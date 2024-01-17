"سيدات الاتحاد" على أبواب المشاركة في بطولتين كرويتين آسيويتين

يحيى قطيشات

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عمان – تنتظر فريق الاتحاد بطل دوري المحترفين مشاركتين مهمتين خلال العام الحالي، الأولى بطولة غرب آسيا للأندية، والثانية دوري أبطال آسيا، وذلك بعد أن حقق الاتحاد لقب النسخة الخامسة من الدوري الأردني للمحترفات، وللمرة الأولى في تاريخه.وينتظر أن يشارك فريق الاتحاد، في منافسات النسخة الثالثة بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لأندية السيدات، والتي أقرت اللجنة التنفيذية إقامتها خلال الربع الأخير من العام الحالي.وكانت اللجنة التنفيذية، أقرت خلال اجتماعها بالدوحة على هامش بطولة كأس آسيا، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين المقترحات المدرجة على روزنامة اتحاد غرب آسيا للعام الحالي ومنها بطولة الأندية، التي دأب اتحاد غرب آسيا على تنظيمها بشكل دوري.واستحدث الاتحاد البطولة لأول مرة على مستوى الإقليم والقارة على حد سواء، ليستضيف الاتحاد الأردني النسخة الأولى منها في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2019، وعلى ملعب تطوير العقبة، وشهدت النسخة الأولى من البطولة مشاركة خمسة أندية هي: شباب الأردن الأردني الذي فاز بلقبها، نجوم الرياضة اللبناني صاحب المركز الثاني، أبو ظبي الإماراتي الذي حل ثالثا على الترتيب العام، والرفاع البحريني، وأرثوذكسي بيت ساحور الفلسطيني، كما أقيمت البطولة الثانية، بضيافة الاتحاد الأردني خلال العام 2022، بمشاركة 4 أندية وهي: الأرثوذكسي وصيف الدوري الأردني للمحترفات، ونفط الشمال العراقي، والصفا اللبناني، وفيروزة السوري، حيث توج فريق الصفاء اللبناني باللقب، بعد فوزه في المباراة النهائية على ممثل الكرة الأردنية الأرثوذكسي 3-1، فيما حل الأرثوذكسي ثانيا برصيد 7 نقاط.كما سيكون فريق الاتحاد، على موعد مع جائزة كبيرة تتمثل في المشاركة في دوري أبطال آسيا للسيدات للموسم 2024-2025، وتنطلق الأدوار التمهيدية لدوري أبطال آسيا خلال الفترة من الخامس والعشرين ولغاية الحادي والثلاثين من شهر آب (أغسطس) من العام الحالي، فيما ينطلق دوري المجموعات يوم السادس من شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2024، ويستمر لغاية الثاني عشر من الشهر ذاته، على أن يقام الدور ربع النهائي يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر آذار (مارس) 2025، على أن تقام مباريات نصف النهائي والنهائي خلال الفترة من الحادي والعشرين ولغاية الرابع والعشرين من شهر أيار (مايو) 2025.وحسب تعليمات البطولة سيكون لكل اتحاد وطني فريق في البطولة، ومن أجل تحديد الأندية التي تحصل على مقاعد مباشرة في دور المجموعات، سوف يتم استخدام تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حين تشتمل الأدوار التمهيدية على الأندية التي تمثل الاتحادات الوطنية الأقل تصنيفا، وذلك بعد النظر إلى عدد المشاركين.وتتميز الأندية النسوية الأردنية بحصولها على الرخصة الآسيوية في السنوات الماضية، وتحقيق متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وأثبت فريق الاتحاد حضوره القوي على الساحة الرياضية الأردنية، من خلال إدارة واعية وتخطيط سليم، والتعاقدات مع كفاءات في مجال التدريب محلية وأجنبية، إضافة إلى كوكبة اللاعبات من مختلف الفئات العمرية، والمحترفات المميزات، حيث استحق الفريق الظفر بلقب دوري المحترفات الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، بعد مستويات ونتائج مميزة قدمها الفريق على مدار الأشهر الماضية تكللت في الحصول على ثاني البطولات خلال فترة وجيزة.وقاد الفريق في مرحلتي الذهاب والإياب المدرب اللبناني وائل غرز الدين، إذ حصد مع الفريق 17 نقطة من 8 مباريات، من فوزه بـ5 وتعادلين وخسارة وحيدة، قبل أن يعلن النادي عن تعاقده مع المدرب البرازيلي جويل كورنيللي قبل انطلاق المرحلة الذهبية، ويتمكن من الظفر بـ10 نقاط من 4 مباريات، إذ حقق الفوز في 3 مناسبات مقابل تعادل وحيد.ويذكر أن فريق الاتحاد نال لقب بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية الأولى لكرة القدم، التي جرت في العاصمة عمان خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وتسيد الفريق البطولة عن جدارة، ومن دون خسارة، بعد مشوار مميز ونتائج جيدة، واستحق التحية والتقدير من الفرق المشاركة في ختام منافسات البطولة.الاتحاد الذي تخطى فرق عمان اف سي في المشهد النهائي بهدفين لهدف، يعد الفريق الوحيد من بين فرق البطولة الذي لم يتعرض لأي خسارة في البطولة، بعد أن فاز في مباراتيه على اتحاد جدة 3-0 وعلى عمان اف سي 4-2، فيما تعادل بالجولة الأخيرة مع الهلال السعودي بهدف لمثله، في منافسات الدور الأول، وأبعد فريق الأرثوذكسي بفارق ركلات الترجيح في الدور نصف النهائي، فبل أن يواصل مسلسل انتصاراته ويتغلب على فريق عمان اف سي في نهائي البطولة.