شلباية يتخطى رينكون ويتقدم بـ"مايوركا المفتوحة" للتنس

مهند جويلس

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تخطى اللاعب عبد الله شلباية منافسه الإسباني دانيال رينكون (المصنف 278 عالميا) أمس، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة مايوركا المفتوحة للتنس ذات الـ 250 نقطة، والتي تقام في إسبانيا على الملاعب العشبية حتى الأول من شهر تموز (يوليو) المقبل.وسجل شلباية الفوز على رينكون بمجموعتين دون مقابل وبواقع (6-3) (6-2)، ليخطو خطوة مهمة نحو الوصول للجدول الرئيسي بالبطولة.ويلاقي شلباية في الدور الثاني من التصفيات اليوم، اللاعب الفرنسي آرثر ريندركنيش (المصنف 83 عالميا)، والذي تغلب على الألماني رودولوف موليكر (المصنف 264 عالميا) بمجموعتين لواحدة وبواقع (3-6) (6-1) (6-4).ويشارك في الجدول الرئيسي بالبطولة عدد من اللاعبين المميزين، منهم: حامل لقب النسخة السابقة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (المصنف 5 عالميا)، الهولندي تالون جريكسبور (المصنف 29 عالميا)، الأسترالي نيك كيريوس (المصنف 31 عالميا)، الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا (المصنف 33 عالميا)، الأميركي بين شيلتون (المصنف 35 عالميا)، الفرنسي أوغو هامبرت (المصنف 37 عالميا)، الفرنسي ريتشارد جاسكويت(المصنف 49 عالميا)، الإسباني برنابي زاباتا ميراليس (المصنف 50 عالميا)، الألماني يانيك هانفمان (المصنف 53 عالميا)، الأميركي ماركوس جيرون (المصنف 57 عالميا)، الأسترالي ماكس بورسيل (المصنف 64 عالميا)، الأرجنتيني بيدرو كاشين (المصنف 68 عالميا)، الأسترالي جوردان ثومبسون (المصنف 76 عالميا)،وتبلغ مجموع جوائز البطولة 915630 يورو، حيث يحصل البطل على ما قيمته 139270 يورو إلى جانب 250 نقطة، فيما يحصل المتأهل للجدول الرئيسي على مبلغ مالي يقدر بـ 9820 يورو مع ضمانه الحصول على 12 نقطة.