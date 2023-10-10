شباب بشرى والجليل يستضيفان اتحاد عمان والأرثوذكسي بـ"سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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تنطلق اليوم مباريات الجولة العاشرة من دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، حيث يستقبل فريق الجليل نظيره فريق الأرثوذكسي عند الساعة 06:00 مساء، فيما يحل فريق اتحاد عمان ضيفا ثقيلا على فريق شباب بشرى عند الساعة 07:30 مساء، في لقاءين يقامان بصالة الحسن للشباب في إربد، وسيتم بثهما عبر المنصات الرقمة لـ"الغد".ويفتتح فريقا الأشرفية وكفريوبا مباريات الجولة عند الساعة 04:30 مساء بصالة الحسن، فيما يستقبل الإنجليزية نظيره بيت ايدس الساعة 06:00 مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.وشهدت الجولة الماضية فوز فريق اتحاد عمان على فريق الأرثوذكسي بنتيجة (53-51)، في مباراة برز فيها اللاعب روحي الكيلاني من جانب اتحاد عمان بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 12 نقطة و10 متابعات و3 تمريرات وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 17، فيما كان عمر سليمان أفضل مسجل للأرثوذكسي بـ15 نقطة و8 متابعات و3 تمريرات بفاعلية 12.وفي مباراة مثيرة، طوى فريق الإنجليزية عناد شباب بشرى (70-66)، في لقاء برز فيه لاعبه باسل الخوالدة بتسجيله 23 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات وسرقتين للكرة بفاعلية 27، فيما كان حسين عبابنة أفضل لاعب من جانب شباب بشرى بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 30 نقطة و10 متابعات وتمريرة و3 سرقات للكرة و4 بلوك شوت بفاعلية 25.ويتصدر اتحاد عمان جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، متقدما بأفضلية فارق السلات عن الإنجليزية، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، فيما يحتل الأرثوذكسي المركز الثالث برصيد 15 نقطة، ويتشارك الجليل وشباب بشرى في المركزين الرابع والخامس تواليا برصيد 14 نقطة، ويأتي كفريوبا سادسا برصيد 12 نقطة وبيت ايدس سابعا برصيد 10 نقاط، والأشرفية ثامنا في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.