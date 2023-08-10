"سلة السيدات" تغادر إلى "بانكوك" بحثا عن بطاقة التأهل الآسيوية

خالد تيسير العميري

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غادرت بعثة المنتخب الوطني للسيدات لكرة السلة، في وقت مبكر من أمس، إلى العاصمة التايلاندية "بانكوك"، تأهبا لخوض نهائيات المستوى الثاني من بطولة آسيا، التي تنطلق يوم بعد غد وتستمر حتى 19 من الشهر الحالي.وتضم قائمة المنتخب الوطني المدير الفني الإسباني فرانشيسكو ألفاريز ومساعديه هيثم طليب ومارك ريباس فيلانوفا والمعالجة سجى أبا زيد ومدرب اللياقة البدنية حمزة الرحاحلة والإدارية مسك روحي ومديرة المنتخب سلمى غنيم والحكم المرافق إلهام خزنة، إلى جانب 12 لاعبة، وهن: ماريا الحن وجانست يالتشين وماسة النوباني وزارا النجار وذكرى شحادة وهبة ملكاوي ويارا حمادة وجوانا حداد وليليانا أبو جبارة وفرح الشياب ورشا عبده والمجنسة الأميركية ايجا شيبارد.وخاض "صقور السيدات"سبع مباريات ودية في إطار تحضيراته للبطولة الآسيوية، حيث خسر أمام إيران بنتائج (45-71)، (54-57)، (55-62)، (58-59)، وتغلب على منتخب مصر تحت 19 عاما بنتائج (68-56)، (71-63)، (78-74).وأسفرت قرعة البطولة الآسيوية، عن وقوع المنتخب الوطني للسيدات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات؛ كازاخستان وسريلانكا وتايلاند، وتضم المجموعة الأولى منتخبات، أندونيسيا وإيران وماليزيا ومنغوليا، وتبحث هذه المنتخبات الثمانية عن خطف بطاقة التأهل إلى المستوى الآسيوي الأول.ويستهل "صقور السيدات" مشواره بمواجهة تايلاند عند الساعة 1:30 من ظهر بعد غد، ثم يلتقي المنتخب الوطني نظيره السريلانكي عند الساعة 11 من صباح اليوم التالي، قبل أن يختتم مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة كازاخستان بالتوقيت نفسها، يوم الثلاثاء المقبل.وطبقا لنظام البطولة، فإن دور المجموعات يلعب بأسلوب الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أول المجموعتين للدور نصف النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعتين مع بعضهما بعضا طبقا لنظام "الكروس"، في الوقت الذي يلعب فيه الفريقان صاحبا المركز الرابع في المجموعتين بدور تحديد المراكز 7 و8، ويلعب الخاسران من التصفيات المؤهلة للدور نصف النهائي في دور تحديد المركزين 5 و6.