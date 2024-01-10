الأربعاء 10 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سعد: تحضيرات "النشامى" لآسيا متواضعة.. وفخور بـ"الهدف الأول"

لاعب المنتخب الوطني السابق خالد سعد بعد تسجيله هدفا في مرمى الكويت بكأس آسيا 2004 - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني السابق خالد سعد بعد تسجيله هدفا في مرمى الكويت بكأس آسيا 2004 - (من المصدر)
 أكد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم الأسبق خالد سعد، أن تحضيرات الفريق لنهائيات كأس آسيا المقرر انطلاقها في قطر غدا متواضعة، عطفا على النتائج المسجلة في الفترات الماضية على الصعيدين الودي والرسمي.اضافة اعلان
وبين سعد في حديث خاص لـ"الغد"، أن النتائج السلبية المسجلة للمنتخب مؤخرا، قد تتسبب بإحباط اللاعبين والجهاز الفني والشارع الرياضي، نتيجة الخسائر المتتالية وآخرها من المنتخب الياباني بستة أهداف مقابل هدف أول من أمس، موضحا أن المنتخب لديه فرصة لإعادة ترتيب الأوراق والنهوض من جديد.
وأضاف: "المباريات التي خاضها المنتخب مؤخرا مع المدرب المغربي الحسين عموتة، لم تكن من اختياراته، بل كانت من اختيار الجهاز الفني الأسبق، لكن علينا أن نظهر بصورة مغايرة في الاستحقاق الرسمي، وأعتقد أنها ستكون نقطة الانطلاق للجهاز الفني واللاعبين للمنافسات المقبلة".
ولفت سعد، إلى أن تخبطات المنظومة الكروية المحلية بشكل عام، ألقت بظلالها على تحضيرات المنتخب للبطولة، من خلال التوقفات المستمرة لبطولة الدوري، وتأخر انطلاقه من ناحية أخرى، مضيفا أن الاحتراف غير المجدي للعديد من اللاعبين، سيؤثر على مردودهم مع المنتخب الوطني.
وواصل: "ثقتي عالية بجميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمنتخب، على الرغم من وجود تحفظ على بعض الأسماء، وأرى أن مسألة تأهلنا للدور الثاني ليست صعبة، والإنجاز الحقيقي في ظل الظروف الحالية يتمثل في بلوغ ربع النهائي، رغم أمانينا بالوصول لأبعد من ذلك". 
وعبر سعد عن سعادته بتسجيل اسمه أول لاعب أردني يحرز هدفا في مشاركات المنتخب الوطني بالنهائيات الآسيوية، عندما هز شباك المنتخب الكويتي بالجولة الثانية من المجموعة الثانية خلال نسخة العام 2004، مؤكدا أنه أحد أهم الإنجازات الفردية التي حققها خلال مسيرته لاعبا.
وتابع: "أفتخر بهذا الهدف الذي جاء نتيجة عمل كبير من المنتخب الوطني بتلك الفترة، حيث كانت المشاركة الأولى بالنسبة للمنتخب الوطني في النهائيات الآسيوية مميزة وتاريخية، وعقد اللاعبون العزم وقتها على الظهور بأفضل صورة، حيث تميز الجيل السابق بالانضباط والالتزام والانتماء للقميص، فيما يتميز الجيل الحالي بالإمكانيات وأهمها المالية".
وأكد سعد أن الركلات الترجيحية أمام المنتخب الياباني في دور ربع النهائي، وحادثة تغيير المرمى الشهيرة، تسببت في فقدان التركيز عند اللاعبين، وقلبت الحظ لصالح الفريق المنافس، ما أدى إلى ضياع فرصة التقدم أكثر في البطولة.
واختتم: "أعتقد أن حظوظ المنتخبات العربية في البطولة الآسيوية ضئيلة بالمنافسة على اللقب، في ظل وجود منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية، المرشحين الأوفر حظا لحصد اللقب، نظرا لتطورهما الكبير في اللعبة خلال الفترة الماضية، وأرى أن المنتخب السعودي الأكثر قوة بين المنتخبات العربية، ومهمة قطر في الحفاظ على اللقب صعبة، نظرا لتغير طريقة لعبه وتراجع مستواه".
ويعد سعد البالغ من العمر 42 عاما، أحد أبرز الذين شغلوا مركز الظهير الأيسر في تاريخ الكرة الأردنية، حيث لعب محليا مع فريق الفيصلي وحقق معه العديد من الألقاب المحلية والخارجية، إلى جانب منشية بني حسن، فيما خاض تجارب احترافية مع فرق الزمالك المصري، النجمة اللبناني وديمبو الهندي، وكان ضمن الأجهزة الفنية لأندية الفيصلي وشباب الأردن والسلط.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جانب من جمهور المنتخب الوطني في مباراة سابقة - ( أرشيفية)

"روح النشامى".. ملاذ الجماهير في كأس آسيا لمواجهة تردي الأداء والنتائج

منذ1 ساعة
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية برفقة التونسية أنس جابر - (من المصدر)

شلباية يحقق أول فوز أردني في تصفيات "الجراند سلام"

منذ1 ساعة
صورة جماعية لمنتخبات عالمية شاركت في معسكرات تدريبية للتايكواندو في الأردن.-(من المصدر)

العساف يشرف على معسكر الفجيرة الدولي للتايكواندو

منذ1 ساعة
لاعبو الفيصلي خلال جرعة تدريبية سابقة - ( من المصدر)

الفيصلي يستقطب أنطون عوض ويلتقي الأهلي اليوم

منذ1 ساعة
سمو الأميرة أية بنت الفيصل خلال توقيع الاتفاقية - (تصوير : أمجد الطويل)

الأميرة آية: اتفاقية "الطائرة" و"الريادية" خطوة في الاتجاه الصحيح

منذ1 ساعة
لاعب المنتخب الوطني أنس بني ياسين يجري بالكرة في مواجهة اليابان - (من المصدر)

المنتخب الوطني يتمنى طي صفحة اليابان والتركيز على مشواره الآسيوي

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

استعادة مركزية فلسطين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

الانتخابات.. الأفضل في موعدها الدستوري

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الموازنة.. حوار نيابي مسؤول

سلامة الدرعاوي |اليوم

آثار الحروب الاقتصادية: الصراع الدائم

رعد التل |اليوم

"أنا أولا".. شعار الجميع

سميح المعايطة |اليوم

الأمل بوقف إطلاق النار

مالك العثامنة |اليوم

التمويل الأخضر في الأردن ما أنجز وما لم ينجز

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات | منذ2 ساعة
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
 