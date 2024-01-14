شباب الحسين وعيرا يؤكدان قوة المشاركين وقدرتهما على المنافسة

مصطفى بالو

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أفرزت قرعة بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، عن وقوع ممثلي الأردن فريقي شباب الحسين وعيرا في مجموعتين متباينتين، حين جاء شباب الحسين في المجموعة الثالثة، إلى جانب فريقي مصافي الشمال (العراقي) وكاظمة (الكويت)، فيما ضمت مجموعة عيرا الرابعة إلى جانب فرق غاز الجنوب (العراق)، والأهلي بنغازي (ليبيا)، والنجمة (البحرين)، ما أعطى انطباعا أن طريق شباب الحسين إلى دور الثمانية، أسهل من طريق عيرا، لكن تبقى للواقع التنافسي كلمة الفصل، في المباريات التي تقام في عمان خلال الفترة 17-29 شباط (فبراير) المقبل.شباب الحسين.. نبحثعن المراكز الأولىوحول مجموعة شباب الحسين في المنافسات العربية، رد مدير نشاط الكرة الطائرة صالح ذيب: "جميع الفرق المشاركة في النسخة 42 من بطولة الأندية العربية في عمان، تملك القوة التنافسية وقادمة بخبرة لاعبيها ومحترفيها واستعداداتها المثالية، للمنافسة القوية نحو المراكز الأولى، وإن تتباين موازين القوى من فريق إلى آخر، إلا انه لا يوجد فريق سهل أو حتى صعب بمعنى الكلمة، ما أعطى هذه النسخة باعتبارها الأقوى فنيا في بطولات الأندية العربية".وأضاف: "أعطتنا تعليمات البطولة، والتي تمنح بطل الدولة المستضيفة اختيار فرق مجموعته، ووفقا للمعطيات الفنية ووفق اختيارات المدير الفني للفريق وليد العسود، جاء الاختبار على فريقي مصافي الشمال العراقي، وكاظمة الكويتي، واخترنا استهلالية مشوارنا بمواجهة كاظمة الكويتي، ولدينا ارتياح تنافسي، ونتطلع إلى المنافسة على المراكز الأولى في البطولة، والبحث عن إنجاز خارجي يليق بعراقة النادي، ويزين خزينة النادي إلى جانب الكؤوس المحلية، ويروي عطش جماهيره الوفية، والأهم تأكيد حضور الطائرة الأردنية في العرس العربي".من جانبه، اعتبر المدير الفني لفريق شباب الحسين وليد العسود، أن الفريق الذي يبحث عن المراكز الأولى لا ترهبه أسماء الخصوم، والملعب هو الحكم، مفسرا: "أستنفر طاقات لاعبي الفريق دائما، لتقديم أفضل ما لديهم مهما تباينت قوة المنافسين، لذا الآراء الفنية النظرية تبقى على الورق، والميدان هو الحكم، ومن تابع لقاءات فريقنا في بطولة أندية غرب آسيا الأولى في عمان، يجد أن مستوى فريق شباب الحسين كان ثابتا إلى حد كبير، وقدم أفضل مبارياته أمام الفرق المرشحة للقب، ولا سيما أمام الريان القطري حامل اللقب، والكويت الكويتي اللذان اقتربنا من تخطيه إلى دور الأربعة، ووقفنا في المركز الخامس لما تعرض له اللاعبين منإرهاق في البطولات المجمعة، وكان بالإمكان أفضل مما كان".