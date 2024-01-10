الأربعاء 10 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شلباية يحقق أول فوز أردني في تصفيات "الجراند سلام"

لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية برفقة التونسية أنس جابر - (من المصدر)
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية برفقة التونسية أنس جابر - (من المصدر)
 سجل لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية، أول فوز له في تصفيات إحدى البطولات الكبرى (الجراند سلام)، وجاء على حساب الفرنسي تيتوان دروجيه أمس، ضمن الدور الأول من التصفيات المؤهلة للجدول الرئيسي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ذات الـ2000 نقطة.اضافة اعلان
واستطاع شلباية البالغ من العمر 20 عاما، تجاوز دروجيه بمجموعتين دون رد وبواقع 6-2 و6-4، في مباراة استغرقت ساعة و21 دقيقة، ليضمن مقعدا له في الدور الثاني من التصفيات الطويلة والصعبة، والمؤهلة لدور الـ128 في واحدة من أعرق بطولات كرة المضرب.
ويلتقي شلباية (المصنف 193 عالميا)، اليوم، اللاعب الصربي حمد ميديدوفيتش (المصنف 113 عالميا) في ثاني محطاته نحو الجدول الرئيسي، علما بأنهما تقابلا، مطلع الشهر الماضي، في بطولة الجيل القادم بالسعودية، وفاز الصربي بثلاث مجموعات لواحدة، قبل أن يظفر باللقب لاحقا.
وضمن شلباية فور تأهله للدور الثاني من التصفيات حصوله على 8 نقاط بالتصنيف المقبل من رابطة اللاعبين المحترفين، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ44100 دولار.
وتشهد بطولة أستراليا المفتوحة مشاركة أبرز نجوم كرة المضرب، ومنهم المصنف الأول عالميا وحامل لقب النسخة الماضية الصربي نوفاك ديوكوفيتش، إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراز (المصنف الثاني عالميا)، والروسي دانيال ميدفيف (المصنف الثالث عالميا)، والإيطالي جانيك سينر (المصنف الرابع عالميا)، والروسي أندريه روبليف (المصنف الخامس عالميا)، والألماني ألكسندر زفيريف (المصنف السادس عالميا)، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (المصنف السابع عالميا).
وعلى صعيد متصل، خاض شلباية قبل بداية مشواره في التصفيات، وجبة تدريبية مع اللاعبة التونسية أنس جابر (المصنفة السادسة عالميا)، والتقط صورة تذكارية برفقتها، علما بأنه صرح لموقع اللجنة الأولمبية الدولية، مؤخرا، بأنها مصدر إلهامه مع الإسباني 
رافاييل نادال.
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