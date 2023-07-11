الثلاثاء 11 تموز 2023
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سيدات المبارزة ينال برونزية دورة الألعاب العربية

منتخب سيدات المبارزة
منتخب سيدات المبارزة
عمان - الغد - حقق المنتخب الوطني لسيدات المبارزة اليوم الميدالية البرونزية ضمن منافسات سلاح السابر (فرق) بدورة الألعاب العربية الخامسة عشرة المقامة حاليا في الجزائر.اضافة اعلان
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