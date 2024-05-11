"شتوية السباحة" تواصل تسجيل الأرقام القياسية بالفئات العمرية

خالد تيسير العميري

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عمان –يواصل السباحون تحطيم أرقام الفئات العمرية في منافسات البطولة الشتوية المفتوحة الثانية للسباحة، والتي ينظمها اتحاد السباحة، بمشاركة واسعة من الفئات العمرية كافة، وتختتم يوم غد.وانطلقت البطولة الجمعة الماضية، وتتواصل فعالياتها في مسابح، نادي مدينة الحسين للشباب والنادي الأرثوذكسي.وتمكن السباح عدنان العبداللات، من تسجيل رقم أردني عن الفئة الثانية في سباق 200م متنوع بزمن 02:05.62 دقيقة، ناسخا الزمن الأردني السابق المسجل باسم السباح ليث صباح 02:07.04 دقيقة، فضلا عن تمكن العبداللات من نسخ رقمه السابق في الفئة الثانية بزمن 02:07.83 دقيقة.ونجحت السباحة لين العبداللات من الفئة الرابعة، بتسجيل رقم جديد في سباق 200م متنوع بزمن قدره 02:35.06 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق للسباحة ليديا الصفدي، وقدره 02:36.11 دقيقة.كما تمكنت السباحة سيرينا مهيار، من تسجيل رقمين للفئة العمرية الخامسة في سباق 400م حرة بزمن قدرة 04:58.48 دقيقة، ناسخة زمنها السابق البالغ قدره 05:01.71 دقيقة، وفي سباق 100م حرة، بزمن قدره 01:04.24 دقيقة، ناسخة زمنها السابق البالغ قدره 01:04.68 دقيقة.ونجح فريق الأداء العالي من الفئة الثانية، والذي يضم السباحين: هادي العابد، عدنان العبداللات، نزار الصوفي، عمر نوح، في تسجيل رقم فئة ثانية ورقم أردني في سباق 4×100 تتابع حرة، بزمن وقدره 03:27.66 دقيقة، ليحطموا الرقم السابق البالغ زمنه 03:36.73 دقيقة.كما تمكنت السباحة لين العبداللات، من الفئة الرابعة من تسجيل رقم في سباق 200 متر صدر بزمن قدره 02:51.15 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق للسباحة كارين البلبيسي البالغ قدره 02:54.2 دقيقة.بدورها، نجحت السباحة مرح الدكن من الفئة السادسة، في تسجيل رقم في سباق 100م متنوع بزمن قدره 01:17.36 دقيقة، ناسخة الزمن السابق للسباحة سينثيا السوسي البالغ 01:17.74 دقيقة.وتناوب عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة سمير نينو وأمين الصندوق عمر عباسي، على تتويج الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى عن كل سباق.وكانت السباحة سوار الخطيب، افتتحت فعاليات البطولة بتسجيل رقم في الفئة الرابعة في سباق 800م حرة بزمن قدره 10:16.70 دقيقة، لتكسر الرقم السابق المسجل باسم السباحة ماريا حدادين 10:20.31 دقيقة.وتتضمن سباقات البطولة الشتوية مسافات؛ 50م و200م و400م و800م و1500م حرة، 50م و100م و200م ظهر، 50م و100م و200م صدر، 50م و100م و200م فراشة، 100م و200م و400م متنوع، حيث ستعتمد نتائج البطولة لاختيار فريق الأداء العالي من قبل اتحاد السباحة.