الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شباب الأردن.. مفاوضات واستقطابات لتعزيز الصفوف استعدادا لإياب المحترفين

فريق شباب الأردن لكرة القدم - (من المصدر)
فريق شباب الأردن لكرة القدم - (من المصدر)
 ينظر فريق شباب الأردن لكرة القدم لفترة الانتقالات الشتوية باهتمام كبير، لتعزيز صفوفه بلاعبين أصحاب خبرات وكفاءات فنية جيدة، بعد فترات ماضية عانى فيها بسبب عقوبة المنع من التسجيل، قبل أن يتمكن أخيرا من التخلص من هذه العقوبة.اضافة اعلان
ووجد شباب الأردن نفسه في موقف حرج بعد مضي 7 جولات على بطولة الدوري، بتحقيقه انتصارين وخمس هزائم، ما جعلت مهمته في العودة للمسار الصحيح، قبل أن يسعفه جدول المباريات لاحقا بمواجهة الفرق المنافسة له على المراكز المتأخرة، إلى جانب مشاكل الفرق الأخرى بعدم الجاهزية وإهدار النقاط، ليستعيد توازنه ويبلغ النقطة 13 مستقرا في المركز السابع مع نهاية مرحلة الذهاب.
وعلى الرغم من غياب الخبرة لدى الغالبية العظمى من لاعبي "أسود غمدان"، إلا أنهم تمكنوا من بلوغ المربع الذهبي لكأس الأردن، بعد مشوار صعب واجهه الفريق بدءا من دور الـ32، بتجاوزه فريق دير أبي سعيد بنتيجة 3-1، وفاز على الصريح بصعوبة 1-0، قبل أن يتمكن من تخطي معان بفارق الركلات الترجيحية (3-0) عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.
ونجح المدرب محمود الحديد في تخطي العديد من العقبات والصعوبات التي واجهته في المرحلة الماضية، ومن أبرزها مغادرة عدد من اللاعبين البارزين، ومنهم: سليم عبيد، وسيم ريالات، خالد الدردور، زيد أبو عابد، والبرازيلي دوجلاس ليما، والاكتفاء بالمشاركة باللاعبين من الفئات العمرية مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات البسيطة في الملاعب.
وانتهى مؤخرا عقد قائد الفريق شوقي القزعة، إلى جانب رغبة الفيصلي في التعاقد مع نجم الوسط فضل هيكل، فيما من المتوقع أن يعود محمد ذيب لصفوف الفريق بعد إصابة واجهته بالفترات الماضية، حيث تدرب مع شباب الأردن مؤخرا بانتظار توقيع عقد جديد.
وأكد الحديد في حديثه لـ"الغد"، أن النادي بدأ التواصل مع عدد من اللاعبين لتعزيز صفوفه استعدادا لمرحلة الإياب ببطولة الدوري، موضحا أنه يبحث عن لاعبين يملكون إمكانيات جيدة في مركز قلب الدفاع، والأجنحة ومهاجم صريح.
وعن نية الفريق في جلب كل من: يوسف الرواشدة، يوسف الألوسي ومعتصم الجعبري، ذكر الحديد أنه كان هناك تواصل بينه وبينهم في الفترات الماضية، مشددا على ضرورة تعزيز صفوفه بالمراكز التي يحتاجها، مع التركيز على اللاعب المحلي أكثر من الأجنبي.
وأضاف: "واجهنا ظروفا صعبة بسبب مغادرة لاعبين مميزين في فترات مختلفة، لكننا كسبنا جيلا من مواهب شابة اكتسبت الخبرات في عمر صغير، وكانوا ركائز الفريق بالمرحلة الماضية، مع ضرورة إكمال منحهم الفرصة في المرحلة الثانية من المسابقة المحلية".
وأشار الحديد، إلى أنه اتخذ من بطولة الدرع فرصة للعب بأكثر من أسلوب وتجربة أكبر عدد من اللاعبين، مبديا رضاه على نتائج وأداء الفريق عطفا على الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي، باستثناء مباراة الفيصلي الأخيرة التي غابت بها الجدية عند اللاعيبن.
وتابع: "نرحب باستمرار الفزعة مع الفريق حتى نهاية الموسم، وأعتقد بأنه في حال عدم رحيله لفريق منافس على لقب الدوري، سيجدد عقده مع شباب الأردن، كما نتمسك بهيكل الذي تلقى عرضا من الفيصلي، ولن يغادر إلا إذا كان هناك مكسب مادي للفريق، وكلاهما لاعبان مميزان ونتمنى استمرارهما". 
وذكر الحديد السبب الرئيسي في غياب اللاعب معاذ العليمات عن الفريق بالفترة الماضية، وذلك بعد اشتراط الأخير على النادي بالتوقيع على عقد، يتيح من خلاله الحصول على 70 % من قيمة صفقة في حال حصوله على عرض خارجي، ما جعل إدارة النادي ترفض الشرط، مع تأكيده أن اللاعب موهوب وكان سيخدمه لو استمر معه.
وواصل: "كنت أتمنى أن يحضر العليمات في فترة الذهاب من الدوري، ولو شارك كبقية زملائه في المباريات الماضية، لارتفعت أسهمه التسويقية وأصبح لاعبا مطلوبا بشكل أكبر، لكنه تسرع في مسألة السفر والبحث عن ناد للاحتراف معه، ما جعل النادي يتخذ عقوبة بحقه بعدم حضوره للتدريبات".
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