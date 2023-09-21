شباب بشرى يرتقي للمركز الرابع.. وصراع ملتهب على صدارة "سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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تختتم اليوم منافسات ذهاب المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، بإقامة أربع مباريات لحساب الجولة السابعة، حيث تحتضن صالة الحسن للشباب في إربد مواجهة القمة بين الجليل واتحاد عمان عند الساعة 6 مساء، في لقاء سيبث عبر المنصات الرقمية للغد.ويحل فريق بيت ايدس ضيفا على الأرثوذكسي عند الساعة 5 مساء في صالة الأمير حمزة، وهو اللقاء الذي سيبث أيضا عبر المنصات الرقمية للغد، فيما يستقبل الإنجليزية نظيره الأشرفية عند الساعة 7 مساء بالصالة نفسها، على أن تكون صالة الحسن في إربد مسرحا لمواجهة كفريوبا وشباب بشرى في تمام الساعة 4:30 مساء.ويتصدر اتحاد عمان جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، متقدما بأفضلية فارق النقاط عن فريقي الأرثوذكسي والإنجليزية، اللذين يحلان في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما قفز شباب بشرى للمركز الرابع برصيد 9 نقاط، متقدما بأفضلية فارق النقاط عن الجليل، الذي حل خامسا، ويأتي كفريوبا سادسا برصيد 5 نقاط، وبيت ايدس سابعا برصيد 7 نقاط، والأشرفية ثامنا برصيد 6 نقاط.وشهدت مباريات الجولة السادسة، فوز الإنجليزية على الجليل (73-49)، في لقاء برز فيه لاعب الإنجليزية سعيد الخوالدة بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 15 نقطة و14 متابعة و4 تمريرات حاسمة و4 ستيل، فيما طوى الأرثوذكسي عناد شباب بشرى (76-70)، في لقاء برز فيه حسين عبابنة من جانب شباب بشرى بتسجيله 32 نقطة مع 9 متابعات و4 بلوك شوت بفاعلية 32.ولم يواجه فريق اتحاد عمان صعوبات أثناء تخطيه كفريوبا (81-36)، في لقاء برز فيه لاعبه روحي الكيلاني بتسجيله 30 نقطة مع 9 متابعات و4 تمريرات بفاعلية 36، في الوقت الذي حقق فيه فريق بيت ايدس فوزه الأول بالبطولة على حساب الأشرفية (75-64)، في لقاء كان فيه اللاعب محمد بني ارشيد اللاعب الأبرز من جانب الأشرفية بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 30 نقطة و12 متابعة و5 بلوك شوت بفاعلية 34.وفي بطولة دوري الناشئات تحت 16 سنة، شهدت مباريات الجولة الثانية فوز فريق الأرثوذكسي على الأهلي (46-18) في لقاء برزت فيه اللاعبة جنى حداد بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 13 نقطة و12 متابعة و3 ستيل وتمريرة حاسمة، فيما تغلب الفحيص على فريق نجوم الفحيص (72-28)، في لقاء برزت فيه اللاعبة زينة قراعين من جانب الفحيص بتسجيلها 17 نقطة وتمريرة و6 ستيل بفاعلية 17.وحافظ الأرثوذكسي على صدارته لجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، متقدما بأفضلية فارق النقاط على فريق الفحيص، الذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي فريق نجوم الأرثوذكسي ثالثا برصيد نقطتين من مباراة واحدة، ومتقدما بأفضلية فارق النقاط على فريقي نجوم الفحيص والأهلي، اللذين حلا في المركزين الرابع والخامس تواليا، فيما يتذيل الإنجليزية الترتيب برصيد نقطة بعد خسارته في مباراته الافتتاحية.