شباب الأردن يتغلب على السلط في دوري المحترفين

اضافة اعلان

تغلب فريق شباب الأردن على فريق السلط مساء السبت، 1-0 على ملعب ستاد عمان الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024.وسجل هدف شباب الأردن اللاعب فضل هيكل.