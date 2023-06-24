شباب الحسين وعيرا يتطلعان نحو لقب كأس الأردن اليوم

مصطفى بالو

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يتطلع فريقا الوحدات وشباب الحسين نحو لقب كأس الأردن للموسم 2023، من خلال المباراة النهائية التي تقام عند الساعة السابعة من مساء اليوم، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.ويطلب شباب الحسين ضم اللقب الثالث إلى خزائنه هذا الموسم بعد الظفر بلقب كأس السوبر على حساب الوحدات، وضمان لقب الدوري الممتاز في وقت مبكر، فيما يريد عيرا تجاوز الوصافة والظفر باللقب الأول في تاريخه بعد أن حل وصيفا للوحدات في الموسم الماضي.ويعتبر هذا اللقاء هو الثالث، الذي يجمع شباب الحسين وعيرا في هذا الموسم، وتفوق شباب الحسين مرتين، عندما فاز في ذهاب الدوري بنتيجة 3-1، وإيابا بنتيجة 3-0، ما يعطي إشارة فنية ضمنية بميل الترشيحات نحو فريق شباب الحسين، إلا إذا كان لعيرا رأي آخر، وهو يملك المقومات الفنية وقدرات مميزة للاعبيه المحلين والمحترفين، في رد "الصاع صاعين"، ورد اعتباره في القاء الثالث الذي يجمع الفريقين.ويتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا، يفوق أعداد الجماهير التي حضرت مباريات الفريقين في المباريات السابقة، حيث يملك شباب الحسين قاعدة جماهيرية مميزة، تزحف خلفه في السراء والضراء ولها تاريخ طويل في الوقوف خلف فريق الكرة الطائرة من مواسم طويلة، والأمر ذاته ينسحب على عيرا، الذي تقف وراءه جماهير منتمية وتواقة، لرؤية فريقها على منصات تتويج الدوري الممتاز.ويغلف اللقاء، حوارا فنيا دقيقا بين المدير الفني لشباب الحسين وليد العسود، والمدير الفني لفريق عيرا إياد توفيق، وكلاهما من خريجي مدرسة فنون الطائرة الجميلة لشباب الحسين، ومثلا الفريق الشبابي والمنتخب الوطني لسنوات طويلة، إلا أنهما يتنافسان فنيا وتكتيكا في هذه المباراة، بحثا عن الفوز ولقب كأس الأردن.ويعول المدير الفني لشباب الحسين وليد العسود، على تشكيلة ثابتة إلى حد ما، مليئة بالحلول المميزة على دكة البدلاء، منطلقا من مهارة المعد ياسر عثمان، الذي يجيد تمويه حوائط الصد بين الضرب وإعداد الكرات النوذجية للضاربين أحمد العمري ومهند جروان والمحترف إبراهيم عبدالحميد، وإياد ماضي، تاركا مهمة إغلاق الملعب الخلفي لليبرو أيهم خنفر.ويملك المدير الفني لعيرا إياد توفيق، أوراقا خبيرة وشبابية مميزة، معتمدا على مهارة المعد الخبير محمد الناجي، وقدرته على تفعيل العمليات الهجومية للضاربين أحمد العواملة، أحمد النجار، أمين السطري، واليمني آسار جلال وراشد العلوان من مختلف محاور الشبكة والاعتماد على الليبرو يوسف مقدادي في الدفاع عن المنطقة الخلفية للفريق.ويتقاسم فريقا شباب الحسين والوحدات عدد مرات الفوز بلقب كأس الأردن بـ7 مرات لكلاهما، حيث توج شباب الحسين في الأعوام 1978 و1983 و1984 و2014 و2015 و2017 و2019، والوحدات حمل كأس الأردن في الأعوام 1985 و2000 و2001 و2007 و2016 و2021 و2022، فيما حمل العودة اللقب في العامين 1986 و1987، والأولمبي مرة واحدة في العام 1975.