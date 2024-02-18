شقرة يظفر ببرونزية سلسلة الاتحاد الدولي للكراتيه

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ونجح "شقرة" في تحقيق الفوز على اللاعب الأوزبكي، أولوغبيك، بنتيجة 4-0 ليحقق الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 60كغم.وافتتح اللاعب "شقرة" مشاركته بفوزه على لاعب منتخب ماكاو "سينغ" بنتيجة 8-0 في دور الـ 64 وفي الدور التالي فاز لاعبنا على اللاعب الياباني هيروكي بنتيجة 8-5.وواصل عمر شقرة تألقه وفاز في دور الـ 16 على اللاعب الإيراني أغداسي خورده بنتيجة 1-0 قبل أن يُحقق انتصاره الرابع على التوالي على حساب اللاعب الماليزي بريم كومار بنتيجة 7-0 في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر نزاله في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الكولومبي، خوان ديفيد، بنتيجة 0-2 لينتقل "شقرة" للعب على الميدالية البرونزية ويحقق الفوز بها.