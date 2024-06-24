 
الثلاثاء 25 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سيدات الاتحاد.. صدارة محلية مستحقة وطموح آسيوي مشروع

فريق سيدات الاتحاد لكرة القدم - (من المصدر)
فريق سيدات الاتحاد لكرة القدم - (من المصدر)
عمان- أنهى فريق الاتحاد لكرة القدم مرحلة الذهاب من دوري المحترفات بالصدارة وحيدا وبنتائج مميزة، جعلته أكبر المرشحين للظفر باللقب للموسم الثاني على التوالي، بعد عروض مميزة على الصعيد الفني، ونتائج تؤكد مدى الفروقات الواضحة بينه وبين بقية الفرق.اضافة اعلان
واستطاع الاتحاد جمع 15 نقطة والعلامة الكاملة من مرحلة الذهاب، بعد الفوز على جميع منافسيه، مسجلا 21 هدفا في 5 مباريات، مقابل استقبال شباكه لهدف وحيد، ليمضي في الصدارة أملا في إبقاء اللقب بخزائنه، قبل انطلاق مرحلة الإياب المتوقع انطلاقها الأسبوع المقبل.
وافتتح الاتحاد شريط المنافسة بالفوز على عمان اف سي 3-0، قبل تجاوزه النصر برباعية بيضاء، فيما دك شباك الاستقلال بخماسية نظيفة، وتغلب على الأرثوذكسي بنتيجة 3-1، ليسجل في الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة الذهاب الفوز الأكبر بالبطولة حتى الآن بستة أهداف دون رد في مرمى الحسين.
وتتصدر المهاجمة الجزائرية جدول ترتيب هدافات البطولة برصيد 7 أهداف، فيما سجلت روزبهان فريج 4 أهداف، مقابل 3 أهداف للانا فراس، وهدفين عبر زينة حازم، وهدف لكل من: حورية أفاك، لين البطوش، جنة معتوق، إيناس الجماعين والعنود غازي.
وبدأ النادي مؤخرا، رحلة البحث عن مدرب جديد يقود فريق السيدات بعد اعتذار المدرب البرازيلي جويل كورنيللي عن عدم استكمال المهمة، وقيادة مساعدته ردينة الآغا المباراة الأخيرة للفريق في مرحلة الذهاب.
ويمتلك الفريق طموحا كبيرا وآمالا مرتفعة في مرحلته المقبلة، والمتمثلة في مشاركته بالنسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات بتنظيم من الاتحاد القاري، حيث سيستضيف مباريات مجموعته في الدور التمهيدي للمسابقة، والذي يشارك فيه في 14 فريقا سيتم توزيعها على 4 مجموعات، وتقام المنافسات في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس (آب) المقبل، ويتأهل متصدر كل مجموعة للنهائيات.  ويملك الاتحاد فرصة كبيرة في التأهل للنهائيات التي ستقام بمشاركة 22 ناديا من القارة، نظرا لإقامة المباريات في عمان، ويملك أفضلية الأرض على حساب بقية المنافسين، علما بأن قرعة الدور التمهيدي ستقام في 18 شهر تموز (يوليو) المقبل.
ويشارك في التصفيات إلى جانب الاتحاد كل من: أبو ظبي الإماراتي، ليون السنغافوري، المركز البوتاني، آيف النيبالي، يونج اللاوسي، أوديسا الهندي، بام الإيراني، ناساف الأوزبكي، مادوي من ميانمار، وبطل دوري هونج كونج، فيما تستضيف فرق النصر السعودي وصباح الماليزي وبطل الدوري التايلندي بقية المجموعات.
كما يشارك في النهائيات بشكل مباشر كل من: أوراوا الياباني، ناجويا الكوري الشمالي، ملبورن الأسترالي، ووهان الصيني، هيونداي الكوري الجنوبي، مينه الفيتنامي، كايا الفلبيني وتشونج من الصين تايبيه.
بدوره، أكد رئيس نادي الاتحاد عمر الحديد، أن تألق فريق السيدات بالدوري المحلي، جاء بعد عمل مميز من قبل الجهاز الفني واللاعبات في الفترات الماضية، والاجتهاد في التدريبات من أجل تقديم صورة طيبة وتحقيق نتائج مميزة.
وبين الحديد في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن النادي بدأ مخاطباته مؤخرا مع عدد من المدربين العرب من أجل قيادة الفريق في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى للتعاقد مع مدرب يخدم تطلعات وطموح الفريق.
وأضاف: "نتطلع إلى عكس صورة الكرة النسوية الأردنية المشرقة في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا، ونهدف لعبور الدور التمهيدي والوصول للنهائيات، كما لدينا طموح كبير في المنافسة على اللقب رغم وجود فرق قوية من شرق القارة، وندرس فكرة إقامة معسكر قبل خوض التصفيات".
وتمنى الحديد بأن يقوم اتحاد الكرة بالسماح لنادي الاتحاد بالاستعانة بأكثر من لاعبة محلية من أندية عدة، في البطولة الآسيوية، موضحا بأن النادي أيضا سيتعاقد مع 3 لاعبات أجنبيات إضافيات لتعزيز صفوف الفريق، نظرا لأن المسابقة تسمح بمشاركة 6 لاعبات أجنبيات بكل فريق.
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