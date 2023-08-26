شباب الحسين يحتفي بموسم "الطائرة" التاريخي الثلاثاء

مصطفى بالو

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يرعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الاحتفال الذي يقيمه نادي شباب الحسين عند الساعة السادسة مساء يوم بعد غد الثلاثاء، تكريما لمنظومة فريق الطائرة الأول، الذي هيمن على جميع ألقاب المسابقات المحلية للموسم 2023 (الدوري الممتاز، كأس السوبر، كأس الأردن، وكأس الطائرة الشاطئية الرمضانية).وسجل شباب الحسين بقيادة المدير الفني وليد العسود، العديد من الأرقام القياسية للموسم الحالي، عندما حسم لقب الدوري قبل جولات عدة، بـ42 نقطة و42 شوطا ومن دون تعرضه خسارة، وخسر فقط شوطين طيلة 14 مباراة بالدوري، وحقق الفوز بنتيجة 3-0 12 مرة، فيما حقق الفوز بنتيجة 3-1 مرتين، وله 1131 نقطة وعليه 876 نقطة، بنسبة تسجيل 1.192.ولعل اللافت في تشكيلة هذا الفريق، أن "السواد الأعظم" من لاعبيه من نتاج فئاته العمرية، باستثناء لاعب السنتر عبدالرحمن غانم القادم من البقعة، والمحترف الغاني إبراهيم عبدالحميد، ويملك شباب الحسين مجموعة متجانسة من اللاعبين القريبين بالمستوى الفني إلى حد ما، سواء في تشكيلته الرئيسية أو المتواجدين على دكة البدلاء، ونخبة من المواهب الصاعدة من فرق الفئات العمرية، التي قدمها وصقل موهبتها المدرب القدير والمتخصص سمير شبارو.ورد رئيس نادي شباب الحسين سامي القصاص على استفسارات "الغد"، قائلا: "نثمن رعاية رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، لحفل تكريم فريق الكرة الطائرة، ما يؤكد الانسجام بين صناع القرار والإنجازات الوطنية، وتحفيز الأندية والشباب للمزيد من العطاء، الأمر الذي يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية والرياضة الأردنية".وأضاف: "نقدر جهد وتميز منظومة فريق الكرة الطائرة، ليس على صعيد الفريق الأول فحسب، وإنما على صعيد الفئات العمرية، ويشكل فريق الطائرة إرثا تاريخيا في نادي شباب الحسين، وهو الذي رفد المنتخبات الوطنية خلال مسيرته الطويلة، بأمهر اللاعبين في مختلف مراكز اللعب، والمسيرة مستمرة بفضل تعاقب الأجيال، والجيل الحالي بقيادة ابن النادي وليد العسود وفريقه المعاون، قدم نموذجا ودليلا حيا على تميز الطائرة الشبابية".من جانبه، قال العسود: " نقدر هذا الاحتفال من قبل إدارة النادي، ورعاية رئيس مجلس النواب للحفل، حيث بات النادي نموذجا يحتدى في رعاية المواهب الواعدة، وتقديمها ضمن سياسة إحلال وتجديد ورؤية ثاقبة بعيدة المدى، لتتعاقب الأجيال القادرة على جلب الانجازات للعبة والرياضة الأردنية".وأضاف: " نحيي مجلس الإدارة الداعم لخططنا الإدارية والفنية لفريق الكرة الطائرة الأول، ولدينا خطة طموحة في الفريق الذي يمثل جيلي الشباب والخبرة، وننظر إلى الأمام من خلال الاستعداد للبطولة العربية التي نتوقع استضافتها من قبل اتحاد اللعبة، والتي سنتحضر لها من خلال معسكر تدريبي قد يقام في تركيا، ولدينا رحلة تاريخية إلى فلسطين بانتظار صدور تصاريخ الدخول.يذكر أن شباب الحسين توج بلقب الدوري الممتاز 21 مرة، مقابل 15 لقبا للوحدات و4 للعودة ولقبين لكل من الكرمل ووادي موسى والكرمل والأولمبي والأردن ولقب واحد للأهلي.كما توج شباب الحسين بلقب كأس الأدن 8 مرات، مقابل 7 ألقاب للوحدات ولقبين للعودة، ولقب واحد للأولمبي. ورفع شباب الحسين كأس السوبر 5 مرات، مقابل لقبين للكرمل، ولقب واحد لوادي موسى.