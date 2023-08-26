الأحد 27 آب 2023
النسخة المطبوعة

شباب الحسين يحتفي بموسم "الطائرة" التاريخي الثلاثاء

من تتويج شباب الحسين بلقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة -(تصوير: أمجد الطويل)
من تتويج شباب الحسين بلقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة -(تصوير: أمجد الطويل)
 يرعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الاحتفال الذي يقيمه نادي شباب الحسين عند الساعة السادسة مساء يوم بعد غد الثلاثاء، تكريما لمنظومة فريق الطائرة الأول، الذي هيمن على جميع ألقاب المسابقات المحلية للموسم 2023 (الدوري الممتاز، كأس السوبر، كأس الأردن، وكأس الطائرة الشاطئية الرمضانية).اضافة اعلان
وسجل شباب الحسين بقيادة المدير الفني وليد العسود، العديد من الأرقام القياسية للموسم الحالي، عندما حسم لقب الدوري قبل جولات عدة، بـ42 نقطة و42 شوطا ومن دون تعرضه خسارة، وخسر فقط شوطين طيلة 14 مباراة بالدوري، وحقق الفوز بنتيجة 3-0 12 مرة، فيما حقق الفوز بنتيجة 3-1 مرتين، وله 1131 نقطة وعليه 876 نقطة، بنسبة تسجيل 1.192.
ولعل اللافت في تشكيلة هذا الفريق، أن "السواد الأعظم" من لاعبيه من نتاج فئاته العمرية، باستثناء لاعب السنتر عبدالرحمن غانم القادم من البقعة، والمحترف الغاني إبراهيم عبدالحميد، ويملك شباب الحسين مجموعة متجانسة من اللاعبين القريبين بالمستوى الفني إلى حد ما، سواء في تشكيلته الرئيسية أو المتواجدين على دكة البدلاء، ونخبة من المواهب الصاعدة من فرق الفئات العمرية، التي قدمها وصقل موهبتها المدرب القدير والمتخصص سمير شبارو.
ورد رئيس نادي شباب الحسين سامي القصاص على استفسارات "الغد"، قائلا: "نثمن رعاية رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، لحفل تكريم فريق الكرة الطائرة، ما يؤكد الانسجام بين صناع القرار والإنجازات الوطنية، وتحفيز الأندية والشباب للمزيد من العطاء، الأمر الذي يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية والرياضة الأردنية".
وأضاف: "نقدر جهد وتميز منظومة فريق الكرة الطائرة، ليس على صعيد الفريق الأول فحسب، وإنما على صعيد الفئات العمرية، ويشكل فريق الطائرة إرثا تاريخيا في نادي شباب الحسين، وهو الذي رفد المنتخبات الوطنية خلال مسيرته الطويلة، بأمهر اللاعبين في مختلف مراكز اللعب، والمسيرة مستمرة بفضل تعاقب الأجيال، والجيل الحالي بقيادة ابن النادي وليد العسود وفريقه المعاون، قدم نموذجا ودليلا حيا على تميز الطائرة الشبابية".
من جانبه، قال العسود: " نقدر هذا الاحتفال من قبل إدارة النادي، ورعاية رئيس مجلس النواب للحفل، حيث بات النادي نموذجا يحتدى في رعاية المواهب الواعدة، وتقديمها ضمن سياسة إحلال وتجديد ورؤية ثاقبة بعيدة المدى، لتتعاقب الأجيال القادرة على جلب الانجازات للعبة والرياضة الأردنية".
وأضاف: " نحيي مجلس الإدارة الداعم لخططنا الإدارية والفنية لفريق الكرة الطائرة الأول، ولدينا خطة طموحة في الفريق الذي يمثل جيلي الشباب والخبرة، وننظر إلى الأمام من خلال الاستعداد للبطولة العربية التي نتوقع استضافتها من قبل اتحاد اللعبة، والتي سنتحضر لها من خلال معسكر تدريبي قد يقام في تركيا، ولدينا رحلة تاريخية إلى فلسطين بانتظار صدور تصاريخ الدخول.
يذكر أن شباب الحسين توج بلقب الدوري الممتاز 21 مرة، مقابل 15 لقبا للوحدات و4 للعودة ولقبين لكل من الكرمل ووادي موسى والكرمل والأولمبي والأردن ولقب واحد للأهلي.
كما توج شباب الحسين بلقب كأس الأدن 8 مرات، مقابل 7 ألقاب للوحدات ولقبين للعودة، ولقب واحد للأولمبي. ورفع شباب الحسين كأس السوبر 5 مرات، مقابل لقبين للكرمل، ولقب واحد لوادي موسى.
الاتحاد الأردني للكراتيه

9 منتخبات تشارك في بطولة غرب آسيا للكراتيه في عمان منذ8 ساعة

الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق - (من المصدر)

أبو دبرة يحتل المركز الأول في سباق الكارتينغ الرابع منذ8 ساعة

تتويج الفرسان والفارسات الفائزين بألقاب بطولة الأردن للقفز عن الحواجز - ( من المصدر)

الكشف عن الفائزين بألقاب بطولة الأردن للقفز عن الحواجز منذ8 ساعة

لاعبتان تتنافسان في البطولة

نادي المدينة يُحرز لقب دوري السيدات للريشة الطائرة منذ16 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الملاكم محمد أبو جاجة - (من المصدر)

"الملاكمة" يوضح سبب تواضع مكافأة أبو جاجة

منذ7 ساعة
نجم مونبلييه موسى التعمري -(من المصدر)

كيف يرى نجوم "النشامى" تألق التعمري بالدوري الفرنسي؟

منذ7 ساعة
فرحة لاعبات النصر بهدف في مرمى الشباب - (من المصدر)

النصر يهزم مواطنه الشباب في البطولة النسوية الأردنية السعودية

منذ7 ساعة
لاعب الجليل نبيل خرشاش يستلم الكرة أمام مراقبة لاعب الأهلي إبراهم الجوابرة - (تصوير: أمجد الطويل)

الأهلي يتخطى الجليل بصعوبة ويحقق انتصاره الأول في "المحترفين"

منذ7 ساعة
لاعب المنتخب الوطني أحمد الدويري يحاول التسجيل بسلة اليونان -(تصوير: عامر الدويك)

عرض قوي لـ"صقور الأردن" رغم الخسارة أمام اليونان

منذ8 ساعة
لاعب اللاجئين السوري يحيى الغوطاني (يمين) يوجه ضربة لخصمه في بطولة العالم-(من المصدر)

لاعبان من مخيم الأزرق مرشحان لفريق لاجئي التايكواندو

منذ8 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الرياض والتطبيع.. هل سيكون مجانيا؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

الأردن غاضب من دمشق

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

اقتصاد أكثر منعة في مواجهة الأزمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

"عام على التحديث"

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الانتخابات تضرب الفيصلي

خالد خطاطبة |اليوم

صناعات التعدين عالية القيمة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
الذكاء الاصطناعي

التأثير المدمر لصناعة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل

ترجمات |21 آب 2023
 