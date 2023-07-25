"سلة السيدات" يختتم "وديات" إيران ويبحث عن محطة إعداد جديدة

خالد تيسير العميري

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اختتم المنتخب الوطني للسيدات بكرة السلة، معسكره التدريبي الداخلي مع نظيره المنتخب الإيراني، أمس، والذي يأتي في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات المستوى الثاني من بطولة آسيا للسيدات، والتي تقام في العاصمة التايلاندية بانكوك بالفترة من 13 إلى 19 آب (أغسطس) المقبل.وخسر منتخب السيدات، مبارياته الودية الثلاث الأولى مع المنتخب الإيراني بنتيجة (45-71)، (54-57)، (55-62)، على أن يكون خاض مواجهة رابعة ودية أخيرة في وقت متأخر من أمس مع المنتخب الإيراني الملقب بـ “أسود فارس” بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب “المدينة الرياضية”.ويواصل اتحاد كرة السلة، مخاطباته الرسمية مع اتحادات تونس ومصر وسورية وتركيا، لإقامة المحطة الإعدادية الأخيرة التي ستسبق سفره إلى “بانكوك”، حيث يواجه اتحاد اللعبة صعوبات كبيرة حتى الآن في تأمين قدوم أحد هذه المنتخبات لإقامة معسكر داخلي، على أن تتضح الأمور بشكل رسمي خلال اليومين المقبلين، علما بأن “السلة” يفكر بإقامة معسكر خارجي في مصر كخطة بديلة، مع إقراره بالصعوبات الكبيرة التي تواجهها اللاعبات في الحصول على إجازات عمل.وتنخرط في المعسكر الإعدادي لمنتخب السيدات، 14 لاعبة، وهن: ماريا الحن وجانست يالتشين وماسة النوباني وزارا النجار وذكرى شحادة وسارة أبو شما وهبة ملكاوي ويارا حمادة وجوانا حداد وليليانا أبو جبارة وتالا شحاتيت وفرح الشياب والمجنسة ايجا شيبارد وفيونا دادسون، تحت قيادة المدير الفني الإسباني فرانشيسكو ألفاريز ومساعده خوسيه دانتس، والإدارية سلمى غنيم.وكانت قرعة البطولة الآسيوية، أوقعت المنتخب الوطني للسيدات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات، كازاخستان وسريلانكا و”البلد المضيف” تايلاند، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات، أندونيسيا وإيران وماليزيا ومنغوليا.وطبقا لنظام البطولة - التي تبحث فيها المنتخبات الثمانية عن خطف البطاقة التأهيلية للمستوى الأول - فإن دور المجموعات يلعب بأسلوب الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أول المجموعتين للدور نصف النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعتين مع بعضهما البعض طبقا لنظام “الكروس”، في الوقت الذي يلعب فيه الفريقان صاحبا المركز الرابع في المجموعتين بدور تحديد المراكز 7و8، ويلعب الخاسران من التصفيات المؤهلة للدور نصف النهائي في دور تحديد المركزين 5و6.