شلباية يبدأ تصفيات "أستراليا المفتوحة" بمواجهة الفرنسي دروجيه

مهند جويلس

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أوقعت القرعة لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية في مواجهة الفرنسي تيتوان دروجيه، ليلتقيه اليوم ضمن الدور الأول من التصفيات المؤهلة للجدول الرئيسي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ذات الـ2000 نقطة (إحدى بطولات الجراند سلام)، التي تنطلق في الخامس عشر من الشهر الحالي وحتى 28 منه على ملاعب صلبة.ويتطلع شلباية البالغ من العمر 20 عاما إلى تخطي منافسه دروجيه (المصنف 161 عالميا) والمضي قدما في التصفيات سعيا لبلوغ الجدول الرئيسي، في أول مشاركة تاريخية له بأعرق بطولات كرة المضرب، علما أنه يحتاج للفوز في 3 مباريات من أجل التأهل لدور الـ128.ويحتل شلباية المركز 193 عالميا بعد تقدمه مركزين أمس في التصنيف الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين للتنس، ليواصل صدارته للاعبين العرب الموجودين في التصنيف.وتشهد أستراليا المفتوحة مشاركة أبرز نجوم كرة المضرب، ومنهم المصنف الأول عالميا وحامل لقب النسخة الماضية الصربي نوفاك دجوكوفيتش، إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراز (المصنف الثاني عالميا)، والروسي دانيال ميدفيف (المصنف الثالث عالميا)، والإيطالي جانيك سينر (المصنف الرابع عالميا)، والروسي أندريه روبليف (المصنف الخامس عالميا)، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (المصنف السادس عالميا)، والألماني ألكسندر زفيريف (المصنف السابع عالميا).ويبلغ مجموع قيمة الجوائز المالية للبطولة 38.923.200 دولار، بحيث يحصل الفائز باللقب على ما قيمته 3.150.000 دولار، ويظفر الوصيف بـ1.725.000 دولار، على أن يحصل المتأهل للجدول الرئيسي على مبلغ 120.000 دولار.بدوره، نجح شلباية مؤخرا في الظفر ببطولة "كانبيرا تشالنجير" الأسترالية ذات الـ125 نقطة لمنافسات الزوجي، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون، والتي اختتمت الجمعة الماضية، بعد فوزهما على الثنائي الفرنسي ألبانو أوليفيتتي والسويدي أندريه جورانسون بمجموعتين دون رد وبواقع 7-6 و6-3.وحقق شلباية ورينكون أول ألقابهما في العام الجديد، بعد سلسلة من النتائج والمستويات المميزة في البطولة، تخللها بالفوز على كل من الأسترالي تريستان شولكيت وآدم والتون بثمن النهائي، وفي ربع النهائي تجاوزا الثنائي البرازيلي مارسيلو ديمولينير والهولندي بارت ستيفينس، والثنائي الكولومبي كريستيان رودريجز والإكوادوري دييجو هيدالجو في نصف النهائي.وفي منافسات البطولة نفسها على الصعيد الفردي، لم ينجح شلباية في بلوغ الجدول الرئيسي للمنافسات، بعد أن خسر من أمام منافسه الإيطالي أندريا فافاسوري (المصنف 157 عالميا)، بخسارته بمجموعتين دون رد وبواقع 2-6 و4-6، علما بأنه تجاوز نظيره الأسترالي هايدن جونس (المصنف 1315 عالميا) في الدور الأول من التصفيات، بالتغلب عليه بمجموعتين لواحدة بواقع 3-6، 6-3 و6-4.