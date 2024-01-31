"سلة الفحيص" تطير إلى الشارقة اليوم سعيا للحفاظ على اللقب العربي

خالد تيسير العميري

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تغادر بعثة نادي شباب الفحيص للسيدات بكرة السلة إلى الإمارات العربية المتحدة، ظهر اليوم، تأهبا للمشاركة في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تحتضنها إمارة الشارقة خلال الفترة من 2 إلى 12 شباط (فبراير) الحالي.ويرأس بعثة شباب الفحيص، رئيس النادي أيمن سماوي إلى جانب الأعضاء، عيسى السلمان وقتيبة عتاوي وأيمن مفيد، والمدير الفني نايف عصفور ومساعده محمد اتكيدك والمعالج أنس الجراجرة والحكمة إلهام خزنة، والزميل خالد العميري موفدا إعلاميا، إلى جانب 12 لاعبة، وهن: تالا شحاتيت، ماسة النوباني، زاره النجار، ذكرى شحادة، جوانا حداد، زينة القراعين وليليانا أبو جبارة، رشا عبده، فرح الشياب والمحترفات الأميركيتان نتاشا كلاود وكريستين بيل، والكونغولية تابييتثا موغنزا.وحرص الجهاز الفني للفريق على اصطحاب اللاعبات الناشئات، حور القراعين وجوليا أبو عيد ودانيا منصور في رحلته إلى الشارقة، لإكسابهن خبرة الاحتكاك عن قرب مع فرق نسوية تمثل مدارس سلوية مختلفة، فيما اعتذر المعد البدني أحمد سمير عن مرافقة الفريق في رحلته إلى الشارقة، لأسباب خاصة.ويقول رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي في حديثه لـ"الغد": "متفائل بقدرة لاعباتنا المحليات في المحافظة على اللقب، ولا يوجد خيار أمامنا سوى الدفاع عن اللقب، خاصة بعد تدعيم صفوف الفريق بنخبة من اللاعبات المحترفات"، مؤكدا ثقته بقدرة الجهاز الفني للفريق على تحقيق الهدف المنشود".ويتنافس "حامل اللقب" شباب الفحيص على اللقب مع فرق، الشارقة الرياضي للمرأة الإماراتي والعاصمة السعودي والأهلي البحريني والفتاة الرياضي الكويتي وغاز الشمال الرياضي العراقي والثورة السوري، فيما انسحب "بطل أفريقيا" نادي سبورتينغ المصري لأسباب مادية.وعلمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن البطولة ستلعب وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق، بحيث يلعب أول وثاني الترتيب مباراة فاصلة على اللقب، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع في الترتيب على المركز الثالث "الميدالية البرونزية".وتحتضن صالة مؤسسة رياضة المرأة ونادي الشارقة بمنطقة سمنان ونادي الشارقة بمنطقة البطائح، تدريبات ومباريات كرة السلة للفرق السبعة المشاركة، كما أن حفل الافتتاح سيقام مساء يوم غد في مسرح المجاز بإمارة الشارقة.وأنهى الفحيص تحضيراته المحلية لخوض البطولة، حيث خاض الفريق نحو ست مباريات ودية مع فرق الناشئين، وذلك بعد تعذر إقامة معسكر خارجي للفريق لأسباب متباينة، إلا أن الجهاز الفني أكد جاهزية الفريق لتحقيق انطلاقة مثالية في البطولة.وسبق للفحيص المشاركة في نسختين سابقتين؛ حيث حصل على وصافة البطولة في العام 2018 بخسارته أمام نادي سبورتينغ المصري (62-63)، قبل أن يثأر لنفسه في نسخة العام 2020 ويحقق اللقب الأول في تاريخه برد الدين وفوزه على سبورتينغ المصري بنتيجة (61-59).وأعلنت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب العربية، عن مشاركة 61 فريقا عربيا تضم 550 لاعبة من 14 دولة ضمن 8 ألعاب في النسخة السابعة من البطولة الأبرز على صعيد رياضة المرأة، وهي: كرة السلة، كرة الطائرة، والكاراتيه وكرة الطاولة، ألعاب القوى، الرماية، المبارزة والقوس والسهم، علما بأن دي لاسال يمثل الأردن في بطولة الطائرة، إلى جانب فريق القادسية ببطولة ألعاب القوى.