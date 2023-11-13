سعيد مرجان.. من نجم المنتخبات الوطنية إلى صراعات "الثانية"

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان - تستذكر الجماهير الأردنية التسديدة الصاروخية التي أطلقها لاعب المنتخب الوطني سعيد مرجان في شباك منتخب أوزبكستان في قلب العاصمة طشقند، والتي مهدت لتسجيل إنجاز تاريخي للكرة المحلية، بالوصول للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2014، حيث سجل التعادل وذهبت المباراة وقتها لركلات الترجيح التي ابتسمت لـ"النشامى" في نهاية المطاف.ويغيب اسم مرجان عن الساحة المحلية سواء على صعيد الفرق أو المنتخبات، إلا أنه ما يزال حاضرا في الملاعب ويمارس اللعبة مع فريق دوقرة الذي ينشط حاليا في دوري الدرجة الثانية، ويصارع من أجل التأهل لدوري الدرجة الأولى، إذ تعادل فريقه في مباراة ذهاب نصف النهائي مع جرش بدون أهداف.وكان لمرجان البالغ من العمر 33 عاما، سيرة مميزة، إذ بدأ مسيرته مع فريق العربي المدجج بالنجوم وقتها قبل 10 أعوام، لتنطلق رحلته الاحترافية بعمر 23 عاما عبر بوابة كاظمة الكويتي، وقاد الفريق لإنهاء الدوري في المربع الذهبي، بعد أن كان في المركز الأخير بالموسم السابق، علما بأنه عاد للفريق ذاته في العام 2016 وحقق معه المركز ذاته.أهم محطات مرجان المحلية كانت مع الوحدات في الموسم 2017-2018، حيث نجح للمرة الأولى في تاريخه بالصعود على منصة التتويج والظفر بلقب الدوري، فيما مثل الرمثا لأكثر من موسم، قبل أن يلعب لفترة قصيرة مع الفيصلي مطلع العام 2020، ثم لعب موسما مع معان، قبل أن يمثل الرفاع الشرقي لموسمين، وتمكن من الحلول في المركز الثاني في الدوري وكأس ملك البحرين في العام الماضي، وبلوغ الدور الثاني من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.وعاد سعيد هذا الموسم عبر بوابة سحاب الذي يخوض منافسات المحترفين، قبل أن يرحل عنه بصورة مفاجئة عقب خوضه دقائق قليلة في بطولة الدرع، الأمر الذي أثار تساؤلات الشارع الرياضي وجماهير سحاب حول سبب استغناء النادي عنه، في ظل الإمكانيات الفنية والخبرة الطويلة التي يتمتع بها اللاعب.وأشار مرجان في حديثه لـ"الغد"، إلى أن عدم تقديره من قبل بعض أعضاء مجلس إدارة نادي سحاب، تسبب في فسخ عقده وعدم إكمال مشواره مع الفريق، موضحا بأن قدم شكوى بحق النادي لدى اتحاد الكرة لعدم حصوله على مستحقاته المالية كافة.وأضاف: "وافقت على التعاقد مع سحاب بمبلغ بسيط أملا بعودتي للملاعب المحلية، إلى جانب تأمين المستلزمات الأسرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن الطريقة التي تم التعامل معي بها لا تليق بمسيرتي، حيث حاول بعض أعضاء إدارة النادي التهجم علي، بعد منحهم لي مبلغا بسيطا وإقناعي بالاكتفاء به".ولفت مرجان، إلى أنه فكر بالاعتزال بعد قضيته مع نادي سحاب، إذ طالب النادي خلال فترات سابقة بفسخ عقده والتخلي عن مستحقاته المالية، أملا بإيجاد فرصة اللعب مع فريق آخر، من دون أن يتم ذلك، ليتفاجأ قبل يومين من إغلاق فترة قيد اللاعبين بخلو قائمة نادي سحاب من اسمه، من دون أن يسنح له الوقت بالاتفاق مع فريق بدوري المحترفين".وواصل: "مررت بمرحلة صعبة بعد خروجي من نادي سحاب، ورفضت فكرة اللعب مع أندية عدة، في دوري الدرجة الأولى ومنها نادي الصريح، لعدم رغبتي وطموحي في اللعب بمستوى أقل من المحترفين، إلا أن والدي أقنعني لاحقا باللعب مع دوقرة بدلا من الجلوس في المنزل من دون مصدر دخل".وأوضح مرجان، أن إدارة نادي دوقرة تعد الأفضل من بين الإدارات التي تعامل معها في مسيرته الكروية، حيث تلبي متطلباته كافة، ولا تتأخر في منحه رواتبه، وتحترم تاريخه، مشيرا إلى أن طموحه الحالي يتمثل في إسعاد مشجعي وإدارة النادي ببلوغ دوري الأولى بتخطي فريق جرش الخميس المقبل.وزاد: "جاهز للعودة وتمثيل أي فريق بدوري المحترفين خلال مرحلة الإياب، شريطة أن يتم احترامي وتقديري كبقية زملائي اللاعبين، وقد أستمر مع دوقرة حال نجح الفريق في الوصول لدوري الأولى، والمستوى الفني في الثانية ضعيف كما هو الحال في المحترفين والأولى".وبين مرجان، أنه تجاوز الصعوبات التي مر بها سواء مع الوحدات أو الفيصلي، والتي كانت مجحفة بحقه، حيث تخلى عن مبالغ مالية كبيرة من أجل اللعب والظهور، مفيدا بأنه يبحث دائما عن الراحة في أي ناد يمثله، وثم التفكير بالأمور المادية.واستطرد: "على الرغم من تقديمي موسمين مميزين مع فريق الرفاع الشرقي، إلا أن إدارة النادي أرادت تخفيض قيمة عقدي من أجل الاستمرار لموسم ثالث، نتيجة توقف البطولات المحلية وحاجة اللاعب الأردني للاحتراف، مع رفعها بالوقت ذاته لقيمة العقود للاعبين أجانب آخرين بالفريق، الأمر الذي رفضته وفضلت العودة للأردن".وعبر مرجان عن سعادته بمسيرته الكروية، وأكد أنه قادر على العطاء عكس التوقعات بشأن اللاعبين ممن يتجاوزون سن الـ30، مشيرا إلى أن هدفه في أوزبكستان كان اللحظة الأجمل في مسيرته. وأردف: "أتمنى من جماهير المنتخب الالتفاف حول اللاعبين في المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق حلم بلوغ كأس العالم للمرة الأولى، وأعلم أن هناك صعوبات عديدة تواجه اللاعبين في تحقيق ذلك، إلا أنهم قادرون على تخطي الصعوبات والتأهل".ودعا مرجان في نهاية حديثه للشعب الفلسطيني وقطاع غزة، وتمنى له الانتصار في حربه ضد جنود الاحتلال.