"سوبر" الفيصلي والوحدات ينعش عمل المقاهي

يحيى قطيشات

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ساهمت مباراة ذهاب كأس السوبر لكرة القدم بين فريقي الفيصلي والوحدات، في زيادة الإقبال على المقاهي في مختلف مناطق المملكة، بعد أن رحل الكثير من المشجعين إلى تلك الأماكن لحضور المباراة الجماهيرية، بانتظار تكرار المشهد في مباراة إياب كأس السوبر التي تجري يوم بعد غد.وفي ظل غياب المباريات الأوربية التي كانت تساهم في توافد المشجعين إلى المقاهي لحضور المباريات القوية، عانت المقاهي من حالة ركود، قبل أن تنتعش بشكل لافت خلال مباراة الفيصلي والوحدات التي جرت يوم الجمعة الماضي، بانتظار سيناريو مكرر بعد غد. وتعد المقاهي وجهة الكثير من الشباب الأردني، بحثا عن قضاء أوقات ممتعة مع الأصدقاء في لحظات تنافسية مثيرة وأجواء حماسية لا تخلو من المناكفات بين الجماهير، وأحيانا المشادات عقب تسجيل هدف أو ضياع فرصة، أو قرار من حكم المباراة.وينقل المشجعون أجواء الملعب إلى المقاهي التي تشتعل بالتشجيع، وسط الحماس والتصفيق، وتبلغ الأحداث ذروتها عند إحراز الأهداف، حيث يشعر السكان القريبون من المقاهي بذلك، و"ترتج" المقاهي فرحا في أجواء حماسية.أصحاب مقاه عدة، أكدوا خلال حديثهم لـ"الغد"، أن مباراة الوحدات والفيصلي الأخيرة، عملت على تحريك الأمور بشكل جيد، خصوصا في ظل توقف عجلة البطولات العالمية والدوريات الأوروبية، وأن مباراة الديربي ساهمت في تحسين الدخل المادي نتيجة للإقبال الكبير على حضورها.ويرى أبو حسن المصري المشرف على مقهى شعبي في منطقة مرج الحمام، أن مباريات الوحدات والفيصلي تمثل دائما مصدر دخل للمقاهي، وأشاد بأخلاق الجماهير التي تابعت اللقاء في المقهى فرغم التنافس والتشجيع والمناكفات على مدار وقت المباراة تظل الأمور في نطاق الروح الرياضية، َمتمنيا أن يكون الحضور في مباراة الإياب أكبر.من جانبه قال إبراهيم خليفة (صاحب مقهى): "إن مباراة القطبين يوم الجمعة الماضي شهدت حضورا مميزا من الجماهير الذين يفضلون متابعة المباريات في المقاهي برفقة الأرجيلة".وأضاف، أن الإقبال على المقاهي الشعبية يزداد من فئة الشباب، وسط أسعار في متناول الجميع. ويقول المشجع الوحداتي رأفت حسين: "أنا من سكان مدينة الزرقاء، ولا أحبذ متابعة المباريات في الملعب وخصوصا مباراة الديربي".ويضيف، أنه تابع المباراة مع مجموعة من الأصدقاء في مقهى شعبي واستمتع بالأرجيلة، وتشجيع "الأخضر"، ومناكفة الأحباب من مشجعي النادي الفيصلي بكل روح رياضية.ويؤكد المشجع الفيصلاوي كريم العبادي، أنه بالرغم من قدرته على متابعة المباريات في الملعب، إلا أنه يفضل التوجه للمقاهي برفقة أصدقائه لحضور المباريات في أجواء حماسية ومناكفات مع الأصدقاء مشجعو الوحدات بأجواء ودية أخوية.