وأضاف: "أسوق هذه المقدمة الفنية، ومن حكم خبرتي لاعبا ومدربا، وقد شاركت فريق شباب الحسين لاعبا في بطولات الأندية العربية في الأعوام (84، 85، 93، 94، و95)، وكانت أفضل مشاركاتنا في البطولة العربية بالقاهرة العام 1993، والتي وقفنا فيها بالمركز الخامس، وكنا نقدم الأفضل أمام الفرق القوية، وما أريد تأكيده أن شباب الحسين وإن يحترم المنافسين وتاريخهم، إلا أنه ينظر إلى القمة، ومجموعتنا تضم فريقان لهما وزنهما وتاريخهما، وما فعلناه اخترنا الطريق التنافسية التي تتناسب وطموحاتنا الكبيرة بالدفاع عن تطور الطائرة الأردنية".وحول اختياره فريق كاظمة الكويتي في مباراة الافتتاح، أجاب العسود: "يعتبر فريق كاظمة من الفرق ذات التاريخ والعراقة والإمكانات الفنية المميزة، وما أزال متفائلا بأجمل مباراة أديتها لاعبا في صفوف شباب الحسين لاعبا، في البطولة العربية العام 1993، كانت أمام كاظمة الكويتي وفزنا فيها بنتيجة 3-2، لذا جاء اختيار كاظمة في مباراة الافتتاح، متمنيا أن تكون "فال خير"، لفريقي في مستهل مشوارنا العربي، الذي أجد الطريق إلى المراكز الأولى مزدحمة بالمنافسين من المجموعات الأربع".وعن استعدادات شباب الحسين للمنافسات العربية، قال العسود: "انطلقنا في استعداداتنا مبكرا، ونشكر الدعم المطلق من قبل مجلس إدارة النادي وإدارة النشاط، ونجتهد وزميلي حسن حسونة في تجهيز الفريق بدنيا وفنيا، ولدينا مجموعة متجانسة ومميزة من لاعبي الشباب والخبرة، من أبناء النادي ونجوم المنتخبات الوطنية لمختلف الفئات، وعززنا صفوفنا بلاعب السنتر المحلي محمود عبدالعزيز، وعززنا صفوفنا بالغاني إبراهيم عبدالحميد، والنيجيري بيلو، وننظر إلى مشاركتنا الإقليمية في بطولة غرب آسيا الثانية في عُمان، خلال الفترة من 2-12 شباط(فبراير) المقبل باتجاهين، الأول التمثيل المشرف للطائرة الأردنية وتجاوز ما حققناه بالنسخة الماضية في عمان، والثاني بالاستفادة من الوجبات الاحتكاكية التنافسية القوية، لرفع وتيره جاهزية الفريق قبيل البطولة العربية في عمان".عيرا.. مجموعتنا قوية ولكنعلى صعيد متصل، أكد المدير الفني لفريق عيرا إياد توفيق، أن القرعة وضعت فريقه الذي يشارك لأول مرة خارجيا في مجموعة قوية مقارنة بالمجموعات الأخرى، موضحا: "ننظر باحترام إلى فرق جميع المجموعات، وندرك أنها فرق ألقاب في دوريات بلادها، لكن في الوقت ذاته، أجد أن مجموعتنا قوية إلى حد ما، تبعا للقيمة الفنية لفرقها، ولا سيما غاز الجنوب حامل لقب الدوري العراقي والمتوج به 7 مرات، ويعتبر أهلي بنغازي من أعرق الفرق الليبية".وزاد توفيق: "الطائرة " الليبية لها وزنها عربيا وأفريقيا وضمنت مقعدها في كأس العالم في فرنسا المقبلة، وقادم برفقة مواطنه السويحلي زعيما للطائرة الليبية في الدوري والكأس، والنجمة وصيفا لمواطنه دار كليب بطل دوري راشد بن عيسى بالبحرين، وما يزيد من صعوبة المهمة، تأهل فريقان عن المجموعة "النارية" إلى دور الثمانية".وشدد توفيق: "ورغم تلك الصعوبات، إلا أن نادي عيرا لا يعترف بالمستحيل، ولديه ثقة بجميع لاعبيه، وننطلق بهمة قوية متسلحين بالدعم الكبير من مجلس الإدارة برئاسة بشير العلوان، ووقفة الجماهير التواقة للإنجازات المحلية والخارجية، ونكثف حاليا التدريبات الأسبوعية، وعززنا صفوف الفريق بنخبة من لاعبي الخبرة والشباب، إلى جانب أبناء النادي المميزين، وأتمننا أمس صفقتي الإعارة للاعبين القادمين من نادي الوحدات محمد جمال وفهد نعمان، وتعاقدنا مع اللاعب الكوبي كايرو الذي سبق وأن مثل الوحدات، إلى جانب الليبي أنس الوداني، وننتظر التحاقهما بالفريق قبل أسبوع من انطلاق المنافسات العربية، ونرنو من تحقيق نتائج تليق بسمعة الطائرة الأردنية، وتدفعنا للذهاب بعيدا في المنافسات العربية".