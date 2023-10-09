الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شلباية يتقدم 59 مركزا بالتصنيف الدولي للتنس.. ونادال يهنئ

لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية برفقة النجم الإسباني رافايل نادال - (من المصدر)
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية برفقة النجم الإسباني رافايل نادال - (من المصدر)
 تقدم نجم التنس الأرضي الأردني عبد الله شلباية 59 مركزا دفعة واحدة، ليصبح في المركز 215 عالميا، في التصنيف الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين ATP، أمس.اضافة اعلان
وجاء تقدم شلباية الكبير على سلم التصنيف العالمي، عقب فوزه الأسبوع الماضي بلقب بطولة تشارلستون الأميركية ذات الـ75 نقطة، بعد أن احتل المركز 274 عالميا في التصنيف الماضي.
وسجل عبد الله الفوز في 5 مواجهات بالبطولة الأخيرة، حيث افتتح مشواره بتخطي الإستوني مارك لاجال في دور الـ32، وتجاوز الأميركي براندون هولت في ثمن النهائي، قبل أن يتغلب على الأميركي إيثان كوين في ربع النهائي، فيما تفوق على البريطاني ريان بينيستون بالمربع الذهبي، وفاز باللقب على حساب الأميركي أوليفير كروفورد.
ويعد التصنيف الحالي الأفضل لشلباية منذ دخوله التصنيف، حيث احتل في مناسبات سابقة المركز 235 عالميا كأفضل تصنيف له، ليقترب حاليا من دخول المئوية الثانية في التصنيف حال تحقيق نتائج إيجابية في مشاركاته المقبلة.
وتقدم اللاعب الأردني البالغ من العمر 19 عاما إلى المركز الثاني على الصعيد العربي، خلف اللاعب اللبناني بنجامين حسن الذي يتواجد في المركز 189 عالميا.
وقام النجم الإسباني العالمي رافاييل نادال باستقبال شلباية، أول من أمس، في مقر الأكاديمية بإسبانيا، حيث حرص نادال على تهنئته بأول بطولة له في مسيرته الاحترافية على الصعيد الفردي، علما أنه كان أصغر لاعب عربي يفوز ببطولة من بطولات "التشالنجر"، مثلما قام اتحاد التنس المحلي بإعادة نشر الصورة التي جمعت نادال وشلباية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم التهنئة له أيضا. 
وشهد العام الحالي نقلة نوعية في مسيرة شلباية الرياضية، بعد أن شارك في العديد المسابقات العالمية، وحقق فيها نتائج لافتة، ومن أهمها مشاركته في الجدول الرئيسي ببطولة مدريد للأساتذة ذات الـ1000 نقطة، وحضوره في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة، كما شارك من الجدول الرئيسي ببطولة قطر المفتوحة.
وحصل شلباية، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون، على لقب بطولة تشانجر مورسيا الإسبانية بمنافسات الزوجي خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، فيما سجل فوزه الأول التاريخي على لاعب يحتل أحد المراكز المائة الأولى بتصنيف رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك ببطولة وزارة الداخلية في البحرين خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، وجاء على الأسترالي جيسون كوبلر.
وبدأ الشارع الرياضي في الآونة الأخيرة، يولي اهتماما للنجم شلباية والحرص على متابعة مبارياته، بعد أن أصبح اللاعب سفيرا مميزا للرياضيين الأردنيين في الخارج بواحدة من الألعاب الفردية التي تستحوذ على اهتمام العديد من عشاق الرياضة على المستوى الدولي.
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