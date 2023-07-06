الجمعة 07 تموز 2023
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شكوك تعصف بمشاركة اليوناني أنتيتوكونمبو في "مونديال السلة"

اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو يحاول التسجيل أمام متابعة مزدوجة من لاعبي المنتخب الوطني في بطولة أطلس الدولية - (أرشيفية)
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو يحاول التسجيل أمام متابعة مزدوجة من لاعبي المنتخب الوطني في بطولة أطلس الدولية - (أرشيفية)
 بات اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، نجم فريق ميلووكي باكس الأميركي، مرشحا بقوة للغياب عن تمثيل منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023، والتي تقام في الفلبين واليابان وأندونيسيا "استضافة مشتركة"، خلال الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين، بداعي الإصابة.اضافة اعلان
وأعلن فريق ميلووكي باكس، بطل الدوري الأميركي للمحترفين في الموسم 2020، عن خضوع لاعبه يانيس أنتيتوكونمبو لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليسرى، دون تحديد مدة غيابه، لكن مدرب الفريق أدريان جريفين لم يخف تمنياته بأن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة في المعسكر التدريبي المتوقع للفريق في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وكشف وسائل إعلام أميركية، أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، خضع إلى عملية إزالة أجزاء من غضروف في ركبته اليسرى، مشيرة إلى غيابه بصورة كبيرة عن مرافقة منتخب بلاده في "مونديال السلة".
واختير اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري الأميركي مرتين، ويعد قائدا للمنتخب اليوناني، بعدما اختير هدافا لبطولة أوروبا العام الماضي بمعدل 29.3 نقطة، في كل مباراة حتى خروج اليونان من ثمن النهائي على يد جمهورية تشيكيا.
ويتواجد المنتخب اليوناني في المجموعة الثالثة بكأس العالم، والتي تضم إلى جانبه المنتخب الوطني وأميركا ونيوزيلندا، حيث يستهل "صقور الأردن" مشواره في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل، بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الإثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة الولايات المتحدة يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، علما بأن المنتخب الوطني سيخوض مبارياته كافة في صالة "مول أوف آسيا أرينا" بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
ولم يكشف مدرب اليونان ثاناسيس سكورتوبولويس، عن قائمته الأولية لبدء رحلة التحضير القصيرة المتوقعة للمونديال حتى الآن، حيث تأمل اليونان بقائمة نجومها المتوقعة، ببلوغ أدوار بعيدة في ظهورها التاسع بكأس العالم، بعدما سبق لها احتلال المركز الثاني في مونديال 2006، بفوزها على منتخب أميركا بنتيجة (101-95) آنذاك، إلى جانب فوزها بلقب بطولة أوروبا "اليورو" مرتين، فضلا عن إحرازها ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين خلال 28 مشاركة سابقة بالبطولة الأوروبية.
وسبق للمنتخب الوطني مواجهة اليونان في بطولة أطلس الدولية، ضمن مشواره التحضيري لمونديال الصين 2019، حيث خسر صقور الأردن (65-92)، في مباراة كان فيها المجنس الأميركي دار تاكر المسجل الأبرز للمنتخب الوطني بـ 23 نقطة.
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