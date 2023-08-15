الأربعاء 16 آب 2023
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"سلة الناشئين" تعسكر في صربيا تأهبا للمشاركة في البطولة الآسيوية

المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين ماركو فيليبوفيتش يتحدث لعدد من اللاعبين خلال الاستراحة - (من المصدر)
المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين ماركو فيليبوفيتش يتحدث لعدد من اللاعبين خلال الاستراحة - (من المصدر)
 بدأ المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة بكرة السلة، معسكره التدريبي في صربيا، والذي يستمر حتى 21 آب "أغسطس" الحالي، في إطار تحضيراته لخوض نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، والتي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة في الصالة الرياضية لنادي الغرافة، خلال الفترة من 17 إلى 24 أيلول (سبتمبر) المقبل.اضافة اعلان
وتضم بعثة المنتخب الوطني، المدير الفني الصربي ماركو فيليبوفيتش ومساعده صهيب فراش وهاشم اللوزي إداريا، إلى جانب 13 لاعبا، وهم: محمد آدم، فيصل شوا، سند غزال، عمر حجازي، غازي عليان، سيف فانوس، حمزة شعبان، عمر بشير، عبدالمجيد شديفات، ليث ساحلية، الطيب قاسم، محمود ذياب، وكريم جعيبات.
وينتظر أن يلتحق 4 لاعبين ببعثة المنتخب الوطني، بعد تأخر إصدار تأشيراتهم إلى صربيا.
ويأتي تأهل المنتخب الوطني للمشاركة في النسخة السابعة من بطولة كأس آسيا، على خلفية تثبيت مشاركته في بطولة غرب آسيا، علما بأن الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى في كأس آسيا، ستتأهل إلى بطولة العالم.
ويعود "صقور الناشئين"، إلى الواجهة الآسيوية بعد 10 أعوام من الغياب عن المشاركة وتحديدا منذ مشاركته في النسخة الثالثة من البطولة الآسيوية العام 2013 والتي أقيمت في إيران "طهران" بقيادة المدرب الوطني يوسف أبو بكر، وحل المنتخب الوطني بالمركز 11 آنذاك.
وجاءت المشاركة الأردنية الأولى في البطولة الآسيوية للعام 2009، بقيادة المدرب النيجيري فريدريك أونيكا ومساعده د.إبراهيم العصعوص، حيث حل المنتخب الوطني ثانيا بين ترتيب فرق مجموعته الأولى آنذاك، والتي ضمت إلى جانبه، منتخبات الصين والهند وميانمار، بعد انسحاب السعودية وإجراء تعديل على القرعة بإضافة منتخب ميانمار.
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