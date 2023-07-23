الإثنين 24 تموز 2023
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شلباية يبدأ مشاركته ببطولة "سالينس" بمنافسات الزوجي غدا

لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية
يبدأ لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية مشواره في بطولة “تشالنجر ساليناس” ذات الـ75 نقطة غدا، والتي تنطلق أحداثها اعتبارا من اليوم على الملاعب الصلبة، وحتى 30 من شهر تموز (يوليو) الحالي، في مدينة ساليناس الإكوادورية.اضافة اعلان
ويخوض شلباية منافسات الزوجي إلى جانب اللاعب الإكوادري أندريس أندرادي (المصنف 358 عالميا)، إذ سيبدأ هذا الثنائي مشوارهما ضمن دور الـ16 أمام الكولمبيين خوان سبيستيان غوميز (المصنف 543 عالميا) وأندريس أوريا (المصنف 575 عالميا).
وكان شلباية، تراجع 5 مراكز في التصنيف الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين للتنس، ليصل للمركز 240 عالميا، مع بقائه في المركز الأول على الصعيد العربي، متقدما على التونسي عزيز دوقاز صاحب المركز 241 عالميا.
وعلى صعيد منافسات الفردي، تحدد منافس اللاعب الأردني البالغ من العمر 19 عاما في دور ثمن النهائي، حيث سيواجه اللاعب الأسترالي بيرنانرد توميك (المصنف 342 عالميا)، بعد أن تأهل اللاعبان للدور الثاني عن طريق القرعة، علما بأن منافسات الفردي تنطلق اليوم.
وحصل شلباية فور بلوغه الدور ثمن النهائي على 7 نقاط في التصنيف الدولي، فيما سيحصل على 9 نقاط أخرى حال تجاوزه توميك والتأهل لربع النهائي، علما بأن قيمة الجوائز المالية للبطولة تبلغ 80 ألف دولار يحصل البطل على 10840 دولارا، فيما يحصل الفريق المتأهل لربع النهائي من منافسات الزوجي على 16 نقطة.
ويشارك في البطولة العديد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا، ومنهم: الإكوادوري إيميليو جوميز (المصنف 138 عالميا)، الأسترالي تريستان شولكيت (المصنف 176 عالميا)، الياباني يرو نوجوشي (المصنف 204 عالميا)، الفرنسي مبيتشي بيريكار جيوفاني (المصنف 208 عالميا)، الأسترالي آدم والتون (المصنف 214 عالميا)، الياباني كايشي يوشيدا (المصنف 217 عالميا)، الأسترالي داني سويني (المصنف 239 عالميا).
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