الأحد 20 آب 2023
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شباب الأردن يتغلب على السلط في دوري المحترفين

فريق شباب الأردن-(ارشيفية)
فريق شباب الأردن-(ارشيفية)
تغلب فريق شباب الأردن على فريق السلط مساء السبت، 1-0 على ملعب ستاد عمان الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024.اضافة اعلان
وسجل هدف شباب الأردن اللاعب فضل هيكل.
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