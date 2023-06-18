"سرايا التخصصي" يدعم ابطال المنتخب الوطني ل"المواي تاي"

اضافة اعلان

وقع المدير التنفيذي لمركز سرايا التخصصي للعلاج الطبيعي والتأهيل مشير بني ملحم اتفاقية دعم ورعاية طبية لأبطال رياضة المواي تاي ولاعبين المنتخب الوطني داخل محافظة العقبة.وقال ملحم ان النهوض بالقطاع الشبابي والرياضي بالمملكة بشكل عام والعقبة على وجه الخصوص هو استجابة عملية للتوجيهات الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين.واضاف أن العمل على زيادة كفاءة ابطال منتخب الواي تاي الذين يمثلون اسم الأردن في المحافل الدولية هو واجب وطني، وكلمة شكر لشبابنا التي عاكستهم بعض الظروف إلا أنهم تحدوا واستطاعوا أن ينجزوا ويرفعوا راية الوطن أمام العالم.وقد عبر الكابتن عمر الحداد عن أهمية هذه الاتفاقية في تأهيل الأبطال وزيادة كفاءتهم وتحفيزهم للوصول لمستويات أفضلويشار إلى أن الاتفاقية وقعت لدعم كل من الكابتن البطل عمر خلدون حداد -بطل العالم ٢٠١٤ - وبطل العرب ٢٠١٦ - بطل المملكة ٧ مرات - والحاصل على الدرجة ١١ في المواي تايوالبطل احمد خلدون حداد - بطل العرب على التوالي ٢٠١٤ - ٢٠١٥ -٢٠١٦ثالث عالم ٢٠١٧ وثاني عالم ٢٠١٩بطل الأردن ٨ مرات ومشارك في البطولات الاحترافيةIFMA و freedomحاصل على حزام العرب في مصر ٢٠١٨حاصل على درجة ١١ في رياضة المواي تايوالبطل زيد خلدون الحداد - حاصل على بطولة العالم K1 2023حاصل على حزام البطولة العرببطل العرب ٢٠١٥شارك في عدة بطولات احترافية ومشارك في البطولة العربية ٢٠٢٢حاصل على درجة ١٠ في رياضة المواي تايوالبطل حمزة الجوارنة حاصل على ثالث عالم 2023 k1