"شطرنج" الفئات العمرية تقدم الهدايا للمنتخبات الوطنية

مصطفى بالو

قدمت بطولة المملكة للفئات العمرية للشطرنج من 8 إلى 20 سنة، خامات ذهبية للمنتخبات الوطنية للذكور والإناث، وكشفت عن اتساع رقعتها الشطرنجية إلى مساحة كبيرة من المجتمع المحلي، في الوقت الذي غلفت فيه "روح العائلة" العلاقة التي تربط أسرة الشطرنج إداريا وفنيا بالمشاركين والمشاركات وذويهم.

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واحتشدت قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد الشطرنج، بذوي اللاعبين واللاعبات، يلتفون حول أبنائهم ويملؤهم الفخر بخطوات نجاحهم، وتقدمهم إلى المراكز الأولى في الرياضة الذهنية، وقابلهم رئيس اتحاد الشطرنج م. نواف إرشيدات وأعضاء مجلس الإدارة، بالترحيب والتقدير لجهودهم على رعاية المواهب الشطرنجية الذهبية، وكأن الطرفين يحتفلان بنجاح عقد الشراكة، ويصيغان عقد جديد لمواصلة صقل وتطوير قدرات تلك الخامات لصالح رياضة الشطرنج الأردنية.



روح العائلة بقيت حاضرة على منصة تتتويج الأبطال والبطلات، عندما صعدوا لاستلام جوائزهم العينية والمالية، واستقبلهم إرشيدات وفريقه الإداري بالابتسامة التي تسبقها كلمات الإطراء، فشاركت العائلات صغارهم الفرحة وحفزتهم للاجتهاد وتحقيق الإنجازات على مختلف الرقع الشطرنجية المحلية والخارجية.



وقال إرشيدات: "نعتز بعائلتنا الشطرنجية، والتي أرسى دعائهما راعي الحركة الشطرنجية الراحل الأمير محمد بن طلال، وحافظنا على تعاليمها وتقاليدها، التي تصيغ الرابط القوي مع اللاعبين واللاعبات وذويهم، ليس إداريا فحسب، وإنما فنيا من خلال التواصل المستمر بين المدربين واللاعبين واللاعبات، وجاهيا أو عن بعد، إلى جانب المتابعة الدراسية، ونفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم، ونقدم لهم كافة أشكال الدعم والرعاية والصقل والتطوير".



وأضاف: "قدمت بطولة الفئات العمرية وعلى امتداد سنوات تنظيمها، أفضل المواهب الشطرنجية على صعيد الجنسين، ورفدت المنتخبات الوطنية بأفضل الخامات، أغلبها تواصل التألق ضمن منتخبات الرجال والسيدات ومختلف الفئات العمرية، وما يلفت الانتباه في هذه البطولة، ارتفاع عدد الخامات الذهبية والتي تبشر بمستقبل زاهر، وسنوفر لها كل أشكال الرعاية للمحافظة على مسيرة تعاقب الأجيال القادرة على دفع إنجازات الشطرنج في كافة المحافل التنافسية".



وأجمع الابطال والبطلات ربى القضاة، راكان دسة وسيف مالك وعز الدين المعاقبة، على روحانية العلاقة التي الأسرة الشطرنجية، مشددين على أنها مشعل الانتماء وتحقيق الإنجازات، ومؤكدين أنهم تربوا في قاعات اتحاد الشطرنج على عادات التواصل والتميز الرياضي والدراسي.





الأبطال



- فئة تحت 6 سنوات: الأول: علي سعادة برصيد برصيد 7 نقاط، الثاني: هاشم الغساونة برصيد 5.5 نقطة، والثالث: وهب المعاقبة برصيد 5 نقاط.



- فئة تحت 8 سنوات: الأول: عبد الله خويرة برصيد 9 نقاط، الثاني: ريان عبد الرازق برصيد 8 نقاط، والثالث: ريان عودة برصيد 7 نقاط.