وفي السياق ذاته، أكد نجم عيرا والمنتخب الوطني يعقوب القهوجي قوة الفرق المشاركة في هذه النسخة بشكل عام، ومجموعة فريقه الرابعة بشكل خاص، محللا: "هناك 3 مجموعات ضمت 3 فرق، فيما ضمت مجموعتنا 4 فرق متساوية القوة الفنية والحظوظ، وتبعا لنظام البطولة الذي يتأهل فيه فريقان من كل مجموعة، فإن مهمة الفرق في المجمعات التي تضم 3 فرق، أسهل من مهمتنا التي تنافسنا 4 فرق على بطاقتي التأهل".وأضاف القهوجي: "يدخل فريق عيرا المنافسات العربية، بروح الفريق إداريا وفنيا وجماهيريا، وهو ما يعزز الجاهزية النفسية التي تتقدمنا في التدريبات الأسبوعية، في الوقت الذي نجتهد لتنفيذ تعليمات المدرب القدير إياد توفيق، صاحب التجربة المحلية الثرية، والعربية لاعبا، ومدربا لعدد من الفرق المحلية، ولدينا مجموعة منسجمة وتضم عناصر مميزة في مختلف مراكز اللعب، مما يزيد من جاهزيتنا فنيا وتكتيكيا، ونتطلع إلى تمثيل اللعبة خير تمثيل، وتحقيق طموحات النادي وجماهيره في المنافسات العربية.من القرعةجرت القرعة في مقر الاتحاد العربي للكرة الطائرة في البحرين، بحضور رئيس الاتحاد العربي الشيخ علي آل خليفة، ونائبيه الأول نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، والثاني العُماني إبراهيم المقبالي، حيث أكد قطيشات قبل إجراء القرعة، على جاهزية اتحاد اللعبة وإنجاز التحضيرات والمتطلبات كافة، لاستضافة المنافسات العربية، مشيرا إلى استنفار جميع لجانه بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، منوها إلى اتفاقية الرعاية التي أنجزت مع مدارس التربية الريادية توجيه بنودها ماليا لتجهيز صالات اللعب بمستوى الحدث، متمنيا للفرق العربية طيب الإقامة في بلدهم الأردن، والحظ الأوفر للفرق المشاركة في هذه النسخة.ورد رئيس الاتحاد العربي آل خليفة: "نشكر الأردن على تصديه لاستضافة هذه النسخة من البطولة العربية، والاهتمام على أعلى المستويات الرياضية، وما نقله الأمين العام للاتحاد العربي خلال كشفه على صالات اللعب والتدريب وفنادق الإقامة، كلها أعطت دلائل على نجاح الحدث تنظيميا قبل انطلاق المنافسات الرسمية، ونتمنى لجميع الفرق التحلي بروح المنافسة الرياضية وعكس صورة مشرفة عن تطور الكرة الطائرة العربية".ويذكر أن المجموعة الأولى تضم: السيب (عُمان)، الشرطة (قطر) وبني يااس (الإمارات)، والمجموعة الثانية كل من: دار كليب (البحرين)، قطر (قطر) والسويحلي (ليبيا)، فيما اعتذر فريق برقان الكويتي رسميا عن عدم المشاركة في هذه النسخة.وتقام مباريات البطولة في صالتي قصر الرياضة، والأميرة سمية في مدينة الحسين للشباب، فيما تحتضن صالات جامعة البتراء، مدارس المشرق، مدارس التربية الريادية تدريبات الفرق المشاركة في البطولة.