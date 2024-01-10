سعد: تحضيرات "النشامى" لآسيا متواضعة.. وفخور بـ"الهدف الأول"

مهند جويلس

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أكد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم الأسبق خالد سعد، أن تحضيرات الفريق لنهائيات كأس آسيا المقرر انطلاقها في قطر غدا متواضعة، عطفا على النتائج المسجلة في الفترات الماضية على الصعيدين الودي والرسمي.وبين سعد في حديث خاص لـ"الغد"، أن النتائج السلبية المسجلة للمنتخب مؤخرا، قد تتسبب بإحباط اللاعبين والجهاز الفني والشارع الرياضي، نتيجة الخسائر المتتالية وآخرها من المنتخب الياباني بستة أهداف مقابل هدف أول من أمس، موضحا أن المنتخب لديه فرصة لإعادة ترتيب الأوراق والنهوض من جديد.وأضاف: "المباريات التي خاضها المنتخب مؤخرا مع المدرب المغربي الحسين عموتة، لم تكن من اختياراته، بل كانت من اختيار الجهاز الفني الأسبق، لكن علينا أن نظهر بصورة مغايرة في الاستحقاق الرسمي، وأعتقد أنها ستكون نقطة الانطلاق للجهاز الفني واللاعبين للمنافسات المقبلة".ولفت سعد، إلى أن تخبطات المنظومة الكروية المحلية بشكل عام، ألقت بظلالها على تحضيرات المنتخب للبطولة، من خلال التوقفات المستمرة لبطولة الدوري، وتأخر انطلاقه من ناحية أخرى، مضيفا أن الاحتراف غير المجدي للعديد من اللاعبين، سيؤثر على مردودهم مع المنتخب الوطني.وواصل: "ثقتي عالية بجميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمنتخب، على الرغم من وجود تحفظ على بعض الأسماء، وأرى أن مسألة تأهلنا للدور الثاني ليست صعبة، والإنجاز الحقيقي في ظل الظروف الحالية يتمثل في بلوغ ربع النهائي، رغم أمانينا بالوصول لأبعد من ذلك".وعبر سعد عن سعادته بتسجيل اسمه أول لاعب أردني يحرز هدفا في مشاركات المنتخب الوطني بالنهائيات الآسيوية، عندما هز شباك المنتخب الكويتي بالجولة الثانية من المجموعة الثانية خلال نسخة العام 2004، مؤكدا أنه أحد أهم الإنجازات الفردية التي حققها خلال مسيرته لاعبا.وتابع: "أفتخر بهذا الهدف الذي جاء نتيجة عمل كبير من المنتخب الوطني بتلك الفترة، حيث كانت المشاركة الأولى بالنسبة للمنتخب الوطني في النهائيات الآسيوية مميزة وتاريخية، وعقد اللاعبون العزم وقتها على الظهور بأفضل صورة، حيث تميز الجيل السابق بالانضباط والالتزام والانتماء للقميص، فيما يتميز الجيل الحالي بالإمكانيات وأهمها المالية".وأكد سعد أن الركلات الترجيحية أمام المنتخب الياباني في دور ربع النهائي، وحادثة تغيير المرمى الشهيرة، تسببت في فقدان التركيز عند اللاعبين، وقلبت الحظ لصالح الفريق المنافس، ما أدى إلى ضياع فرصة التقدم أكثر في البطولة.واختتم: "أعتقد أن حظوظ المنتخبات العربية في البطولة الآسيوية ضئيلة بالمنافسة على اللقب، في ظل وجود منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية، المرشحين الأوفر حظا لحصد اللقب، نظرا لتطورهما الكبير في اللعبة خلال الفترة الماضية، وأرى أن المنتخب السعودي الأكثر قوة بين المنتخبات العربية، ومهمة قطر في الحفاظ على اللقب صعبة، نظرا لتغير طريقة لعبه وتراجع مستواه".ويعد سعد البالغ من العمر 42 عاما، أحد أبرز الذين شغلوا مركز الظهير الأيسر في تاريخ الكرة الأردنية، حيث لعب محليا مع فريق الفيصلي وحقق معه العديد من الألقاب المحلية والخارجية، إلى جانب منشية بني حسن، فيما خاض تجارب احترافية مع فرق الزمالك المصري، النجمة اللبناني وديمبو الهندي، وكان ضمن الأجهزة الفنية لأندية الفيصلي وشباب الأردن والسلط.