الثلاثاء 20 حزيران 2023
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شباب الحسين والكرمل يحققان الفوز بـ "طائرة الممتاز"

تعبيرية
تعبيرية
حقق فريقا شباب الحسين والكرمل نتيجة الفوز أمس على فريقي عيرا والعودة، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الممتازة لكرة الطائرة، وأول جولة من مرحلة الإياب.اضافة اعلان
وتمكن شباب الحسين من الفوز بثلاثة أشواط دون مقابل وبواقع (25-20) (25-23) (25-10)، في المباراة التي جرت أحداثها في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
ورفع شباب الحسين رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة والعشرين وفي صدارة الترتيب، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق عيرا عند النقطة السادسة عشرة وفي المركز الثاني.
وفي اللقاء الآخر، نجح الكرمل في قلب الطاولة على ضيفه العودة بثلاثة أشواط لشوطين وبواقع (22-25) (22-25) (25-20) (25-14) (15-11)، والتي أقيمت أحداثها في صالة الحسن في مدينة إربد.
ووصل الكرمل إلى النقطة التاسعة وبقائه في المركز السادس، بينما تشارك العودة مع الوحدات في المركزين الثالث والرابع وبالعدد النقطي نفسه، بعد بلوغه النقطة الرابعة عشرة.
وتختتم مباريات الجولة السابعة اليوم بمبارتين في صالة قصر الرياضة، حيث يلتقي التعاون (3 نقاط) مع دير علا (بدون نقاط) عند الساعة السادسة مساء، تتبعها مواجهة المحطة (12 نقطة)، والوحدات (14 نقطة) عند الساعة الثامنة مساء.
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