغربي، وآخرها من المنتخب اللبناني في نهاية العام الماضي، عوضا عن الخسارة أمام النرويج، وأذربيجان وإيران وديا، وأمام السعودية رسميا، فيما تعادل أمام العراق وديا وطاجيكستان وديا.ويواصل المنتخب الوطني تدريباته اليوم على ملعب العقلة تحضيرا للمواجهة الأولى يوم الخامس عشر من الشهر الحالي، والتي يلتقي من خلالها المنتخب الماليزي عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ستاد الجنوب، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.وخلال 4 مشاركات سابقة بالبطولة الآسيوية، نجح المنتخب في تسجيل الفوز مرة وحيدة بأول مباراة له، وكانت في النسخة الماضية العام 2019 في الإمارات على أستراليا بهدف نظيف، فيما تعرض للخسارة مرة واحدة أيضا وكانت أمام العراق بهدف وحيد في العام 2015 في أستراليا، فيما تعادل مرتين أمام اليابان بهدف لمثله في نسخة العام 2011 بقطر، وأمام كوريا الجنوبية بدون أهداف في العام 2004 بالصين.ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس آسيا بعد غد الجمعة بالمواجهة الافتتاحية التي ستجمع المنتخب القطري صاحب الضيافة وحامل لقب النسخة الأخيرة، بنظيره اللبناني لحساب المجموعة الأولى، في المباراة التي سيحتضنها ستاد لوسيل، إذ تبدأ مراسم الافتتاح عند الساعة الخامسة مساء، فيما تنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساء.وتضم قائمة المنتخب للبطولة 26 لاعبا، وهم يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.