- فئة تحت 10 سنوات: الأول: البشر ربابعة برصيد 8 نقاط، متقدما بكسر التعادل عن الثاني شهم عجيلات لتساويهما برصيد 8 نقاط، والثالث: محمد سعادة برصيد 6.5 نقطة، والثالث مكرر كرم رستم بالرصيد ذاته.



- فئة تحت 12 سنة: الأول: خالد صيام برصيد 9 نقاط، الثاني: كرم عجيلات برصيد 7.5 نقطة، الثالث: رامز الزريقات، والثالث مكرر خالد الحطبة لتساويهما برصيد 6.5 نقطة لكل منهما.



- فئة تحت 14 سنة: الأول: أمجد اليبرودي برصيد 8.5 نقط، الثاني: محمد الهدبان برصيد 7.5 نقطة، والثالث: كرم بكر برصيد 7 نقاط.



-تحت 16 سنة: الأول: أنس خويرة برصيد برصيد 8 نقاط، الثاني: أحمد إياد ربابعة برصيد 7.5 نقطة، والثالث: مالك الحاج، والثالث مكرر: حمزة بسطامي لتساويهما برصيد 6.5 نقطة.



- فئة تحت 18 سنة: الأول: ركان دسة برصيد 8.5 نقطة، متقدما بكسر التعادل عن الثاني عز الدين المعاقبة رغم تساويهما بالرصيد ذاته، والثالث: مازن أبو محفوظ، والثالث مكرر أحمد الغرايبة لتساويهما برصيد 6 نقاط لكل منهما.



- فئة تحت 20 سنة: الأول: سيف مالك برصيد 8.5 نقطة، متقدما بكسر التعادل على الثاني علي القيسي رغم تساويهما بالرصيد ذاته، والثالث: باسل داود برصيد 6.5 نقطة.





البطلات



- فئة تحت 6 سنوات: الأولى: سارة الخوالدة برصيد 5 نقاط، الثانية: طيب اليبرودي برصيد 3.5 نقطة، متقدمة بكسر التعادل عن الثالثة عائشة الشعيبي رغم تساويهما بالرصيد ذاته.



- فئة تحت 8 سنوات: الأولى: ماسة وشاح برصيد 8.5 نقطة، الثانية: رهف أحمد برصيد 8 نقاط، والثالثة: فرح صيام برصيد 5.5 نقطة.



- فئة تحت 10 سنوات: الأولى: سرينا إيراني برصيد 5 نقاط، الثانية: تاليا هلال برصيد 4.5 نقطة، والثالثة: مايا عبد الرازق برصيد 3.5 نقطة.



- فئة تحت 12 سنة: الأولى: جيدا هلال برصيد 8 نقاط، الثانية: تالين خوري برصيد 7 نقاط، والثالثة: لمار بكر برصيد 6 نقاط.



- فئة تحت 14 سنة: الأولى جود أحمد برصيد 9 نقاط، الثانية: ريفانا هلال برصيد 8 نقاط، والثالثة: سرى ارشيدات برصيد 6.5 نقطة.



- فئة تحت 16 سنة: الأولى: ربى القضاة برصيد 4 نقاط، الثانية حلا موسى برصيد 3 نقاط، متقدمة بكسر التعادل على صاحبة المركز الثالث مكرر منى الكلوب، والثالثة مكرر أيضا سارة زيد الكيلاني، لتساوي اللاعبات الثلاث برصيد 3 نقاط.



- فئة تحت 18 سنة: الأولى: سرينا عرفات برصيد 8 نقاط، الثانية: عائشة البس برصيد 6 نقاط، والثالثة: جنى الجوالدة برصيد 4 نقاط.



- فئة تحت 20 سنة: الأولى: مايا إيراني برصيد 8.5 نقطة، الثانية: مها المحمد برصيد 7.5 نقطة، والثالثة: علا أبو الفيلات برصيد 6.5 نقطة.