الأربعاء 21 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

الكرمل وديرعلا في "طائرة" الممتاز اليوم

شباب الحسين بطل الدوري المنتظر.. و"لعبة الكراسي" تشغل بقية الفرق

فريق شباب الحسين البطل المنتظر للدوري الممتاز للكرة الطائرة-(من المصدر)
فريق شباب الحسين البطل المنتظر للدوري الممتاز للكرة الطائرة-(من المصدر)
 حسم فريق شباب الحسين لقب الدوري الممتاز بالأرقام وعلى "الورق"، ذلك أنه أنهى الجولة الثامنة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة من دون خسارة، متصدرا الترتيب العام برصيد 24 نقطة، محققا الفوز الثامن على التوالي، ومحلقا وحيدا في القمة بقارق 7 نقاط عن أقرب مطارديه، تاركا الصراع في "لعبة الكراسي" لبقية الفرق.اضافة اعلان
ويقول المدير الفني لفريق الحسين وليد العسود: "نحترم جميع الفرق المنافسة، وصحيح أنه بالأرقام وعلى "الورق"، حسمنا إلى حد كبير لقب الدوري، لكن نهيئ اللاعبين أن المنافسة ما تزال في الملعب، وهي نتاج حتمي خشية المفاجآت، وسنبقى نبحث عن التتويج الرسمي، وننافس بقوة حتى المباراة الأخيرة من الدوري، وعملنا على الجانب النفسي للاعبين بأن الدوري ما يزال في الملعب، لا نريد أن يتسرب لهم شعور الثقة الزائدة والاطمئنان اللذان قد يكلفاننا الكثير، ونريد أن نسترد لقب الدوري بتحطيم العديد من الأرقام القياسية".
وحول النتائج المميزة التي يحققها فريق شباب الحسين إلى الآن بهذا الموسم، حين دشنه بلقب كأس السوبر، ويقف في المشهد النهائي في كأس الأردن، ويتصدر الدوري بأرقام قياسية، أجاب العسود:" هذا نتاج دعم مجلس الإدارة ووقفة الجماهير وتفاني اللاعبين، ونحن قدمنا توليفة الفريق التي تتقارب فيها المستويات بين الآساسيين والبدلاء، وجاء استعدادنا مبكرا عن بقية الفرق، وأعطتنا المشاركة في بطولة غرب آسيا دفعة قوية للمنافسات المحلية، وأكرر نبحث عن ثلاثية ألقاب الموسم وإنهائه بأرقام قياسية تاريخية في ذاكرة الطائرة المحلية".
"لعبة الكراسي" في طابقين
وتنقسم بقية فرق الدوري الممتاز في طابقين، إذ إن الطابق الأول محجوز لشباب الحسين، وتنشغل في "لعبة الكراسي"، لتحديد مراكزها من 2-8 في المباريات التنافسية، حيث يحتل الطابق الثاني كلا من: الوحدات الثاني برصيد 17 نقطة، عيرا الثالث برصيد 16 نقطة، العودة الرابع برصيد 14 نقطة، المحطة الخامس برصيد 10 نقاط والكرمل السادس برصيد 9 نقاط، فيما يقف بالطابق الثالث التعاون برصيد 6 نقاط وديرعلا آخيرا بدون نقاط، والأخيرين أقرب الفرق إلى نفق الهبوط وأوضحها ديرعلا الذي يشارك من أجل المشاركة.
وإن كان المحطة بقيادة المدرب عفيف سالم، يحقق المفاجآت السارة إلى عشاقه تبعا لظروفه، ويطمح إلى دخول مربع الكبار، فإن العنيدين الوحدات وعيرا يتنافسان على الوصافة التي تعني لهما الكثير، فيما ظهر العودة على غير المتوقع، حين قدم أسماء قادرة على المنافسة بقوة للظفر بالألقاب، إلا أن شيئا غريبا وسوء الحظ يرافق الفريق في مبارياته، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على الكرمل، الذي عانى من ظروفه الخاصة واستبعاد لاعبين وتغيير الأجهزة الفنية، في الوقت الذي اتضحت فيه منذ البداية مساعي التعاون وديرعلا للمشاركة من أجل المشاركة.
الكرمل × ديرعلا
يحاول المدير الفني الجديد للكرمل شاهر محمود، البقاء على سكة الانتصارات التي تدفعه نحو مربع الكبار، والوصول مبكرا إلى المنطقة الدافئة، خاصة وأنه يلاقي خصما لا يبحث عن الانتصارات، والمقصود ديرعلا الذي يلعب بأقل التكاليف والطموح، تفاديا للعقوبة والغرامات المالية فيما لو انسحب من الدوري.
ويملك الكرمل أوراقا تضم الخبرة والشباب بقيادة المعد المخضرم فارس الكردي، والضاربين سليمان الصقر، محمد بخيت، والمحترف سامب، وياسين مراجنة، والليبرو محمد الصقر، فيما يظهر ديرعلا بتشكيلته الثابتة التي تضم كلا من: مأمون علي، الحارث علي، أوس الصلاحات، محمد الشطي، يزن الديات، وأحمد النعيم.
بالأرقام
شباب الحسين يتسيد الأرقام، حيث يتصدر الترتيب العام برصيد 24 نقطة، من دون خسارة، له 24 شوط وعليه 2، وسجل 680 نقطة وعليه 573 نقطة بنسبة 1.187، الثاني الوحدات برصيد 17 نقطة، له 19 شوط وعليه 10 أشواط، وسجل 741 نقطة وعليه 637 نقطة بنسبة 1.163، والثالث عيرا برصيد 16 نقطة، وله 19 وعليه 12، وسجل 631 نقطة، وعليه 480 نقطة بنسبة 1.315، والرابع العودة برصيد 14 نقطة، وله 19 وعليه 14، وسجل 666 نقطة وعليه 666 نقطة بنسبة 1.00، والخامس المحطة برصيد 10 نقاط، وله 12، وعليه 17، وسجل 610 نقاط وعليه 642 بنسبة 0.950، والكرمل السادس برصيد 9 نقاط، وله 14 وعليه 17، وسجل 766 وعليه 650 بنسبة 1.178، والسابع التعاون برصيد 6 نقاط، وله 7 وعليه 18، وسجل 484 وعليه 568 بنسبة 0.852، والثامن ديرعلا برصيد 0  نقطة، وله 0 وعليه 24، وسجل 238 وعليه 600 بنسبة 0.397.

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