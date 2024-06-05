 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شباب الحسين يستعين بمعد بدني .. وقرعة البطولات اليوم

جانب من لقاء شباب الحسين وعيرا في مسابقات موسم "الطائرة" الماضي-(الغد)
جانب من لقاء شباب الحسين وعيرا في مسابقات موسم "الطائرة" الماضي-(الغد)
عمان- استعان شباب الحسين بطل ثلاثية الألقاب المحلية "الدوري وكأس الأردن وكأس السوبر- للكرة الطائرة، بمعد بدني ضمن الجهاز الفني للفريق الذي يقوده المدير الفني وليد العسود، في انطلاق استعداداته للموسم الجديد 2024.اضافة اعلان
وقال عضو مجلس إدارة شباب الحسين ومدير نشاط الكرة الطائرة صالح ذيب أن النادي أعاد تأهيل الصالة الرياضية وقاعة الإعداد البدني، ما ساهم في توفير الوقت والمال في البحث عن ملاعب وحجوزات.
وحول آخر أخبار فريق الكرة الطائرة واستعدادته، قال المدير الفني للفريق ن وليد العسود: " انطلقنا في الاستعدادات منذ منتصف الشهر الماضي، وبدأنا مرحلة الإعداد البدني، والتي نهدف من خلالها تجهيز الفريق لموسم شاق وطويل، يحتاج فيه اللاعبون إلى التحضير البدني بمستوى مرتفع، لذا استعنا بمعد بدني متخصص، وتم ضمه إلى الجهاز الفني للفريق.
وتابع : " يمتلك فريقنا عناصر مميزة، ومزيج من الخبرة والشباب، واستفدنا من تواجد هؤلاء اللاعبين في المنتخبات الوطنية.
وحول طموح شباب الحسين في هذا الموسم، أجاب العسود: "فريقنا لن يرضى بغير منصات التتويج، وطموحنا الاحتفاظ بألقاب المسابقات المحلية –الدوري وكأس السوبر وكأس الأردن وشاطئية الأندية-، إلى جانب المنافسة بقوة في المشاركات الخارجية.
وعن برمجة مسابقات الموسم ومدى ملاءمتها لاستعدادات وطموح شباب الحسين، رد العسود: " الأجندة واضحة، وإن كنا نمني النفس أن يجد اقتراح مجلس إدارة الاتحاد ببدء الموسم المحلي مبكرا، عندما كان الاقتراح انطلاقها بداية العام الحالي، ويعقبها مشاركتنا في غرب آسيا والأندية العربية، وتتواصل المنافسة في المسابقات المحلية، لكن استفدنا من تجربتي الإقليمية والعربية، وإن توقفنا بعد شهر آذار (مارس) الماضي، وعدنا للتدريب في آيار (مايو) الماضي، إلا أننا نحتاج إلى استمرارية وتواصل التدريبات والاستحقاقات، ونعي حجم الأزمة المالية للأندية التي تحول دون ذلك، ونتمنى أن تتغير الأمور في ظل اجتهاد اتحاد اللعبة في تطوير البرامج، وتحسين المكافآت ودعم الاندية.
وفي ذات السياق، يستعد اتحاد الكرة الطائرة لإجراء قرعتي بطولة كأس الأردن للرجال، وكأس الأميرة آية للسيدات، واللتين تقامان في مقر اتحاد اللعبة اليوم الخميس، حيث أكد أمين سر الاتحاد د.إسماعيل السراحنة، عن مواعيد مقترحة للبطولات بحيث  تقام كأس السوبر للرجال الذي يجمع شباب الحسين وعيرا في 31 تموز (يوليو) المقبل، وكأس السوبر للسيدات الذي يجمع النصر ودي لاسال في 2 آب (أغسطس) المقبل، فيما تقام بطولة الدوري وكأس الأميرة آية للسيدات في ذات الشهر، وكذلك درع اتحاد الطائرة للرجال في نفس الشهر، وتقام بطولة كأس الأردن للرجال خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ودوري الرجال في شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
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