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السبت 19 آب 2023
11:42 م
شباب الأردن يتغلب على السلط في دوري المحترفين
فريق شباب الأردن-(ارشيفية)
تغلب فريق شباب الأردن على فريق السلط مساء السبت، 1-0 على ملعب ستاد عمان الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024.
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