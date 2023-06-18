الثلاثاء 20 حزيران 2023
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"سرايا التخصصي" يدعم ابطال المنتخب الوطني ل"المواي تاي"

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"سرايا التخصصي" يدعم ابطال المنتخب الوطني ل"المواي تاي"
وقع المدير التنفيذي لمركز سرايا التخصصي للعلاج الطبيعي والتأهيل  مشير بني ملحم اتفاقية دعم ورعاية طبية لأبطال رياضة المواي تاي ولاعبين المنتخب الوطني داخل محافظة العقبة.اضافة اعلان
وقال ملحم ان النهوض بالقطاع الشبابي والرياضي بالمملكة  بشكل عام والعقبة على وجه الخصوص هو استجابة عملية للتوجيهات الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين.
واضاف أن العمل على زيادة كفاءة ابطال منتخب  الواي تاي الذين يمثلون اسم الأردن في المحافل الدولية هو واجب وطني، وكلمة شكر لشبابنا التي عاكستهم بعض الظروف إلا أنهم تحدوا واستطاعوا أن ينجزوا ويرفعوا راية الوطن أمام العالم.
وقد عبر الكابتن عمر الحداد عن أهمية هذه الاتفاقية في تأهيل الأبطال وزيادة كفاءتهم وتحفيزهم للوصول لمستويات أفضل 

 ويشار إلى أن الاتفاقية وقعت لدعم كل من الكابتن البطل عمر خلدون حداد -بطل العالم ٢٠١٤ - وبطل العرب ٢٠١٦ - بطل المملكة ٧ مرات - والحاصل على الدرجة ١١ في المواي تاي 

والبطل احمد خلدون حداد - بطل العرب على التوالي ٢٠١٤ - ٢٠١٥ -٢٠١٦ 
ثالث عالم ٢٠١٧ وثاني عالم ٢٠١٩
بطل الأردن ٨ مرات ومشارك في البطولات الاحترافيةIFMA و freedom 
حاصل على حزام العرب في مصر ٢٠١٨ 
حاصل على درجة ١١ في رياضة المواي تاي

والبطل زيد خلدون الحداد - حاصل على بطولة العالم K1 2023 
حاصل على حزام البطولة العرب 
بطل العرب ٢٠١٥ 
شارك في عدة بطولات احترافية ومشارك في البطولة العربية ٢٠٢٢ 
حاصل على درجة ١٠ في رياضة المواي تاي

والبطل حمزة الجوارنة حاصل على ثالث عالم 2023 k1
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