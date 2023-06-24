الأحد 25 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

شباب الحسين وعيرا يتطلعان نحو لقب كأس الأردن اليوم

جانب من لقاء شباب الحسين وعيرا في ذهاب "طائرة" الممتاز - (الغد)
جانب من لقاء شباب الحسين وعيرا في ذهاب "طائرة" الممتاز - (الغد)
يتطلع فريقا الوحدات وشباب الحسين نحو لقب كأس الأردن للموسم 2023، من خلال المباراة النهائية التي تقام عند الساعة السابعة من مساء اليوم، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
ويطلب شباب الحسين ضم اللقب الثالث إلى خزائنه هذا الموسم بعد الظفر بلقب كأس السوبر على حساب الوحدات، وضمان لقب الدوري الممتاز في وقت مبكر، فيما يريد عيرا تجاوز الوصافة والظفر باللقب الأول في تاريخه بعد أن حل وصيفا للوحدات في الموسم الماضي.
ويعتبر هذا اللقاء هو الثالث، الذي يجمع شباب الحسين وعيرا في هذا الموسم، وتفوق شباب الحسين مرتين، عندما فاز في ذهاب الدوري بنتيجة 3-1، وإيابا بنتيجة 3-0، ما يعطي إشارة فنية ضمنية بميل الترشيحات نحو فريق شباب الحسين، إلا إذا كان لعيرا رأي آخر، وهو يملك المقومات الفنية وقدرات مميزة للاعبيه المحلين والمحترفين، في رد "الصاع صاعين"، ورد اعتباره في القاء الثالث الذي يجمع الفريقين.
ويتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا، يفوق أعداد الجماهير التي حضرت مباريات الفريقين في المباريات السابقة، حيث يملك شباب الحسين قاعدة جماهيرية مميزة، تزحف خلفه في السراء والضراء ولها تاريخ طويل في الوقوف خلف فريق الكرة الطائرة من مواسم طويلة، والأمر ذاته ينسحب على عيرا، الذي تقف وراءه جماهير منتمية وتواقة، لرؤية فريقها على منصات تتويج الدوري الممتاز.
ويغلف اللقاء، حوارا فنيا دقيقا بين المدير الفني لشباب الحسين وليد العسود، والمدير الفني لفريق عيرا إياد توفيق، وكلاهما من خريجي مدرسة فنون الطائرة الجميلة لشباب الحسين، ومثلا الفريق الشبابي والمنتخب الوطني لسنوات طويلة، إلا أنهما يتنافسان فنيا وتكتيكا في هذه المباراة، بحثا عن الفوز ولقب كأس الأردن.
ويعول المدير الفني لشباب الحسين وليد العسود، على تشكيلة ثابتة إلى حد ما، مليئة بالحلول المميزة على دكة البدلاء، منطلقا من مهارة المعد ياسر عثمان، الذي يجيد تمويه حوائط الصد بين الضرب وإعداد الكرات النوذجية للضاربين أحمد العمري ومهند جروان والمحترف إبراهيم عبدالحميد، وإياد ماضي، تاركا مهمة إغلاق الملعب الخلفي لليبرو أيهم خنفر.
ويملك المدير الفني لعيرا إياد توفيق، أوراقا خبيرة وشبابية مميزة، معتمدا على مهارة المعد الخبير محمد الناجي، وقدرته على تفعيل العمليات الهجومية للضاربين أحمد العواملة، أحمد النجار، أمين السطري، واليمني آسار جلال وراشد العلوان من مختلف محاور الشبكة والاعتماد على الليبرو يوسف مقدادي في الدفاع عن المنطقة الخلفية للفريق.
ويتقاسم فريقا شباب الحسين والوحدات عدد مرات الفوز بلقب كأس الأردن بـ7 مرات لكلاهما، حيث توج شباب الحسين في الأعوام 1978 و1983 و1984 و2014 و2015 و2017 و2019، والوحدات حمل كأس الأردن في الأعوام 1985 و2000 و2001 و2007 و2016 و2021 و2022، فيما حمل العودة اللقب في العامين 1986 و1987، والأولمبي مرة واحدة في العام 1975.
لاعب المنتخب الوطني سند غزال يتجه للتسجيل أمام رقابة عدد من لاعبي تونس - (تصوير: أمجد الطويل)

"الناشئين" يخسر رهان تونس وينافس على برونزية "السلة العربية" منذ5 ساعة

رئيس اتحاد الطاولة ومدير شركة كيان يوقعان اتفاقية الدعم بحضور المدرب المصري عمرو رضا -(من المصدر)

"الطاولة"يقدم مدرب المنتخبات الوطنية.. ويطلق موقعه الإلكتروني منذ5 ساعة

جانب من احتفال اللجنة الأولمبية الأردنية باليوم الأولمبي العالمي (من المصدر)

اللجنة الأولمبية تحتفل باليوم الأولمبي العالمي منذ5 ساعة

اللاعب عبد الله شلباية

شلباية يتخطى رينكون ويتقدم بـ"مايوركا المفتوحة" للتنس منذ5 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شباب الأردن يتجاوز السلط بصعوبة ببطولة درع "المئوية"

شباب الأردن يتجاوز السلط بصعوبة ببطولة درع "المئوية"

منذ4 ساعة
من منافسات إحدى البطولات الصيفية للسباحة والتي اقيمت مسبقا في المسبح الأولمبي - (من المصدر)

"السباحة" ينظم البطولة الصيفية المفتوحة الأولى للفئات في تموز

منذ5 ساعة
جراح السيلاوي يوجه لكمة لمنافسه سولومون رينفرو خلال نزالهما أول من أمس -(من المصدر)

السيلاوي يودع منافسات دوري المقاتلين المحترفين بخسارته أمام رينفرو

منذ5 ساعة
عربيات وخانكان يوقعان العقد( من المصدر)

خانكان: فريق السلط قادر على المنافسة

منذ5 ساعة
الملاكم الشاب فارس حلمي (يمين) خلال مشاركته ببطولة آسيا العام الماضي - (من المصدر)

انتقاد لاستبعاد حلمي من منتخب شباب الملاكمة

منذ5 ساعة
لاعب الوحدات مهند أبو طه يحاول المرور من لاعب معان إياد طمليه - (من المصدر)

معان يفرض التعادل السلبي على الوحدات بـ"درع المئوية"

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تعبنا من المكاشفات فأين الحلول؟

ماهر أبو طير |اليوم

هل يغير الفلسطينيون قواعد الاشتباك..؟!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الوجه التنموي لوزارة الداخلية

سلامة الدرعاوي |اليوم

"ست نقاط" استراتيجية لنجاح رحلة التصدير الأردنية

رعد التل |اليوم

التعرفة الكهربائية الجديدة.. تساؤلات برسم التوضيح 

أحمد حمد الحسبان |اليوم

التمويل الأخضر لمشاريع مستدامة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
 