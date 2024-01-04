شلباية يبلغ نهائي زوجي منافسات "كانبيرا" الأسترالية للتنس

مهند جويلس

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تأهل لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية إلى نهائي بطولة "كانبيرا تشالنجير" الأسترالية بمنافسات الزوجي، وبرفقة زميله الإسباني دانيال رينكون، بعد أن تغلبا أمس بالمربع الذهبي على منافسيهما الكولومبي كريستيان رودريجز والإكوادوري دييجو هيدالجو بمجموعتين لواحدة بواقع 5-7، 7-6 و12-10.ونجح شلباية البالغ من العمر 20 عاما مع زميله رينكون بتخطي الثنائي الأسترالي تريستان شولكيت وآدم والتون بمجموعتين لواحدة بنتيجة 3-6، 6-3 و10-5 بالدور ثمن النهائي، قبل أن يتخطيا في دور ربع النهائي الثنائي البرازيلي مارسيلو ديمولينير والهولندي بارت ستيفينس بمجموعتين نظيفتين 6-4 بالمجموعتين.ويلتقي شلباية وزميله رينكون اليوم الثنائي الفرنسي ألبانو أوليفيتتي والسويدي أندريه جورانسون، حيث يتطلعان إلى تسجيل الفوز والحصول على 125 نقطة حال فوزهما باللقب، والظفر بلقب جديد لهما في مسيرتهما بالبطولات الكبيرة، بعد فوزهما في نيسان (أبريل) من العام الماضي ببطولة "تشالنجر مورسيا" الإسبانية، فيما يحصلان على 64 نقطة في حال الخسارة. وعلى صعيد متصل، لم ينجح شلباية في بلوغ الجدول الرئيسي لمنافسات البطولة ذاتها بـ "الفردي"، بعد أن خسر من أمام منافسه الإيطالي أندريا فافاسوري (المصنف 157 عالميا)، بخسارته بمجموعتين دون رد وبواقع 2-6 و4-6، علما بأنه تجاوز نظيره الأسترالي هايدن جونس (المصنف 1315 عالميا) في الدور الأول من التصفيات، بالتغلب عليه بمجموعتين لواحدة بواقع 3-6، 6-3 و6-4.ويحتل اللاعب الأردني المركز 185 عالميا بالتصنيف الأخير، إذ قفز 10 مراكز عن التصنيف الماضي، مع انتظار تقدما آخرا الإثنين المقبل موعد التصنيف، علما بأنه ما يزال في صدارة اللاعبين العرب بالتصنيف لفترة جديدة.وسيخوض شلباية بطولة أستراليا المفتوحة (إحدى بطولات الجراند سلام) للمرة الأولى في تاريخه، حيث سيلعب البطولة من التصفيات، إذ جاءت مشاركته في الأدوار التمهيدية نظرا لتصنيفه المتقدم بالفترات الماضية، علما بأن البطولة التي تنطلق في 15 من الشهر الحالي، تشهد مشاركة أبرز نجوم كرة المضرب، ومنهم المصنف الأول عالميا وحامل لقب النسخة الماضية الصربي نوفاك دجوكوفيتش.